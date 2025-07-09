https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/meteorolojiden-kritik-uyari-hava-sicakligi-bugun-zirve-yapiyor-sehirlerde-hissedilen-sicaklik-45-1097721163.html

Meteoroloji'den kritik uyarı: Hava sıcaklığı bugün zirve yapıyor, şehirlerde hissedilen sıcaklık 45 dereceyi bulabilir

Meteoroloji'den kritik uyarı: Hava sıcaklığı bugün zirve yapıyor, şehirlerde hissedilen sıcaklık 45 dereceyi bulabilir

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik sıcaklık uyarısı: 9 Temmuz’da sıcaklıklar Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. İstanbul dahil birçok şehirde hissedilen sıcaklık 45°C'yi bulabilir.

2025-07-09T06:46+0300

2025-07-09T06:46+0300

2025-07-09T06:50+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Temmuz Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre Kars'ın kuzeyi ve Ardahan çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri, Van ve Hakkari’nin doğusu ile Kars, Ardahan, Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar, İstanbul'da hava sıcaklığının bugün daha da artmasının beklendiğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.En sıcak gün: Hissedilen sıcaklık 45 dereceye çıkabilirİstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, birkaç gündür kentte etkisini gösteren sıcaklığın 9 Temmuz günü (bugün) zirveye çıkacağını söyledi.Bugünün en sıcak gün olduğunu vurgulayan Toros, güneş ışınlarından kaçınılması gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Hüseyin Toros hava sıcaklığının şehirlere etkisini şöyle ifade etti:MARMARABalıkesir - 41°CEdirne - 40°Cİstanbul - 35°CKırklareli - 38°CEGEAfyonkarahisar - 36°CDenizli - 41°Cİzmir - 38°CManisa - 41°CAKDENİZAdana - 35°CAntalya - 30°CHatay - 31°CIsparta - 38°CİÇ ANADOLUAnkara - 36°CÇankırı - 39°CEskişehir - 37°CKonya - 38°CBATI KARADENİZBolu - 35°CDüzce - 38°CSinop - 30°CZonguldak - 29°CORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya - 38°CArtvin - 32°CSamsun - 29°CTrabzon - 26°CDOĞU ANADOLUErzurum - 26°CKars - 25°CMalatya - 39°CVan - 26°CGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır - 42°CGaziantep - 39°CMardin - 37°CSiirt - 38°C

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