https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/cumhurbaskanligi-kararnamesi-ile-bazi-bakanlik-ve-kurumlar-icin-2-bin-659-kadro-ihdasi-1097719419.html

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlar için 2 bin 659 kadro ihdası

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlar için 2 bin 659 kadro ihdası

Sputnik Türkiye

'Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' uyarınca 2 bin 659 kadro oluşumu yapıldı. Bu kapsamda Hazine ve... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T01:31+0300

2025-07-09T01:31+0300

2025-07-09T01:32+0300

türki̇ye

hazine

cumhurbaşkanlığı

cumhurbaşkanlığı kararnamesi

hazine ve maliye bakanlığı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 2 bin 659 kadro ihdası yapıldı.Buna göre;Yeni kadroların ünvan ve dağılımlarıysa şöyle:*İhdas: Kurumu, teşkilatı, sınıfı, unvanı ve derecesi belirtilmek üzere yeni bir kadronun Cumhurbaşkanlığı tarafından uygun görülerek oluşturulmasıdır.

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hazine, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, hazine ve maliye bakanlığı