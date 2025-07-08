https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/17-yeni-bolum-acildi-universite-icin-tercihler-degisecek-mi-1097687887.html
17 yeni bölüm açıldı: Üniversite için tercihler değişecek mi?
17 yeni bölüm açıldı: Üniversite için tercihler değişecek mi?
Sputnik Türkiye
2024 YKS yerleştirme verileri, geleneksel bölümlerde kontenjan başına ortalama 19 aday düşerken, siber güvenlik ve hava aracı imalatı gibi yeni bölümlerde bu... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T11:58+0300
2025-07-08T11:58+0300
2025-07-08T11:58+0300
yaşam
sınav
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
üniversite
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasına az bir süre var.YKS sonuç tarihi açıklandı: Ne zaman açıklanacak?ÖSYM sınav takvimine göre, 2025 YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 Salı günü açıklanacak. Adaylar, sonuç ekranına belirtilen tarihte erişim sağlayabilecek.17 yeni bölümBu yıl ise ilk kez tercih kılavuzunda yer alacak 17 yeni bölüm daha öğrencilerle buluşacak. YÖK, yeni programların da teknoloji odaklı ve istihdama yönelik olacağını belirtirken, bu defa özellikle tarım ve sağlık sektörlerinde dijitalleşmeyi öne çıkaracak bir yapılanma hedeflendiğini açıkladı.‘Devir spesifik uzmanlık devri’Hürriyet'in haberine göre, eğitim uzmanı Salim Ünsal, bu yıl kılavuza eklenen 17 yeni bölümün de büyük ilgi görmesini beklediğini belirtti. Ünsal, "Yeni açılan bölümler doğal olarak yeni nesil meslekler açısından daha zengin hale getirilmiş programlar. Adaylar, ‘Bu bölüme girer, kendimi geliştirirsem piyasada daha kolay iş bulabilirim’ diye düşünüyor ve buraları daha çok tercih ediyor. Bu bölümler günümüz teknolojilerinin ve ihtiyaçlarının analizleri yapılarak açılıyor. Burada aslında alt uzmanlık alanlarının öne çıktığını görüyoruz. Çünkü devir artık spesifik uzmanlık devri. Batı’da bilgisayar mühendisliğinin 30 alt uzmanlığı var. Batı’daki uzmanlık yapılanmasına benzer bir evrilme görüyorum" diyor.2024’te açılacak 17 yeni bölüm
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/yks-sonuc-tarihi-aciklandi-ne-zaman-aciklanacak-1097653502.html
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2025 yeni açılan üniversite bölümleri, yök 2025 kılavuz yeni bölümler, spesifik uzmanlık alanları, tercih döneminde öne çıkan bölümler, geleceğin meslekleri 2025, bilgisayar mühendisliği alt dalları, yeni nesil üniversite bölümleri, iş garantili bölümler 2025, batıda uzmanlık sistemi, teknoloji odaklı lisans programları, alt uzmanlık eğilimleri, yükseköğretim yeni trendler, tercih kılavuzunda dikkat çeken bölümler, spesifik meslek alanları, üniversitelerde açılan yeni fakülteler, 2025 yks yeni tercihler, bölümler arası uzmanlaşma, mesleki derinleşme fırsatları, spesifik mühendislik programları
2025 yeni açılan üniversite bölümleri, yök 2025 kılavuz yeni bölümler, spesifik uzmanlık alanları, tercih döneminde öne çıkan bölümler, geleceğin meslekleri 2025, bilgisayar mühendisliği alt dalları, yeni nesil üniversite bölümleri, iş garantili bölümler 2025, batıda uzmanlık sistemi, teknoloji odaklı lisans programları, alt uzmanlık eğilimleri, yükseköğretim yeni trendler, tercih kılavuzunda dikkat çeken bölümler, spesifik meslek alanları, üniversitelerde açılan yeni fakülteler, 2025 yks yeni tercihler, bölümler arası uzmanlaşma, mesleki derinleşme fırsatları, spesifik mühendislik programları
17 yeni bölüm açıldı: Üniversite için tercihler değişecek mi?
2024 YKS yerleştirme verileri, geleneksel bölümlerde kontenjan başına ortalama 19 aday düşerken, siber güvenlik ve hava aracı imalatı gibi yeni bölümlerde bu sayı yaklaşık 240’a çıkmıştı. Uzman Salim Ünsal’a göre, bu yıl eklenen 17 yeni program da yoğun bir ilgi görecek.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasına az bir süre var.
YKS sonuç tarihi açıklandı: Ne zaman açıklanacak?
ÖSYM sınav takvimine göre, 2025 YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 Salı günü açıklanacak. Adaylar, sonuç ekranına belirtilen tarihte erişim sağlayabilecek.
Bu yıl ise ilk kez tercih kılavuzunda yer alacak 17 yeni bölüm daha öğrencilerle buluşacak. YÖK, yeni programların da teknoloji odaklı ve istihdama yönelik olacağını belirtirken, bu defa özellikle tarım ve sağlık sektörlerinde dijitalleşmeyi öne çıkaracak bir yapılanma hedeflendiğini açıkladı.
‘Devir spesifik uzmanlık devri’
Hürriyet'in haberine göre, eğitim uzmanı Salim Ünsal, bu yıl kılavuza eklenen 17 yeni bölümün de büyük ilgi görmesini beklediğini belirtti.
Ünsal, "Yeni açılan bölümler doğal olarak yeni nesil meslekler açısından daha zengin hale getirilmiş programlar. Adaylar, ‘Bu bölüme girer, kendimi geliştirirsem piyasada daha kolay iş bulabilirim’ diye düşünüyor ve buraları daha çok tercih ediyor. Bu bölümler günümüz teknolojilerinin ve ihtiyaçlarının analizleri yapılarak açılıyor. Burada aslında alt uzmanlık alanlarının öne çıktığını görüyoruz. Çünkü devir artık spesifik uzmanlık devri. Batı’da bilgisayar mühendisliğinin 30 alt uzmanlığı var. Batı’daki uzmanlık yapılanmasına benzer bir evrilme görüyorum" diyor.
2024’te açılacak 17 yeni bölüm
1.
Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar
2.
Akıllı Sera Teknolojileri
3.
Dijital Tarım Teknolojileri
4.
Tarım Makineleri ve Teknolojileri
5.
Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği
6.
TeleSağlık Teknikerliği
7.
Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği
8.
Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi
9.
Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi
10.
Yenilenebilir Enerji Teknikerliği
11.
Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği
12.
Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği
13.
Akıllı Altyapılar Teknikerliği
14.
Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği
15.
Karbon Yönetimi Teknikerliği
16.
Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği
17.
Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği