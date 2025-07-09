https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/moskovadan-donen-moldovali-muhalifler-kisinev-havalimaninda-alikonuldu-1097723331.html
Moskova’dan dönen Moldovalı muhalifler Kişinev havalimanında alıkonuldu
Moskova’dan dönen Moldovalı muhalifler Kişinev havalimanında alıkonuldu
Sputnik Türkiye
Moskova’daki kurultayın ardından ülkelerine dönen üç Moldovalı siyasetçinin Kişinev havalimanında aramaya tabi tutulduğunu belirtildi. 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T08:51+0300
2025-07-09T08:51+0300
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Moldova’da muhalif Zafer Bloğu’ndan milletvekili Regina Apostolova, Şans Partisi lideri Aleksey Lungu, Orhei Belediye Başkanı Tatyana Koçu, Rusya’nın başkenti Moskova’da katıldıkları bir kurultayın ardından döndükleri Moldova’nın başkenti Kişinev’in havalimanında pasaport kontrolü sırasında alıkonuldu.Komrat Belediye Konseyi üyesi İvan Panya, Zafer Bloğu temsilcilerinin Moskova dönüşünde Kişinev Havalimanı’nda ilave aramaya tabi tutulduğunu yazdı.Şans Partisi lideri Aleksey Lungu, “Bir saatten fazla bir süredir tutuluyoruz. Görevli pasaport kontrolünden neden serbest bırakılmadığımızı açıklamıyor” diye bildirdi.Orhei Belediye Başkanı Tatyana Koçu, havalimanında ifadeye alındıklarını belirterek, “Bizi halk düşmanı yapıyorlar” ifadesini kullandı.Söz konusu tedbirlerin sadece Moskova’daki etkinlikten dönenlere yönelik alındığı kaydedildi.Sınır polisi, olayla ilgili hiçbir resmi açıklamada bulunmadı.Moskova’daki kurultayMoldova’da muhalefet partisi Zafer Bloğu’nun kurultayı 6 Haziran’da Moskova’da düzenlendi. Siyasetçiler, Moldova’da muhalif siyasetçilere yönelik baskı nedeniyle ülke dışında toplanmaya karar vermişlerdi. Kurultaya bloğun lideri İlan Şor, Moldova parlamentosu üyesi Marina Tauber ve Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev katıldı.Şor, kurultaydaki konuşma sırasında, Zafer Bloğu’nun bu yılın sonbaharında yapılacak parlamento seçimlerine bağımsız parti olarak katılacağını duyurarak, iktidarın partiyi seçimlere katılımını engellemeye çalışacağı uyarısında bulundu.Moldova’nın kesinlikle Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi olması gerektiğini kaydeden Şor, ülkenin Rusya’yla ittifakı için imza kampanyası başlattıklarını açıkladı.İktidarın seçtiği Avrupa entegrasyon yolunun ülkeyi yoksulluğa ve savaşa sürüklediğini vurgulayan Şor, Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun ülkeyi yok etmek için tutulan “Batı menajeri” olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/pasinyanin-dini-liderlere-saldirilarina-tepki-amac-geleneksel-baglari-bozmak-1097722506.html
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moldova, kişinev, rusya, moskova, maia sandu, i̇lan şor
moldova, kişinev, rusya, moskova, maia sandu, i̇lan şor
Moskova’dan dönen Moldovalı muhalifler Kişinev havalimanında alıkonuldu
08:51 09.07.2025 (güncellendi: 08:56 09.07.2025)
Moskova’daki kurultayın ardından ülkelerine dönen üç Moldovalı siyasetçinin Kişinev havalimanında aramaya tabi tutulduğunu belirtildi.
Moldova’da muhalif Zafer Bloğu’ndan milletvekili Regina Apostolova, Şans Partisi lideri Aleksey Lungu, Orhei Belediye Başkanı Tatyana Koçu, Rusya’nın başkenti Moskova’da katıldıkları bir kurultayın ardından döndükleri Moldova’nın başkenti Kişinev’in havalimanında pasaport kontrolü sırasında alıkonuldu.
Komrat Belediye Konseyi üyesi İvan Panya, Zafer Bloğu temsilcilerinin Moskova dönüşünde Kişinev Havalimanı’nda ilave aramaya tabi tutulduğunu yazdı.
Şans Partisi lideri Aleksey Lungu, “Bir saatten fazla bir süredir tutuluyoruz. Görevli pasaport kontrolünden neden serbest bırakılmadığımızı açıklamıyor” diye bildirdi.
Orhei Belediye Başkanı Tatyana Koçu, havalimanında ifadeye alındıklarını belirterek, “Bizi halk düşmanı yapıyorlar” ifadesini kullandı.
Söz konusu tedbirlerin sadece Moskova’daki etkinlikten dönenlere yönelik alındığı kaydedildi.
Sınır polisi, olayla ilgili hiçbir resmi açıklamada bulunmadı.
Moldova’da muhalefet partisi Zafer Bloğu’nun kurultayı 6 Haziran’da Moskova’da düzenlendi. Siyasetçiler, Moldova’da muhalif siyasetçilere yönelik baskı nedeniyle ülke dışında toplanmaya karar vermişlerdi. Kurultaya bloğun lideri İlan Şor, Moldova parlamentosu üyesi Marina Tauber ve Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev katıldı.
Şor, kurultaydaki konuşma sırasında, Zafer Bloğu’nun bu yılın sonbaharında yapılacak parlamento seçimlerine bağımsız parti olarak katılacağını duyurarak, iktidarın partiyi seçimlere katılımını engellemeye çalışacağı uyarısında bulundu.
Moldova’nın kesinlikle Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi olması gerektiğini kaydeden Şor, ülkenin Rusya’yla ittifakı için imza kampanyası başlattıklarını açıkladı.
İktidarın seçtiği Avrupa entegrasyon yolunun ülkeyi yoksulluğa ve savaşa sürüklediğini vurgulayan Şor, Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun ülkeyi yok etmek için tutulan “Batı menajeri” olduğunu söyledi.