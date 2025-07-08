https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/eriyen-buzullar-daha-guclu-volkanik-patlamalari-tetikleyebilir-buzullar-altindaki-yanardaglar-1097706648.html

Eriyen buzullar, daha güçlü volkanik patlamaları tetikleyebilir: Buzullar altındaki yanardağlar faaliyete geçebilir mi?

Eriyen buzullar, daha güçlü volkanik patlamaları tetikleyebilir: Buzullar altındaki yanardağlar faaliyete geçebilir mi?

Sputnik Türkiye

Yeni bir araştırma, dünyanın karşı karşıya kalabileceği bir tehlikeyi daha gün yüzüne çıkardı. Antarktika'da buzullar altında kalan yüzlerce sönmüş volkanın... 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T15:40+0300

2025-07-08T15:40+0300

2025-07-08T15:41+0300

yaşam

antarktika

and dağları

buzul

iklim değişikliği

yanardağ patlaması

yanardağ

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İklim değişikliği tüm dünyada farklı şekillerde olumsuz etkilerini yaşatırken yapılan bir araştırma yeni bir tehlikenin de varlığını gözler önüne serdi. İklim değişikliğinin etkisiyle buzulların ve buz tabakasının hızla erimesinin, dünya genelinde daha sık ve şiddetli volkanik patlamaların yaşanmasına neden olabileceği tespit edildi. Bu da Antarktika'da buzullar altında kalan yüzlerce sönmüş volkanın, iklim değişikliğine bağlı buzul erimesiyle yeniden faaliyete geçme riski taşıdığını ortaya koydu. And Dağları'ndaki altı yanardağ incelendiABD'deki Wisconsin-Madison Üniversitesinden bilim insanları, Güney Amerika'nın batı kıyısı boyunca uzanan ve dünyanın en uzun sıradağları olan And Dağları'nda yer alan 6 yanardağda yürüttükleri çalışma kapsamında, buzulların geri çekilmesinin magmatik faaliyetlere etkisini inceledi.Argon tarihlendirme ile kristal çözümleme yöntemlerinden faydalanan ekip, Patagonya Buz Tabakası'nın genişleyip küçüldüğü dönemlerle yanardağ patlamaları arasındaki bağlantıyı ortaya koydu.Antartika'daki büyük tehlike gözler önüne serildiBuzulların ağırlığı ile basıncının yer altındaki magmada değişikliklere yol açtığını ve bu değişimlerin volkanik patlamaların şiddetini etkilediğini tespit eden araştırmacılar, buzulların erimesinin, dünya genelindeki yanardağ patlamalarının hem daha sık hem de daha şiddetli olmasına neden olabileceğini saptadı.Çalışmada, Antarktika'da kalın buzul tabakalarının altında bulunan yüzlerce sönmüş volkanın, iklim değişikliğine bağlı buzul erimesiyle yeniden faaliyete geçme riski taşıdığına da dikkati çekildi.Buzullar eridikçe tehlike büyüyorAraştırmanın başyazarı Wisconsin-Madison Üniversitesinde görevli Pablo Moreno-Yaeger, yüzeydeki kalın buz tabakalarının, volkanların üzerindeki basıncı artırarak magmanın yükselmesini ve gazların serbest kalmasını engellediğini belirtti. Moreno-Yaeger, "Ancak ikim değişikliği nedeniyle buzullar eridikçe, bu volkanların daha sık ve şiddetli patladığını görüyoruz." ifadesini kullandı. Çalışmanın bulguları, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Goldschmidt Konferansında sunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/209-milyon-yillik-yeni-bir-pterozor-turu-bulundu-kul-kanatli-safak-tanricasi-adi-verildi-1097696217.html

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