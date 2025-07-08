https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/17-yeni-bolum-acildi-universite-icin-tercihler-degisecek-mi-1097687887.html

17 yeni bölüm açıldı: Üniversite için tercihler değişecek mi?

17 yeni bölüm açıldı: Üniversite için tercihler değişecek mi?

Sputnik Türkiye

2024 YKS yerleştirme verileri, geleneksel bölümlerde kontenjan başına ortalama 19 aday düşerken, siber güvenlik ve hava aracı imalatı gibi yeni bölümlerde bu... 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T11:58+0300

2025-07-08T11:58+0300

2025-07-08T11:58+0300

yaşam

sınav

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

üniversite

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasına az bir süre var.YKS sonuç tarihi açıklandı: Ne zaman açıklanacak?ÖSYM sınav takvimine göre, 2025 YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 Salı günü açıklanacak. Adaylar, sonuç ekranına belirtilen tarihte erişim sağlayabilecek.17 yeni bölümBu yıl ise ilk kez tercih kılavuzunda yer alacak 17 yeni bölüm daha öğrencilerle buluşacak. YÖK, yeni programların da teknoloji odaklı ve istihdama yönelik olacağını belirtirken, bu defa özellikle tarım ve sağlık sektörlerinde dijitalleşmeyi öne çıkaracak bir yapılanma hedeflendiğini açıkladı.‘Devir spesifik uzmanlık devri’Hürriyet'in haberine göre, eğitim uzmanı Salim Ünsal, bu yıl kılavuza eklenen 17 yeni bölümün de büyük ilgi görmesini beklediğini belirtti. Ünsal, "Yeni açılan bölümler doğal olarak yeni nesil meslekler açısından daha zengin hale getirilmiş programlar. Adaylar, ‘Bu bölüme girer, kendimi geliştirirsem piyasada daha kolay iş bulabilirim’ diye düşünüyor ve buraları daha çok tercih ediyor. Bu bölümler günümüz teknolojilerinin ve ihtiyaçlarının analizleri yapılarak açılıyor. Burada aslında alt uzmanlık alanlarının öne çıktığını görüyoruz. Çünkü devir artık spesifik uzmanlık devri. Batı’da bilgisayar mühendisliğinin 30 alt uzmanlığı var. Batı’daki uzmanlık yapılanmasına benzer bir evrilme görüyorum" diyor.2024’te açılacak 17 yeni bölüm

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/yks-sonuc-tarihi-aciklandi-ne-zaman-aciklanacak-1097653502.html

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