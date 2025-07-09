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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlar için 2 bin 659 kadro ihdası
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlar için 2 bin 659 kadro ihdası
Sputnik Türkiye
'Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' uyarınca 2 bin 659 kadro oluşumu yapıldı. Bu kapsamda Hazine ve... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 2 bin 659 kadro ihdası yapıldı.Buna göre;Yeni kadroların ünvan ve dağılımlarıysa şöyle:*İhdas: Kurumu, teşkilatı, sınıfı, unvanı ve derecesi belirtilmek üzere yeni bir kadronun Cumhurbaşkanlığı tarafından uygun görülerek oluşturulmasıdır.
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlar için 2 bin 659 kadro ihdası

01:31 09.07.2025 (güncellendi: 01:32 09.07.2025)
© AAMemur
Memur - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
© AA
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'Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' uyarınca 2 bin 659 kadro oluşumu yapıldı. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 2 bin 500 vergi başmüfettişi ihdası gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 2 bin 659 kadro ihdası yapıldı.
Buna göre;
Dışişleri Bakanlığı'na 150,
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 2 bin 501,
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 1,
Sağlık Bakanlığı'na 5,
Jandarma Genel Komutanlığı'na da 2 kadro ihdası gerçekleştirildi.
Yeni kadroların ünvan ve dağılımlarıysa şöyle:
Dışişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatına 150 ataşe,
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın merkez teşkilatına 1 başkan yardımcısı ile 2 bin 500 vergi başmüfettişi,
Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatına 1 laboratuvar müdürü,
Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatına 5 klinik psikolog,
Jandarma Genel Komutanlığı taşra teşkilatına 1 hesap sorumlusu ile 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni.
*İhdas: Kurumu, teşkilatı, sınıfı, unvanı ve derecesi belirtilmek üzere yeni bir kadronun Cumhurbaşkanlığı tarafından uygun görülerek oluşturulmasıdır.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
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