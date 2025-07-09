https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/meteorolojiden-kritik-uyari-hava-sicakligi-bugun-zirve-yapiyor-sehirlerde-hissedilen-sicaklik-45-1097721163.html
Meteoroloji'den kritik uyarı: Hava sıcaklığı bugün zirve yapıyor, şehirlerde hissedilen sıcaklık 45 dereceyi bulabilir
Meteoroloji'den kritik uyarı: Hava sıcaklığı bugün zirve yapıyor, şehirlerde hissedilen sıcaklık 45 dereceyi bulabilir
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik sıcaklık uyarısı: 9 Temmuz’da sıcaklıklar Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. İstanbul dahil birçok şehirde hissedilen sıcaklık 45°C'yi bulabilir.
2025-07-09T06:46+0300
2025-07-09T06:46+0300
2025-07-09T06:50+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Temmuz Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre Kars'ın kuzeyi ve Ardahan çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri, Van ve Hakkari’nin doğusu ile Kars, Ardahan, Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar, İstanbul'da hava sıcaklığının bugün daha da artmasının beklendiğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.En sıcak gün: Hissedilen sıcaklık 45 dereceye çıkabilirİstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, birkaç gündür kentte etkisini gösteren sıcaklığın 9 Temmuz günü (bugün) zirveye çıkacağını söyledi.Bugünün en sıcak gün olduğunu vurgulayan Toros, güneş ışınlarından kaçınılması gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Hüseyin Toros hava sıcaklığının şehirlere etkisini şöyle ifade etti:MARMARABalıkesir - 41°CEdirne - 40°Cİstanbul - 35°CKırklareli - 38°CEGEAfyonkarahisar - 36°CDenizli - 41°Cİzmir - 38°CManisa - 41°CAKDENİZAdana - 35°CAntalya - 30°CHatay - 31°CIsparta - 38°CİÇ ANADOLUAnkara - 36°CÇankırı - 39°CEskişehir - 37°CKonya - 38°CBATI KARADENİZBolu - 35°CDüzce - 38°CSinop - 30°CZonguldak - 29°CORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya - 38°CArtvin - 32°CSamsun - 29°CTrabzon - 26°CDOĞU ANADOLUErzurum - 26°CKars - 25°CMalatya - 39°CVan - 26°CGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır - 42°CGaziantep - 39°CMardin - 37°CSiirt - 38°C
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hava durumu, meteoroloji uyarısı, sıcak hava dalgası, 9 temmuz hava durumu, i̇stanbul sıcaklık, hissedilen sıcaklık, kavurucu sıcaklar, sıcaklık rekoru, türkiye hava durumu, 45 derece sıcaklık, şehirlerde sıcaklık, aşırı sıcaklar, sıcaklık uyarısı, güneş çarpması riski
Meteoroloji'den kritik uyarı: Hava sıcaklığı bugün zirve yapıyor, şehirlerde hissedilen sıcaklık 45 dereceyi bulabilir
06:46 09.07.2025 (güncellendi: 06:50 09.07.2025)
Türkiye genelinde kavurucu sıcaklıklar etkisini artırıyor. Meteoroloji, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıktığını duyurdu. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde hissedilen sıcaklık 45 dereceyi bulabilir. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması konusunda uyarıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Temmuz Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre Kars'ın kuzeyi ve Ardahan çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri, Van ve Hakkari’nin doğusu ile Kars, Ardahan, Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar, İstanbul'da hava sıcaklığının bugün daha da artmasının beklendiğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
En sıcak gün: Hissedilen sıcaklık 45 dereceye çıkabilir
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, birkaç gündür kentte etkisini gösteren sıcaklığın 9 Temmuz günü (bugün) zirveye çıkacağını söyledi.
Bugünün en sıcak gün olduğunu vurgulayan Toros, güneş ışınlarından kaçınılması gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Hüseyin Toros hava sıcaklığının şehirlere etkisini şöyle ifade etti:
"Şehir merkezlerinde ve yoğun betonlaşmanın olduğu alanlarda sıcaklıklar çok daha fazla hissediliyor. Örneğin Maslak, Şişli, Mecidiyeköy gibi bölgelerde 36 derece ölçülen sıcaklık, hissedilen olarak 45 dereceye ulaşabilir."
MARMARA
Balıkesir - 41°C
Edirne - 40°C
İstanbul - 35°C
Kırklareli - 38°C
EGE
Afyonkarahisar - 36°C
Denizli - 41°C
İzmir - 38°C
Manisa - 41°C
AKDENİZ
Adana - 35°C
Antalya - 30°C
Hatay - 31°C
Isparta - 38°C
İÇ ANADOLU
Ankara - 36°C
Çankırı - 39°C
Eskişehir - 37°C
Konya - 38°C
BATI KARADENİZ
Bolu - 35°C
Düzce - 38°C
Sinop - 30°C
Zonguldak - 29°C
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya - 38°C
Artvin - 32°C
Samsun - 29°C
Trabzon - 26°C
DOĞU ANADOLU
Erzurum - 26°C
Kars - 25°C
Malatya - 39°C
Van - 26°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır - 42°C
Gaziantep - 39°C
Mardin - 37°C
Siirt - 38°C