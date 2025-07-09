https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/cumhurbaskanligi-kararnamesi-ile-bazi-bakanlik-ve-kurumlar-icin-2-bin-659-kadro-ihdasi-1097719419.html
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlar için 2 bin 659 kadro ihdası
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlar için 2 bin 659 kadro ihdası
Sputnik Türkiye
'Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' uyarınca 2 bin 659 kadro oluşumu yapıldı. Bu kapsamda Hazine ve... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T01:31+0300
2025-07-09T01:31+0300
2025-07-09T01:32+0300
türki̇ye
hazine
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanlığı kararnamesi
hazine ve maliye bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/11/1094585010_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_40f4fb453769e38bbb943abc05ae97d1.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 2 bin 659 kadro ihdası yapıldı.Buna göre;Yeni kadroların ünvan ve dağılımlarıysa şöyle:*İhdas: Kurumu, teşkilatı, sınıfı, unvanı ve derecesi belirtilmek üzere yeni bir kadronun Cumhurbaşkanlığı tarafından uygun görülerek oluşturulmasıdır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/15-temmuzda-bazi-rayli-sistem-hatlarinda-ulasim-ucretsiz-olacak-1097719304.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/11/1094585010_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_87a8ea8e22a37d685e5125eb7371a188.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hazine, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, hazine ve maliye bakanlığı
hazine, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, hazine ve maliye bakanlığı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlar için 2 bin 659 kadro ihdası
01:31 09.07.2025 (güncellendi: 01:32 09.07.2025)
'Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' uyarınca 2 bin 659 kadro oluşumu yapıldı. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 2 bin 500 vergi başmüfettişi ihdası gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 2 bin 659 kadro ihdası yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı'na 150,
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 2 bin 501,
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 1,
Jandarma Genel Komutanlığı'na da 2 kadro ihdası gerçekleştirildi.
Yeni kadroların ünvan ve dağılımlarıysa şöyle:
Dışişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatına 150 ataşe,
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın merkez teşkilatına 1 başkan yardımcısı ile 2 bin 500 vergi başmüfettişi,
Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatına 1 laboratuvar müdürü,
Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatına 5 klinik psikolog,
Jandarma Genel Komutanlığı taşra teşkilatına 1 hesap sorumlusu ile 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni.
*İhdas: Kurumu, teşkilatı, sınıfı, unvanı ve derecesi belirtilmek üzere yeni bir kadronun Cumhurbaşkanlığı tarafından uygun görülerek oluşturulmasıdır.