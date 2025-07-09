https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/lise-egitimi-4-yildan-2-yila-mi-dusuyor-bakan-tekinden-net-aciklama-1097743264.html
Lise eğitimi 4 yıldan 2 yıla mı düşüyor? Bakan Tekin’den net açıklama
Lise eğitimi 4 yıldan 2 yıla mı düşüyor? Bakan Tekin’den net açıklama
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, lise eğitiminin 4 yıldan 2 yıla düşürüleceği iddialarına açıklık getirdi. TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T13:27+0300
2025-07-09T13:27+0300
2025-07-09T13:27+0300
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu lise eğitiminin süresiyle ilgili kamuoyunda tartışmalara yol açan iddialara yanıt verdi. Tekin, "Bu konuda kamuoyunda bir talep olursa biz de ilgili birimlerimizle beraber oturur değerlendiririz" ifadelerini kullandı.TBMM’de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Tekin, “Türkiye’de ortalama eğitim süresiyle ilgili rakamlara, uluslararası göstergelere bakıyoruz. Türkiye'deki beklentilere ve kamuoyundaki tartışmalara dikkat ediyoruz” dedi.Tekin, "Şu anda sadece kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz, raporları okuyoruz" diyerek, herhangi bir somut adım atılmadığını söyledi.Bakan Tekin, sistem değişikliğinin hayata geçirilmesinin yasama organının yetkisinde olduğunu belirtti. “Eğer kamuoyunda bir ihtiyaç doğarsa, biz de bunu değerlendirmelerimizle birlikte ilgili siyasi mekanizmalarla paylaşırız” dedi.Saha araştırması tartışmaları başlatmıştıTartışmaların fitilini ateşleyen ise Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen’in gerçekleştirdiği geniş çaplı araştırma oldu. 36 binden fazla katılımcı ile yapılan çalışmada, 4 yıllık lise eğitimi yerine “2+2” veya “3+1” modelinin daha işlevsel olabileceği öne sürüldü.Bu modellerde ilk 2 ya da 3 yıl zorunlu eğitim, kalan yıl(lar) ise isteğe bağlı olarak yapılandırılabiliyor. Araştırmanın ardından sosyal medyada ve eğitim çevrelerinde konu geniş şekilde tartışılmaya başlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/saglik-bakanligi-18-bin-personel-alimi-ne-zaman-bakan-kemal-memisoglundan-aciklama-1097738995.html
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lise eğitimi 2 yıla düşecek mi, zorunlu eğitim süresi, 4+4+4 eğitim sistemi, milli eğitim bakanı açıklama, yasama yetkisi eğitim, lise reform önerisi, 2+2 lise modeli, eğitim sisteminde değişiklik var mı, eğitim-bir-sen raporu, memur-sen araştırması
lise eğitimi 2 yıla düşecek mi, zorunlu eğitim süresi, 4+4+4 eğitim sistemi, milli eğitim bakanı açıklama, yasama yetkisi eğitim, lise reform önerisi, 2+2 lise modeli, eğitim sisteminde değişiklik var mı, eğitim-bir-sen raporu, memur-sen araştırması
Lise eğitimi 4 yıldan 2 yıla mı düşüyor? Bakan Tekin’den net açıklama
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, lise eğitiminin 4 yıldan 2 yıla düşürüleceği iddialarına açıklık getirdi. TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, “Kamuoyunda bir talep olursa oturup değerlendiririz” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu lise eğitiminin süresiyle ilgili kamuoyunda tartışmalara yol açan iddialara yanıt verdi. Tekin, "Bu konuda kamuoyunda bir talep olursa biz de ilgili birimlerimizle beraber oturur değerlendiririz" ifadelerini kullandı.
TBMM’de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Tekin, “Türkiye’de ortalama eğitim süresiyle ilgili rakamlara, uluslararası göstergelere bakıyoruz. Türkiye'deki beklentilere ve kamuoyundaki tartışmalara dikkat ediyoruz” dedi.
Tekin, "Şu anda sadece kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz, raporları okuyoruz" diyerek, herhangi bir somut adım atılmadığını söyledi.
Bakan Tekin, sistem değişikliğinin hayata geçirilmesinin yasama organının yetkisinde olduğunu belirtti. “Eğer kamuoyunda bir ihtiyaç doğarsa, biz de bunu değerlendirmelerimizle birlikte ilgili siyasi mekanizmalarla paylaşırız” dedi.
Saha araştırması tartışmaları başlatmıştı
Tartışmaların fitilini ateşleyen ise Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen’in gerçekleştirdiği geniş çaplı araştırma oldu. 36 binden fazla katılımcı ile yapılan çalışmada, 4 yıllık lise eğitimi yerine “2+2” veya “3+1” modelinin daha işlevsel olabileceği öne sürüldü.
Bu modellerde ilk 2 ya da 3 yıl zorunlu eğitim, kalan yıl(lar) ise isteğe bağlı olarak yapılandırılabiliyor. Araştırmanın ardından sosyal medyada ve eğitim çevrelerinde konu geniş şekilde tartışılmaya başlandı.