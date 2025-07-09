Meteoroloji'den kritik uyarı: Hava sıcaklığı bugün zirve yapıyor, şehirlerde hissedilen sıcaklık 45 dereceyi bulabilir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Doların egemenliği tehdit altında mı? Trump’tan ek gümrük vergisi hamlesi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Yaz tatili 'ucuz emek gücü' çocuklar için başlamadı
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:08
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Çorlu tren faciasının ardından geçen 7 yılda neler oldu?
12:22
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
CHP'li belediyelere operasyon
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Çin, Küresel Güney'e 'Trump'ın tehditlerinden korkmayın, özgüvenli olun' dedi'
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
SESLİ HABER
‘Kanlı 1923 darbesi’ diyen Çamlı’ya Ortaylı’dan tepki
19:40
7 dk
SESLİ HABER
Karpuz ekimi arttı, fiyatlar düştü
20:06
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
ABD'de 'Altın Kubbe' krizi
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/meteorolojiden-kritik-uyari-hava-sicakligi-bugun-zirve-yapiyor-sehirlerde-hissedilen-sicaklik-45-1097721163.html
Meteoroloji'den kritik uyarı: Hava sıcaklığı bugün zirve yapıyor, şehirlerde hissedilen sıcaklık 45 dereceyi bulabilir
Meteoroloji'den kritik uyarı: Hava sıcaklığı bugün zirve yapıyor, şehirlerde hissedilen sıcaklık 45 dereceyi bulabilir
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik sıcaklık uyarısı: 9 Temmuz’da sıcaklıklar Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. İstanbul dahil birçok şehirde hissedilen sıcaklık 45°C'yi bulabilir.
2025-07-09T06:46+0300
2025-07-09T06:50+0300
yaşam
hava durumu
hava durumu
istanbul hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
sıcak hava
sıcak hava
sıcak hava dalgası
hava sıcaklığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/09/1097720819_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_a910bbb1484ab2aed146936c9149352a.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Temmuz Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre Kars'ın kuzeyi ve Ardahan çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri, Van ve Hakkari’nin doğusu ile Kars, Ardahan, Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar, İstanbul'da hava sıcaklığının bugün daha da artmasının beklendiğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.En sıcak gün: Hissedilen sıcaklık 45 dereceye çıkabilirİstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, birkaç gündür kentte etkisini gösteren sıcaklığın 9 Temmuz günü (bugün) zirveye çıkacağını söyledi.Bugünün en sıcak gün olduğunu vurgulayan Toros, güneş ışınlarından kaçınılması gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Hüseyin Toros hava sıcaklığının şehirlere etkisini şöyle ifade etti:MARMARABalıkesir - 41°CEdirne - 40°Cİstanbul - 35°CKırklareli - 38°CEGEAfyonkarahisar - 36°CDenizli - 41°Cİzmir - 38°CManisa - 41°CAKDENİZAdana - 35°CAntalya - 30°CHatay - 31°CIsparta - 38°CİÇ ANADOLUAnkara - 36°CÇankırı - 39°CEskişehir - 37°CKonya - 38°CBATI KARADENİZBolu - 35°CDüzce - 38°CSinop - 30°CZonguldak - 29°CORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya - 38°CArtvin - 32°CSamsun - 29°CTrabzon - 26°CDOĞU ANADOLUErzurum - 26°CKars - 25°CMalatya - 39°CVan - 26°CGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır - 42°CGaziantep - 39°CMardin - 37°CSiirt - 38°C
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/eriyen-buzullar-daha-guclu-volkanik-patlamalari-tetikleyebilir-buzullar-altindaki-yanardaglar-1097706648.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/09/1097720819_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dc657ae3eade27de1d0220d3f356b8fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hava durumu, meteoroloji uyarısı, sıcak hava dalgası, 9 temmuz hava durumu, i̇stanbul sıcaklık, hissedilen sıcaklık, kavurucu sıcaklar, sıcaklık rekoru, türkiye hava durumu, 45 derece sıcaklık, şehirlerde sıcaklık, aşırı sıcaklar, sıcaklık uyarısı, güneş çarpması riski
hava durumu, meteoroloji uyarısı, sıcak hava dalgası, 9 temmuz hava durumu, i̇stanbul sıcaklık, hissedilen sıcaklık, kavurucu sıcaklar, sıcaklık rekoru, türkiye hava durumu, 45 derece sıcaklık, şehirlerde sıcaklık, aşırı sıcaklar, sıcaklık uyarısı, güneş çarpması riski

Meteoroloji'den kritik uyarı: Hava sıcaklığı bugün zirve yapıyor, şehirlerde hissedilen sıcaklık 45 dereceyi bulabilir

06:46 09.07.2025 (güncellendi: 06:50 09.07.2025)
© AA / Costas BaltasSıcak hava dalgası
Sıcak hava dalgası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
© AA / Costas Baltas
Abone ol
Türkiye genelinde kavurucu sıcaklıklar etkisini artırıyor. Meteoroloji, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıktığını duyurdu. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde hissedilen sıcaklık 45 dereceyi bulabilir. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması konusunda uyarıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Temmuz Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre Kars'ın kuzeyi ve Ardahan çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri, Van ve Hakkari’nin doğusu ile Kars, Ardahan, Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar, İstanbul'da hava sıcaklığının bugün daha da artmasının beklendiğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

En sıcak gün: Hissedilen sıcaklık 45 dereceye çıkabilir

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, birkaç gündür kentte etkisini gösteren sıcaklığın 9 Temmuz günü (bugün) zirveye çıkacağını söyledi.
Bugünün en sıcak gün olduğunu vurgulayan Toros, güneş ışınlarından kaçınılması gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Hüseyin Toros hava sıcaklığının şehirlere etkisini şöyle ifade etti:
"Şehir merkezlerinde ve yoğun betonlaşmanın olduğu alanlarda sıcaklıklar çok daha fazla hissediliyor. Örneğin Maslak, Şişli, Mecidiyeköy gibi bölgelerde 36 derece ölçülen sıcaklık, hissedilen olarak 45 dereceye ulaşabilir."
MARMARA
Balıkesir - 41°C
Edirne - 40°C
İstanbul - 35°C
Kırklareli - 38°C
EGE
Afyonkarahisar - 36°C
Denizli - 41°C
İzmir - 38°C
Manisa - 41°C
AKDENİZ
Adana - 35°C
Antalya - 30°C
Hatay - 31°C
Isparta - 38°C
İÇ ANADOLU
Ankara - 36°C
Çankırı - 39°C
Eskişehir - 37°C
Konya - 38°C
BATI KARADENİZ
Bolu - 35°C
Düzce - 38°C
Sinop - 30°C
Zonguldak - 29°C
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya - 38°C
Artvin - 32°C
Samsun - 29°C
Trabzon - 26°C
DOĞU ANADOLU
Erzurum - 26°C
Kars - 25°C
Malatya - 39°C
Van - 26°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır - 42°C
Gaziantep - 39°C
Mardin - 37°C
Siirt - 38°C
İzlanda'daki Vatnajökull Buzulu, iklim değişikliği ve küresel ısınmadan olumsuz etkileniyor - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
YAŞAM
Eriyen buzullar, daha güçlü volkanik patlamaları tetikleyebilir: Buzullar altındaki yanardağlar faaliyete geçebilir mi?
Dün, 15:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала