https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/dem-partiden-aciklama-pkk-11-temmuzda-silah-birakacak-1097746277.html
DEM Parti'den açıklama: PKK, 11 Temmuz'da silah bırakacak
DEM Parti'den açıklama: PKK, 11 Temmuz'da silah bırakacak
Sputnik Türkiye
Terör örgütü PKK'nın kısa süre içerisinde silah bırakmaya başlaması beklenirken kritik bir açıklama DEM Parti'den geldi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T14:51+0300
2025-07-09T14:51+0300
2025-07-09T15:01+0300
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Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan, sabah saatlerinde PKK'ya silah bırakmaları yönündeki çağrısını yineledi. PKK elebaşı Öcalan, 27 Şubat'ta yaptığı "PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme" çağrısını savunmaya devam ettiğini söyledi. Silah bırakmaya ilişkin detayların belirleneceğini ve hızlıca hayata geçirileceğini söyleyen Öcalan, "Meclisin çatısı altında bulunan DEM, diğer partilerle birlikte bu sürecin başarıya ulaşması için üzerine düşeni yapacaktır. Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum. Son günlerde bölgede yaşanan gelişmeler, attığımız bu tarihi adımın önemini ve aciliyetini açıkça teyit ediyor" dedi.DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, PKK'nin cuma günü (11 Temmuz) Süleymaniye'de silah bırakacağını açıkladı. Doğan, "Biz 11 Temmuz'da Süleymaniye'de gerçekleştirilecek bir grup PKK'lının silah bırakması töreninin tarihi anına tanıklık etmek için eş genel başkanlarımız, bileşenlerimizin eş genel sözcüleri, bir grup DEM Parti milletvekili ve MYK üyelerimiz ile orada olacağız” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/teror-orgutu-elebasi-abdullah-ocalandan-goruntulu-mesaj-1097725855.html
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dem parti, silah, abdullah öcalan, pkk
DEM Parti'den açıklama: PKK, 11 Temmuz'da silah bırakacak
14:51 09.07.2025 (güncellendi: 15:01 09.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Terör örgütü PKK'nın kısa süre içerisinde silah bırakmaya başlaması beklenirken kritik bir açıklama DEM Parti'den geldi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, PKK'nın 11 Temmuz Cuma günü Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakacağını söyledi.
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan, sabah saatlerinde PKK'ya silah bırakmaları yönündeki çağrısını yineledi.
PKK elebaşı Öcalan, 27 Şubat'ta yaptığı "PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme" çağrısını savunmaya devam ettiğini söyledi. Silah bırakmaya ilişkin detayların belirleneceğini ve hızlıca hayata geçirileceğini söyleyen Öcalan, "Meclisin çatısı altında bulunan DEM, diğer partilerle birlikte bu sürecin başarıya ulaşması için üzerine düşeni yapacaktır. Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum. Son günlerde bölgede yaşanan gelişmeler, attığımız bu tarihi adımın önemini ve aciliyetini açıkça teyit ediyor" dedi.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, PKK'nin cuma günü (11 Temmuz) Süleymaniye'de silah bırakacağını açıkladı. Doğan, "Biz 11 Temmuz'da Süleymaniye'de gerçekleştirilecek bir grup PKK'lının silah bırakması töreninin tarihi anına tanıklık etmek için eş genel başkanlarımız, bileşenlerimizin eş genel sözcüleri, bir grup DEM Parti milletvekili ve MYK üyelerimiz ile orada olacağız” dedi.