https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/15-temmuzda-bazi-rayli-sistem-hatlarinda-ulasim-ucretsiz-olacak-1097719304.html

15 Temmuz'da bazı raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak

15 Temmuz'da bazı raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Kararı ile 15 Temmuz kapsamında Başkentray, Marmaray, İZBAN ve bazı metro hatlarında ulaşım ücretsiz olacak. 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T01:27+0300

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türki̇ye

türkiye

sirkeci

gayrettepe

başkentray

i̇zban

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bazı raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak.Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 15 Temmuz Salı günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nda seferler ücretsiz gerçekleştirilecek.

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türki̇ye

sirkeci

gayrettepe

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