https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/yeni-dokunulmazlik-dosyalari-tbmmde-ozgur-ozel-de-aralarinda-1097693221.html

Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'de: Özgür Özel de aralarında

Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'de: Özgür Özel de aralarında

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında hazırlanan dokunulmazlık... 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T12:18+0300

2025-07-08T12:18+0300

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chp

özgür özel

fezleke

dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle fezleke

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CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ile CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında hazırlanan yasama dokunulmazlığının kaldırılması dosyaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na ulaştı.Meclis Başkanlığı, söz konusu dosyaları içeren Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri’ni, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a gönderdi. Komisyon, milletvekillerine ait dokunulmazlık taleplerini inceleyip karara bağlayacak.Hangi isimler listede?Tezkerelerle dokunulmazlık dosyaları Karma Komisyona havale edilen milletvekilleri şunlar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/kardesini-kartalkayadaki-otel-yangininda-kaybeden-avukat-ablanin-saniga-isyani-butun-durusma-1097692106.html

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i̇yi̇ parti, chp, özgür özel, fezleke, dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle fezleke