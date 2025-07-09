https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/bicakli-saldirida-oldurulen-minguzzinin-ailesine-yonelik-tehdit-ve-hakaret-davasinda-karar-1097754381.html
Bıçaklı saldırıda öldürülen Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit ve hakaret davasında karar
Bıçaklı saldırıda öldürülen Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit ve hakaret davasında karar
Sputnik Türkiye
Minguzzi ailesine yönelik sosyal medyadan tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan 2 sanığın yargılandığı davada karar belli oldu. Tutuklu sanığın 5... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T20:35+0300
2025-07-09T20:35+0300
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İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıyla öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medyadan tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan 2 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.Tutuklu sanık Çınar Diril, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlanırken, Diril'in anne ve babası ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ile babası Andrea Minguzzi duruşmaya gelmedi.Mahkeme, tutuklu sanık Çınar Diril'i 'zincirleme şekilde tehdit' suçundan 3 yıl, 'hakaret' suçundan ise 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Diril'in tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.Tutuksuz sanık Barış Ayata ise 'suçu ve suçluyu övme' suçunu basın yoluyla işlemesi nedeniyle 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.Mahkeme, Ayata'nın 'birden fazla kişi ile birlikte tehdit' suçundan ise beraatine hükmetti.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta bıçaklanmasının ardından hastanede tedavi altına alınan Mattia Ahmet Minguzzi'nin 9 Şubat'ta öldüğü anımsatılarak, Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ve annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin müşteki olarak yer aldığı belirtilmişti.Minguzzi'nin ölümünün ardından sanık Barış Ayata'nın bir sosyal medya hesabından müştekilere yönelik paylaşım yaparak korku yarattığı vurgulanan iddianamede, müştekilere yönelik hakaret ve tehdit içerikli mesajların sanık Çınar Diril tarafından satın alınan bir sosyal medya uygulaması üzerinden atıldığı kaydedilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/minguzzi-cinayetine-iliskin-davanin-durusmasi-17-temmuza-ertelendi-1097197257.html
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Bıçaklı saldırıda öldürülen Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit ve hakaret davasında karar
20:35 09.07.2025 (güncellendi: 20:45 09.07.2025)
Minguzzi ailesine yönelik sosyal medyadan tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan 2 sanığın yargılandığı davada karar belli oldu. Tutuklu sanığın 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, tahliyesine karar verdi. Tutuksuz yargılanan sanıksa 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıyla öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medyadan tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan 2 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
Tutuklu sanık Çınar Diril, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlanırken, Diril'in anne ve babası ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.
Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ile babası Andrea Minguzzi duruşmaya gelmedi.
Mahkeme, tutuklu sanık Çınar Diril'i 'zincirleme şekilde tehdit' suçundan 3 yıl, 'hakaret' suçundan ise 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Diril'in tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.
Tutuksuz sanık Barış Ayata ise 'suçu ve suçluyu övme' suçunu basın yoluyla işlemesi nedeniyle 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, Ayata'nın 'birden fazla kişi ile birlikte tehdit' suçundan ise beraatine hükmetti.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta bıçaklanmasının ardından hastanede tedavi altına alınan Mattia Ahmet Minguzzi'nin 9 Şubat'ta öldüğü anımsatılarak, Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ve annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin müşteki olarak yer aldığı belirtilmişti.
Minguzzi'nin ölümünün ardından sanık Barış Ayata'nın bir sosyal medya hesabından müştekilere yönelik paylaşım yaparak korku yarattığı vurgulanan iddianamede, müştekilere yönelik hakaret ve tehdit içerikli mesajların sanık Çınar Diril tarafından satın alınan bir sosyal medya uygulaması üzerinden atıldığı kaydedilmişti.