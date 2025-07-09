https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/liverpoolun-unlu-oyuncusu-salah-bodrumda-ev-aldi-bir-servet-odedi-1097728249.html

Liverpool'un ünlü oyuncusu Salah, Bodrum'da ev aldı: Bir servet ödedi

Liverpool'un ünlü oyuncusu Salah, Bodrum'da ev aldı: Bir servet ödedi

Sputnik Türkiye

Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah, Bodrum'da ev satın aldı. Ünlü futbolcunun Küçükbük'te aldığı eve 10 milyon dolar yaklaşık 400 milyon TL... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T10:46+0300

2025-07-09T10:46+0300

2025-07-09T10:46+0300

yaşam

muhammed salah

bodrum

liverpool

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Premier Lig şampiyonu Liverpool ile sözleşme yenileyen 33 yaşındaki Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, Bodrum Küçükbük'te 10 milyon dolar (yaklaşık 400 milyon TL) değerinde ev aldığı belirtildi. 400 milyonluk villa satın aldıGeçen hafta Bodrum'a gelen ve bir mekanda ödediği hesap ile gündeme gelen ünlü futbolcu Salah bu kez de çok sevdiği Bodrum'da aldığı villanın fiyatı ile gündem oldu. Yıldız futbolcu Küçükbük'te yaklaşık 400 milyon liralık bir yatırım yapıp özel bir villa satın aldı.

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