https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/yeni-dokunulmazlik-dosyalari-tbmmde-ozgur-ozel-de-aralarinda-1097693221.html
Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'de: Özgür Özel de aralarında
Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'de: Özgür Özel de aralarında
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında hazırlanan dokunulmazlık... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T12:18+0300
2025-07-08T12:18+0300
2025-07-08T12:18+0300
türki̇ye
i̇yi̇ parti
chp
özgür özel
fezleke
dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle fezleke
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CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ile CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında hazırlanan yasama dokunulmazlığının kaldırılması dosyaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na ulaştı.Meclis Başkanlığı, söz konusu dosyaları içeren Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri’ni, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a gönderdi. Komisyon, milletvekillerine ait dokunulmazlık taleplerini inceleyip karara bağlayacak.Hangi isimler listede?Tezkerelerle dokunulmazlık dosyaları Karma Komisyona havale edilen milletvekilleri şunlar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/kardesini-kartalkayadaki-otel-yangininda-kaybeden-avukat-ablanin-saniga-isyani-butun-durusma-1097692106.html
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i̇yi̇ parti, chp, özgür özel, fezleke, dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle fezleke
i̇yi̇ parti, chp, özgür özel, fezleke, dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle fezleke
Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'de: Özgür Özel de aralarında
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyaları TBMM’ye sunuldu.
CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ile CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında hazırlanan yasama dokunulmazlığının kaldırılması dosyaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na ulaştı.
Meclis Başkanlığı, söz konusu dosyaları içeren Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri’ni, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a gönderdi. Komisyon, milletvekillerine ait dokunulmazlık taleplerini inceleyip karara bağlayacak.
Tezkerelerle dokunulmazlık dosyaları Karma Komisyona havale edilen milletvekilleri şunlar:
CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer