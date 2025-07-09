https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/lise-egitimi-4-yildan-2-yila-mi-dusuyor-bakan-tekinden-net-aciklama-1097743264.html

Lise eğitimi 4 yıldan 2 yıla mı düşüyor? Bakan Tekin’den net açıklama

Lise eğitimi 4 yıldan 2 yıla mı düşüyor? Bakan Tekin’den net açıklama

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, lise eğitiminin 4 yıldan 2 yıla düşürüleceği iddialarına açıklık getirdi. TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T13:27+0300

2025-07-09T13:27+0300

2025-07-09T13:27+0300

türki̇ye

meb

tbmm

milli eğitim bakanlığı (meb)

lise

zorunlu eğitim

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu lise eğitiminin süresiyle ilgili kamuoyunda tartışmalara yol açan iddialara yanıt verdi. Tekin, "Bu konuda kamuoyunda bir talep olursa biz de ilgili birimlerimizle beraber oturur değerlendiririz" ifadelerini kullandı.TBMM’de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Tekin, “Türkiye’de ortalama eğitim süresiyle ilgili rakamlara, uluslararası göstergelere bakıyoruz. Türkiye'deki beklentilere ve kamuoyundaki tartışmalara dikkat ediyoruz” dedi.Tekin, "Şu anda sadece kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz, raporları okuyoruz" diyerek, herhangi bir somut adım atılmadığını söyledi.Bakan Tekin, sistem değişikliğinin hayata geçirilmesinin yasama organının yetkisinde olduğunu belirtti. “Eğer kamuoyunda bir ihtiyaç doğarsa, biz de bunu değerlendirmelerimizle birlikte ilgili siyasi mekanizmalarla paylaşırız” dedi.Saha araştırması tartışmaları başlatmıştıTartışmaların fitilini ateşleyen ise Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen’in gerçekleştirdiği geniş çaplı araştırma oldu. 36 binden fazla katılımcı ile yapılan çalışmada, 4 yıllık lise eğitimi yerine “2+2” veya “3+1” modelinin daha işlevsel olabileceği öne sürüldü.Bu modellerde ilk 2 ya da 3 yıl zorunlu eğitim, kalan yıl(lar) ise isteğe bağlı olarak yapılandırılabiliyor. Araştırmanın ardından sosyal medyada ve eğitim çevrelerinde konu geniş şekilde tartışılmaya başlandı.

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