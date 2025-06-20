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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/yazlik-villa-kiralari-satilik-konutlarla-yarisiyor-luks-villalarda-aylik-kira-14-milyonu-zorluyor--1097193407.html
Yazlık villa kiraları, satılık konutlarla yarışıyor: Lüks villalarda aylık kira 14 milyonu zorluyor
Yazlık villa kiraları, satılık konutlarla yarışıyor: Lüks villalarda aylık kira 14 milyonu zorluyor
Sputnik Türkiye
Yaz tatiliyle birlikte lüks villa kiraları da yükselişe geçti. Fethiye’de ilanlara göre lüks bir villanın aylık kirası 14 milyona kadar ulaşırken, Çeşme'de 3... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T14:45+0300
2025-06-20T14:45+0300
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Yaz tatili başlarken özellikle çocuklu aileler oteller yerine kiralık yazlıklara yöneliyor. Ama yazlık kiralarındaki yüzde 60'a varan artış kara kara düşündürtüyor. Villalarda günlüğü ortalama 3-5 bin arasında değişirken, özellikle lüks villaların günlük ve aylık kiraları satılık konutla yarışıyor. Emlak sitelerindeki bazı ilanlarda lüks villaların aylık kiralarının 14 milyona kadar çıktığı da görülüyor. Muğla Bodrum’da lüks villaların ay­lık kirası 4.3 milyon lira olarak belirtilirken, Çeş­me’de 3 milyon liraya ulaştı. Fethiye’de ise en yüksek villa kirasının aylık 14 milyon liradan ilana çıktı­ğı belirlendi.Yazlık villa fiyatlarında yüzde 60'a kadar artış yaşandıDünya Gazetesi'nin haberine göre, Marmara, Ege ve Akdeniz’in sahil kentlerinde tatilcile­ri bekleyen yazlık mülk ki­raları şimdiden yüzde 40-60 oranında artış gösterdi.Ta­til beldelerinde günlük daire kiraları ortalama 2-3 bin li­radan başlarken, haftalıkta başlangıç fiyatları 15-20 bin lira arasında değişiyor. Bu yıl çocuklu ailelerin otel yerine daha çok tercih ettiği villala­rın günlük kirası da ortalama 3-4 bin liradan başlıyor. Enf­lasyon ve talep artışının et­kisiyle lüks villa kiraları ise adeta satılık konut fiyatla­rıyla yarışmaya başladı.Çeşme'de günlük villa kirası 4 bin liradan başlıyor 995 bin liraya kadar çıkıyorEmlak platformlarından yapılan belirlemelere göre, Antalya Kaş’ta günlük ha­vuzlu villa kiraları 2 bin 900 - 45 bin lira, Kemer’de 2 bin 600 - 30 bin lira, Demre’de 4 bin 500 – 16 bin lira, Manav­gat’ta 3 bin – 550 bin lira, Se­rik’te 5 bin – 15 bin lira, Kon­yaaltı’nda 4 bin – 10 bin lira, Döşemealtı 8 bin - 40 bin li­ra arasında değişiyor. İzmir Çeşme’de günlük villa kira­sı 4 bin- 995 bin lira, Urla’da denize sıfır bahçeli 5 bin – 35 bin lira, Güzelbahçe’de 5 bin – 17 bin lira, Foça’da 6 bin – 20 bin lira arasında değişiyor. Aydın Kuşadası ve Çanakkale Ezine’de 2 bin lira, Muğla Fet­hiye’de 3 bin 500 lira, Köyce­ğiz’de 4 bin 500 lira, Marma­ris’te 5 bin liradan başlayan günlük havuzlu villa kiraları Muğla, Çanakkale, Aydın’ın turistik beldelerinde 300 bin TL’ye kadar çıkıyor.En pahalısı Fethiye’deVillaların aylık kiralarının ise bazı bölgelerde 5 bin lira­dan başlayıp 14 milyon liraya kadar çıktığı belirlendi.Göz­de tatil beldelerinden Muğla Bodrum’da lüks villaların ay­lık kirası 4.3 milyon lira, Çeş­me’de 3 milyon lira, İstanbul Beykoz’da 2.1 milyon lira, Or­taca’da 900 bin TL’ye kadar yükseliyor. Fethiye’de ise en yüksek villa kirasının aylık 14 milyon liradan ilana çıktı­ğı belirlendi.
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muğla, ege, akdeniz, villa, kiralık villa, lüks kiralık villa, fethiye, bodrum, çeşme
muğla, ege, akdeniz, villa, kiralık villa, lüks kiralık villa, fethiye, bodrum, çeşme

