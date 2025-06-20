https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/yazlik-villa-kiralari-satilik-konutlarla-yarisiyor-luks-villalarda-aylik-kira-14-milyonu-zorluyor--1097193407.html
Yazlık villa kiraları, satılık konutlarla yarışıyor: Lüks villalarda aylık kira 14 milyonu zorluyor
Yazlık villa kiraları, satılık konutlarla yarışıyor: Lüks villalarda aylık kira 14 milyonu zorluyor
Sputnik Türkiye
Yaz tatiliyle birlikte lüks villa kiraları da yükselişe geçti. Fethiye’de ilanlara göre lüks bir villanın aylık kirası 14 milyona kadar ulaşırken, Çeşme'de 3... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T14:45+0300
2025-06-20T14:45+0300
2025-06-20T14:45+0300
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Yaz tatili başlarken özellikle çocuklu aileler oteller yerine kiralık yazlıklara yöneliyor. Ama yazlık kiralarındaki yüzde 60'a varan artış kara kara düşündürtüyor. Villalarda günlüğü ortalama 3-5 bin arasında değişirken, özellikle lüks villaların günlük ve aylık kiraları satılık konutla yarışıyor. Emlak sitelerindeki bazı ilanlarda lüks villaların aylık kiralarının 14 milyona kadar çıktığı da görülüyor. Muğla Bodrum’da lüks villaların aylık kirası 4.3 milyon lira olarak belirtilirken, Çeşme’de 3 milyon liraya ulaştı. Fethiye’de ise en yüksek villa kirasının aylık 14 milyon liradan ilana çıktığı belirlendi.Yazlık villa fiyatlarında yüzde 60'a kadar artış yaşandıDünya Gazetesi'nin haberine göre, Marmara, Ege ve Akdeniz’in sahil kentlerinde tatilcileri bekleyen yazlık mülk kiraları şimdiden yüzde 40-60 oranında artış gösterdi.Tatil beldelerinde günlük daire kiraları ortalama 2-3 bin liradan başlarken, haftalıkta başlangıç fiyatları 15-20 bin lira arasında değişiyor. Bu yıl çocuklu ailelerin otel yerine daha çok tercih ettiği villaların günlük kirası da ortalama 3-4 bin liradan başlıyor. Enflasyon ve talep artışının etkisiyle lüks villa kiraları ise adeta satılık konut fiyatlarıyla yarışmaya başladı.Çeşme'de günlük villa kirası 4 bin liradan başlıyor 995 bin liraya kadar çıkıyorEmlak platformlarından yapılan belirlemelere göre, Antalya Kaş’ta günlük havuzlu villa kiraları 2 bin 900 - 45 bin lira, Kemer’de 2 bin 600 - 30 bin lira, Demre’de 4 bin 500 – 16 bin lira, Manavgat’ta 3 bin – 550 bin lira, Serik’te 5 bin – 15 bin lira, Konyaaltı’nda 4 bin – 10 bin lira, Döşemealtı 8 bin - 40 bin lira arasında değişiyor. İzmir Çeşme’de günlük villa kirası 4 bin- 995 bin lira, Urla’da denize sıfır bahçeli 5 bin – 35 bin lira, Güzelbahçe’de 5 bin – 17 bin lira, Foça’da 6 bin – 20 bin lira arasında değişiyor. Aydın Kuşadası ve Çanakkale Ezine’de 2 bin lira, Muğla Fethiye’de 3 bin 500 lira, Köyceğiz’de 4 bin 500 lira, Marmaris’te 5 bin liradan başlayan günlük havuzlu villa kiraları Muğla, Çanakkale, Aydın’ın turistik beldelerinde 300 bin TL’ye kadar çıkıyor.En pahalısı Fethiye’deVillaların aylık kiralarının ise bazı bölgelerde 5 bin liradan başlayıp 14 milyon liraya kadar çıktığı belirlendi.Gözde tatil beldelerinden Muğla Bodrum’da lüks villaların aylık kirası 4.3 milyon lira, Çeşme’de 3 milyon lira, İstanbul Beykoz’da 2.1 milyon lira, Ortaca’da 900 bin TL’ye kadar yükseliyor. Fethiye’de ise en yüksek villa kirasının aylık 14 milyon liradan ilana çıktığı belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/plaj-fiyatlari-belli-oldu-bodrum-ve-cesme-rekora-kosuyor-yuzde-300-zam-1096835075.html
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muğla, ege, akdeniz, villa, kiralık villa, lüks kiralık villa, fethiye, bodrum, çeşme
muğla, ege, akdeniz, villa, kiralık villa, lüks kiralık villa, fethiye, bodrum, çeşme
Yazlık villa kiraları, satılık konutlarla yarışıyor: Lüks villalarda aylık kira 14 milyonu zorluyor
Yaz tatiliyle birlikte lüks villa kiraları da yükselişe geçti. Fethiye’de ilanlara göre lüks bir villanın aylık kirası 14 milyona kadar ulaşırken, Çeşme'de 3 milyon lirayı buluyor.
Yaz tatili başlarken özellikle çocuklu aileler oteller yerine kiralık yazlıklara yöneliyor. Ama yazlık kiralarındaki yüzde 60'a varan artış kara kara düşündürtüyor. Villalarda günlüğü ortalama 3-5 bin arasında değişirken, özellikle lüks villaların günlük ve aylık kiraları satılık konutla yarışıyor. Emlak sitelerindeki bazı ilanlarda lüks villaların aylık kiralarının 14 milyona kadar çıktığı da görülüyor. Muğla Bodrum’da lüks villaların aylık kirası 4.3 milyon lira olarak belirtilirken, Çeşme’de 3 milyon liraya ulaştı. Fethiye’de ise en yüksek villa kirasının aylık 14 milyon liradan ilana çıktığı belirlendi.
Yazlık villa fiyatlarında yüzde 60'a kadar artış yaşandı
Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Marmara, Ege ve Akdeniz’in sahil kentlerinde tatilcileri bekleyen yazlık mülk kiraları şimdiden yüzde 40-60 oranında artış gösterdi.
Tatil beldelerinde günlük daire kiraları ortalama 2-3 bin liradan başlarken, haftalıkta başlangıç fiyatları 15-20 bin lira arasında değişiyor. Bu yıl çocuklu ailelerin otel yerine daha çok tercih ettiği villaların günlük kirası da ortalama 3-4 bin liradan başlıyor. Enflasyon ve talep artışının etkisiyle lüks villa kiraları ise adeta satılık konut fiyatlarıyla yarışmaya başladı.
Çeşme'de günlük villa kirası 4 bin liradan başlıyor 995 bin liraya kadar çıkıyor
Emlak platformlarından yapılan belirlemelere göre, Antalya Kaş’ta günlük havuzlu villa kiraları 2 bin 900 - 45 bin lira, Kemer’de 2 bin 600 - 30 bin lira, Demre’de 4 bin 500 – 16 bin lira, Manavgat’ta 3 bin – 550 bin lira, Serik’te 5 bin – 15 bin lira, Konyaaltı’nda 4 bin – 10 bin lira, Döşemealtı 8 bin - 40 bin lira arasında değişiyor.
İzmir Çeşme’de günlük villa kirası 4 bin- 995 bin lira, Urla’da denize sıfır bahçeli 5 bin – 35 bin lira, Güzelbahçe’de 5 bin – 17 bin lira, Foça’da 6 bin – 20 bin lira arasında değişiyor. Aydın Kuşadası ve Çanakkale Ezine’de 2 bin lira, Muğla Fethiye’de 3 bin 500 lira, Köyceğiz’de 4 bin 500 lira, Marmaris’te 5 bin liradan başlayan günlük havuzlu villa kiraları Muğla, Çanakkale, Aydın’ın turistik beldelerinde 300 bin TL’ye kadar çıkıyor.
Villaların aylık kiralarının ise bazı bölgelerde 5 bin liradan başlayıp 14 milyon liraya kadar çıktığı belirlendi.
Gözde tatil beldelerinden Muğla Bodrum’da lüks villaların aylık kirası 4.3 milyon lira, Çeşme’de 3 milyon lira, İstanbul Beykoz’da 2.1 milyon lira, Ortaca’da 900 bin TL’ye kadar yükseliyor. Fethiye’de ise en yüksek villa kirasının aylık 14 milyon liradan ilana çıktığı belirlendi.