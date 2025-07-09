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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkındaki soruşturma kapsamında ifade verdi
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkındaki soruşturma kapsamında ifade verdi
Sputnik Türkiye
Hakkında 'seçime hile karıştırıldığı' iddiaları üzerine soruşturma açılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik emniyette ifade verdi. 09.07.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın son seçiminde, 'seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği' iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.CHP İstanbul İl Başkanı Çelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelerek ifade verdi.Çelik, yaklaşık 2 saat süren işlemlerin ardından Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesi önünde yaptığı açıklamada, tutuklu bir kişinin partisinin il kongresine yönelik beyanları sonrası ifadeye çağırıldığını söyledi.Çelik, tutuklu kişinin söylemlerinde çok fazla çelişki olduğunu ifade etti.Kongrede yarıştığı Cemal Canpolat'ın listesinde delege adayı olduğunu iddia eden kişinin aslında 18'inci sırada yönetici adayı olduğunu dile getiren Çelik, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/chp-istanbul-il-baskani-ozgur-celike-sorusturma-ifadesi-alinacak-1097698687.html
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cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul emniyet müdürlüğü, vatan caddesi, chp, özgür çelik
cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul emniyet müdürlüğü, vatan caddesi, chp, özgür çelik

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkındaki soruşturma kapsamında ifade verdi

02:45 09.07.2025 (güncellendi: 02:48 09.07.2025)
© AA / Özge Elif KızılCHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
© AA / Özge Elif Kızıl
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Hakkında 'seçime hile karıştırıldığı' iddiaları üzerine soruşturma açılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik emniyette ifade verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın son seçiminde, 'seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği' iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelerek ifade verdi.
Çelik, yaklaşık 2 saat süren işlemlerin ardından Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesi önünde yaptığı açıklamada, tutuklu bir kişinin partisinin il kongresine yönelik beyanları sonrası ifadeye çağırıldığını söyledi.
Çelik, tutuklu kişinin söylemlerinde çok fazla çelişki olduğunu ifade etti.
Kongrede yarıştığı Cemal Canpolat'ın listesinde delege adayı olduğunu iddia eden kişinin aslında 18'inci sırada yönetici adayı olduğunu dile getiren Çelik, şöyle konuştu:
"Madem kendisine bana oy vermesi için bir menfaat teklif edilmiş, o da girmiş rakip listenin yönetici listesi adayı olmuş. CHP kongrelerinde listede yazılı olanlar, delegeler, yönetici adayları çıkarlar konuşma yaparlar ve kongreyi kazanmak için o sürece yönelik her şeyi konuşurlar. Eğer kendisine bir menfaat teklif edilseydi Ekim 2023'teki İstanbul Kongresi'nde çıkar, 'Ey delegeler, ben Cemal Canpolat'ın listesinin yönetici adayıyım. Bana Özgür Çelik'in listesindekiler menfaat teklif ettiler.' der ve kazanmak için delegeleri ikna etmeye çalışırdı. Kongreden önce, kongre zamanı ve sonrasında bir şey söylememiş. Sonra tutuklanarak cezaevine girmiş. Cezaevinden kurtulabilmek için bu tür ifadeler kullanmış."
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
TÜRKİYE
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e soruşturma: İfadesi alınacak
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