https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/elon-musk-amerika-partisinin-onceligi-epstein-dosyalarini-ifsa-etmek-olacak-1097743576.html

Musk'ın 'Amerika Partisi'nin önceliği belli oldu: 'Epstein dosyalarını ifşa etmek'

Musk'ın 'Amerika Partisi'nin önceliği belli oldu: 'Epstein dosyalarını ifşa etmek'

Sputnik Türkiye

ABD'li iş insanı, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, kurduğunu duyurduğu 'Amerika Partisi'nin önceliğinin Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyaları... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T13:29+0300

2025-07-09T13:29+0300

2025-07-09T13:32+0300

dünya

elon musk

jeffrey epstein

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Elon Musk, X hesabından yaptığı açıklamada, kurduğunu duyurduğu 'Amerika Partisinin' önceliğinin, 'Epstein dosyaları' olarak bilinen ve reşit olmayan kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Epstein'in davasına ilişkin dosyaları kamuoyuyla paylaşacağını söylüyor.'Epstein dosyaları' konusunda ABD Başkanı Donald Trump'a da yüklenen Musk, "Trump eğer Epstein dosyalarını açıklamazsa, insanlar ona nasıl güvenebilir?" ifadesini kullandı.Musk'tan yeni bir siyasi parti kurma teklifiABD Adalet Bakanlığı ve FBI, geçen gün yaptıkları açıklamalarında 'Epstein dosyalarında' bir müşteri listesi bulunmadığını duyurmuştu. Elon Musk, haftalar öncesinde Trump'ın Epstein listesinde yer aldığını öne sürmüş, sonrasında özür dileyerek paylaşımını silmişti. Ancak, 'müşteri listesi olmadığının' duyurulmasının ardından X hesabından tepki gösteren Musk, 'Bu bardağı taşıran son nokta oldu' ifadelerini kullandı.ABD'de vergi indirimi düzenlemesi nedeniyle Trump ile Musk'ın araları açılmıştı. Bunun üzerinde Musk, ilk kez Haziran ayı başında 'Amerika Partisi' isimli yeni bir siyasi parti kurma fikrini kamuoyuyla paylaştı. Musk ayrıca 5 Temmuz'da yaptığı paylaşımda anket sonuçlarına işaret ederek, "Bugün, size özgürlüğünüzü geri vermek için Amerika Partisi kurulmuştur" ifadesini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/abd-adalet-bakanligi-jeffrey-epsteinin-musteri-listesi-olmadigi-acikladi-elon-musk-tepki-gosterdi-1097688728.html

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