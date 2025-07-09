https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/15-temmuzda-bazi-rayli-sistem-hatlarinda-ulasim-ucretsiz-olacak-1097719304.html
15 Temmuz'da bazı raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak
15 Temmuz'da bazı raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Kararı ile 15 Temmuz kapsamında Başkentray, Marmaray, İZBAN ve bazı metro hatlarında ulaşım ücretsiz olacak. 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T01:27+0300
2025-07-09T01:27+0300
2025-07-09T01:27+0300
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bazı raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak.Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 15 Temmuz Salı günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nda seferler ücretsiz gerçekleştirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/rtuk-baskani-sahinden-sozcu-tv-halk-tv-ve-tele1e-verilen-cezalara-iliskin-aciklama-agir-ve-kasitli-1097718598.html
türki̇ye
sirkeci
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türkiye, sirkeci, gayrettepe, başkentray, i̇zban
türkiye, sirkeci, gayrettepe, başkentray, i̇zban
15 Temmuz'da bazı raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak
Cumhurbaşkanı Kararı ile 15 Temmuz kapsamında Başkentray, Marmaray, İZBAN ve bazı metro hatlarında ulaşım ücretsiz olacak.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bazı raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 15 Temmuz Salı günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nda seferler ücretsiz gerçekleştirilecek.