https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/chp-lideri-ozele-saldiran-sanik-ilk-kez-hakim-karsisina-cikti-kizginligim-oldugu-icin-bir-an-1097744917.html

CHP lideri Özel'e saldıran sanık ilk kez hakim karşısına çıktı: 'Kızgınlığım olduğu için bir an duygusal davrandım'

CHP lideri Özel'e saldıran sanık ilk kez hakim karşısına çıktı: 'Kızgınlığım olduğu için bir an duygusal davrandım'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'a saldırarak yumruk atan Selçuk Tengioğlu ilk kez hakim karşısına çıktı. Tengioglu, planlı bir şekilde hareket etmediğini ve... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T13:56+0300

2025-07-09T13:56+0300

2025-07-09T13:56+0300

türki̇ye

özgür özel

selçuk tengioğlu

chp

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DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninden çıkarken Atatürk Kültür Merkezi önünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran ve yumruk atan Selçuk Tengioğlu hakim karşısına çıktı. 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Tengioğlu, Özel'e kızdığı için eylemi gerçekleştirdiğini anlatırken kimseden talimat almadığını belirtti. Kimseden talimat almadım Savunmasında okuma yazması olmadığını söyleyen Tengioğlu, "Özgür Özel'i gördüğümde kendisinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, savcılarına, polislerine, askerlerine tehditvari konuşmaları olduğundan dolayı kendisine karşı kızgınlığım olduğu için bir an duygusal davrandım. Kızgınlığım halen devam etmektedir. Herhangi bir partiye, örgüte, kuruluşa üyeliğim yoktur." ifadelerini kullandı. 7 Ağustos'a ertelendiAra kararını açıklayan mahkeme, Özgür Özel'in davaya katılma talebinin kabulüne karar verdi.Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, Özgür Özel'in talimatla beyanının alınması için bulunduğu yerin mahkemesine göre işlem yapılmasına karar verdi.Duruşma 7 Ağustos'a ertelendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/yeni-dokunulmazlik-dosyalari-tbmmde-ozgur-ozel-de-aralarinda-1097693221.html

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özgür özel, selçuk tengioğlu, chp