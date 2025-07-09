https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/liverpoolun-unlu-oyuncusu-salah-bodrumda-ev-aldi-bir-servet-odedi-1097728249.html
Liverpool'un ünlü oyuncusu Salah, Bodrum'da ev aldı: Bir servet ödedi
Liverpool'un ünlü oyuncusu Salah, Bodrum'da ev aldı: Bir servet ödedi
Sputnik Türkiye
Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah, Bodrum'da ev satın aldı. Ünlü futbolcunun Küçükbük'te aldığı eve 10 milyon dolar yaklaşık 400 milyon TL... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T10:46+0300
2025-07-09T10:46+0300
2025-07-09T10:46+0300
yaşam
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liverpool
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Premier Lig şampiyonu Liverpool ile sözleşme yenileyen 33 yaşındaki Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, Bodrum Küçükbük'te 10 milyon dolar (yaklaşık 400 milyon TL) değerinde ev aldığı belirtildi. 400 milyonluk villa satın aldıGeçen hafta Bodrum'a gelen ve bir mekanda ödediği hesap ile gündeme gelen ünlü futbolcu Salah bu kez de çok sevdiği Bodrum'da aldığı villanın fiyatı ile gündem oldu. Yıldız futbolcu Küçükbük'te yaklaşık 400 milyon liralık bir yatırım yapıp özel bir villa satın aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/yazlik-villa-kiralari-satilik-konutlarla-yarisiyor-luks-villalarda-aylik-kira-14-milyonu-zorluyor--1097193407.html
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muhammed salah, bodrum, liverpool
muhammed salah, bodrum, liverpool
Liverpool'un ünlü oyuncusu Salah, Bodrum'da ev aldı: Bir servet ödedi
Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah, Bodrum'da ev satın aldı. Ünlü futbolcunun Küçükbük'te aldığı eve 10 milyon dolar yaklaşık 400 milyon TL ödediği belirtildi.
Premier Lig şampiyonu Liverpool ile sözleşme yenileyen 33 yaşındaki Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, Bodrum Küçükbük'te 10 milyon dolar (yaklaşık 400 milyon TL) değerinde ev aldığı belirtildi.
400 milyonluk villa satın aldı
Geçen hafta Bodrum'a gelen ve bir mekanda ödediği hesap ile gündeme gelen ünlü futbolcu Salah bu kez de çok sevdiği Bodrum'da aldığı villanın fiyatı ile gündem oldu. Yıldız futbolcu Küçükbük'te yaklaşık 400 milyon liralık bir yatırım yapıp özel bir villa satın aldı.