Yazlık villa kiraları, satılık konutlarla yarışıyor: Lüks villalarda aylık kira 14 milyonu zorluyor

14:45 20.06.2025
© DHAŞile ve Tuzla'da kiralık villa
Şile ve Tuzla'da kiralık villa - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
© DHA
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Yaz tatiliyle birlikte lüks villa kiraları da yükselişe geçti. Fethiye’de ilanlara göre lüks bir villanın aylık kirası 14 milyona kadar ulaşırken, Çeşme'de 3 milyon lirayı buluyor.
Yaz tatili başlarken özellikle çocuklu aileler oteller yerine kiralık yazlıklara yöneliyor. Ama yazlık kiralarındaki yüzde 60'a varan artış kara kara düşündürtüyor. Villalarda günlüğü ortalama 3-5 bin arasında değişirken, özellikle lüks villaların günlük ve aylık kiraları satılık konutla yarışıyor. Emlak sitelerindeki bazı ilanlarda lüks villaların aylık kiralarının 14 milyona kadar çıktığı da görülüyor. Muğla Bodrum’da lüks villaların ay­lık kirası 4.3 milyon lira olarak belirtilirken, Çeş­me’de 3 milyon liraya ulaştı. Fethiye’de ise en yüksek villa kirasının aylık 14 milyon liradan ilana çıktı­ğı belirlendi.

Yazlık villa fiyatlarında yüzde 60'a kadar artış yaşandı

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Marmara, Ege ve Akdeniz’in sahil kentlerinde tatilcile­ri bekleyen yazlık mülk ki­raları şimdiden yüzde 40-60 oranında artış gösterdi.
Ta­til beldelerinde günlük daire kiraları ortalama 2-3 bin li­radan başlarken, haftalıkta başlangıç fiyatları 15-20 bin lira arasında değişiyor. Bu yıl çocuklu ailelerin otel yerine daha çok tercih ettiği villala­rın günlük kirası da ortalama 3-4 bin liradan başlıyor. Enf­lasyon ve talep artışının et­kisiyle lüks villa kiraları ise adeta satılık konut fiyatla­rıyla yarışmaya başladı.

Çeşme'de günlük villa kirası 4 bin liradan başlıyor 995 bin liraya kadar çıkıyor

Emlak platformlarından yapılan belirlemelere göre, Antalya Kaş’ta günlük ha­vuzlu villa kiraları 2 bin 900 - 45 bin lira, Kemer’de 2 bin 600 - 30 bin lira, Demre’de 4 bin 500 – 16 bin lira, Manav­gat’ta 3 bin – 550 bin lira, Se­rik’te 5 bin – 15 bin lira, Kon­yaaltı’nda 4 bin – 10 bin lira, Döşemealtı 8 bin - 40 bin li­ra arasında değişiyor.
İzmir Çeşme’de günlük villa kira­sı 4 bin- 995 bin lira, Urla’da denize sıfır bahçeli 5 bin – 35 bin lira, Güzelbahçe’de 5 bin – 17 bin lira, Foça’da 6 bin – 20 bin lira arasında değişiyor. Aydın Kuşadası ve Çanakkale Ezine’de 2 bin lira, Muğla Fet­hiye’de 3 bin 500 lira, Köyce­ğiz’de 4 bin 500 lira, Marma­ris’te 5 bin liradan başlayan günlük havuzlu villa kiraları Muğla, Çanakkale, Aydın’ın turistik beldelerinde 300 bin TL’ye kadar çıkıyor.

En pahalısı Fethiye’de

Villaların aylık kiralarının ise bazı bölgelerde 5 bin lira­dan başlayıp 14 milyon liraya kadar çıktığı belirlendi.
Göz­de tatil beldelerinden Muğla Bodrum’da lüks villaların ay­lık kirası 4.3 milyon lira, Çeş­me’de 3 milyon lira, İstanbul Beykoz’da 2.1 milyon lira, Or­taca’da 900 bin TL’ye kadar yükseliyor. Fethiye’de ise en yüksek villa kirasının aylık 14 milyon liradan ilana çıktı­ğı belirlendi.

Çeşme - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2025
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