https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/kripto-para-piyasasini-karistirdi-gizemli-yatirimci-14-yil-sonra-ilk-kez-islem-yapti--1097730645.html

Gizemli kripto yatırımcısı 14 yıl sonra ilk kez işlem yaptı: 18 bin dolardan 2.5 milyar dolara çıktı

Gizemli kripto yatırımcısı 14 yıl sonra ilk kez işlem yaptı: 18 bin dolardan 2.5 milyar dolara çıktı

Sputnik Türkiye

Bitcoin'in ilk yıllarından beri hareketsiz kalan bir yatırımcıya ait cüzdanlardan 14 yıl sonra ilk kez işlem yapıldı. Yatırımcının kripto varlıklarının 18 bin... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T11:22+0300

2025-07-09T11:22+0300

2025-07-09T11:53+0300

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Kripto para piyasalarını uzun yıllardır hareketsiz kalan yatırımcının 'transferi' karıştırdı. Bitcoin'in ilk yıllarından beri hareketsiz kalan cüzdanda14 yıl sonra ilk kez işlem yapılırken, gizemli yatırımcının kripto varlıklarının değerinin de 18 bin dolardan 2.5 milyar dolara çıktığı belirtiliyor. Yüzde 14 milyonluk değer artışı yaşandıBlok zinciri verilerine göre, aynı kişiye ait olduğu düşünülen üç farklı adresten toplam 23.377 BTC, geçtiğimiz perşembe ve cuma günleri yeni cüzdanlara aktarıldı. Söz konusu transferler, Bitcoin'in 2011 yılında sadece 0,78 dolar seviyesinden işlem gördüğü ve bu cüzdanlardaki varlıkların toplam değerinin yaklaşık 18 bin dolar olduğu bir dönemde oluşturulmuştu.Bugün ise Bitcoin 112 bin dolar seviyesine yaklaşmış durumda ve söz konusu varlıkların güncel değeri 2,5 milyar doları aşıyor. Bu da yaklaşık yüzde 14 milyonluk bir değer artışı anlamına geliyor.Satış değil adres yükseltmesi Blok zincirinin şeffaf yapısına rağmen, işlem yapan kişinin ya da kuruluşun kimliği tespit edilemiyor. Blockchain analiz şirketi Arkham, transferlerin “adres yükseltmesi” amacıyla yapıldığını ve satışa yönelik herhangi bir işaret bulunmadığını bildirdi.NTV'nin haberine göre, hareketsiz hesapların yeniden aktif hale gelmesi, uzmanlar tarafından “Bitcoin’de güç el değiştiriyor” şeklinde yorumlanıyor. Bu süreç, özellikle kurumsal yatırımcıların kripto paralara ilgisinin arttığı bir döneme denk geliyor. “Balina” olarak adlandırılan erken dönem yatırımcılar, rekor seviyelere ulaşan fiyatlardan kar sağlamak amacıyla bazı varlıklarını elden çıkarırken; aynı anda geleneksel yatırım fonları ve büyük finans kuruluşları portföylerine Bitcoin eklemeye başladı.18 AYDA ÜÇ KAT ARTTI

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