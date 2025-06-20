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Minguzzi cinayetine ilişkin davanın duruşması 17 Temmuz'a ertelendi: Mahkeme başkanı davadan çekildi
Minguzzi cinayetine ilişkin davanın duruşması 17 Temmuz'a ertelendi: Mahkeme başkanı davadan çekildi
Sputnik Türkiye
Kadıköy'de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanığın 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T16:42+0300
2025-06-20T16:42+0300
türki̇ye
mattia ahmet minguzzi
cinayet
duruşma
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Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanığın 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 17 Temmuz'a ertelendi.Minguzzi davası ertelendiAnadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 15 yaşındaki tutuklu sanıklar U.B. ve B.B. getirildi.Duruşmada maktul çocuğun annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile taraf avukatları da hazır bulundu.CHP Genel Başkan yardımcıları Aylin Nazlıaka ve Suat Özçağdaş, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ve İtalya'nın İstanbul Başkonsolosu Yardımcısı İrene Pastorino Olmi'nin de katıldığı duruşmaya, kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler alınmadı.Balıkesir'de, motokuryelik yaparken 17 yaşındaki E.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın annesi Zuhal Akman da Minguzzi'nin ailesine destek olmak için duruşma salonunun önünde yer aldı.Duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemleri alındı.Adliye içindeki bazı vatandaşlar ise ellerinde "Mattia Ahmet için adalet" yazılı dövizler taşıyarak, bazı sloganlar attı.Reddi hakim isteği: Mahkeme başkanı davadan çekildiÖte yandan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in reddi hakim talebinde bulunması üzerine dosyaya bakan mahkeme başkanın davadan çekildiği öğrenildi.Duruşma yeni başkanın seçilmesi ve tanıkların dinlenmesi için 17 Temmuz'a ertelendi.Duruşma sonrasında adliye önünde basın açıklaması yapan avukat Epözdemir, faillerin hak ettiği cezayı alması, kamu vicdanının rahatlaması, maddi gerçeğin ortaya çıkması, adaletin tecelli etmesi için sonuna kadar hukuki mücadelelerinin devam edeceğini kaydetti.
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mattia ahmet minguzzi, cinayet, duruşma
mattia ahmet minguzzi, cinayet, duruşma

Minguzzi cinayetine ilişkin davanın duruşması 17 Temmuz'a ertelendi: Mahkeme başkanı davadan çekildi

16:42 20.06.2025
Yasemin Minguzzi sosyal medya
Yasemin Minguzzi sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
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Kadıköy'de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanığın 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 17 Temmuz'a ertelendi.
Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanığın 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 17 Temmuz'a ertelendi.

Minguzzi davası ertelendi

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 15 yaşındaki tutuklu sanıklar U.B. ve B.B. getirildi.
Duruşmada maktul çocuğun annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile taraf avukatları da hazır bulundu.
CHP Genel Başkan yardımcıları Aylin Nazlıaka ve Suat Özçağdaş, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ve İtalya'nın İstanbul Başkonsolosu Yardımcısı İrene Pastorino Olmi'nin de katıldığı duruşmaya, kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler alınmadı.
Balıkesir'de, motokuryelik yaparken 17 yaşındaki E.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın annesi Zuhal Akman da Minguzzi'nin ailesine destek olmak için duruşma salonunun önünde yer aldı.
Duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemleri alındı.
Adliye içindeki bazı vatandaşlar ise ellerinde "Mattia Ahmet için adalet" yazılı dövizler taşıyarak, bazı sloganlar attı.

Reddi hakim isteği: Mahkeme başkanı davadan çekildi

Öte yandan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in reddi hakim talebinde bulunması üzerine dosyaya bakan mahkeme başkanın davadan çekildiği öğrenildi.
Duruşma yeni başkanın seçilmesi ve tanıkların dinlenmesi için 17 Temmuz'a ertelendi.
Duruşma sonrasında adliye önünde basın açıklaması yapan avukat Epözdemir, faillerin hak ettiği cezayı alması, kamu vicdanının rahatlaması, maddi gerçeğin ortaya çıkması, adaletin tecelli etmesi için sonuna kadar hukuki mücadelelerinin devam edeceğini kaydetti.
Guns N’ Roses konserde Minguzzi'ye şarkı ithaf etti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
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Guns N’ Roses konserde Minguzzi'ye şarkı ithaf etti
3 Haziran , 01:09
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