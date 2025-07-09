Beş Afrika ülkesi Beyaz Saray’da ağırlanacak: Trump’ın aniden beliren Afrika aşkı neden kaynaklanıyor?
Gabon'da yok yok
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Rezerv / Durum
Kullanıldığı Sektörler
Manganez
Dünya rezervlerinin %25-45’i. Yıllık ~2–3 milyon ton üretim (Moanda).
Çelik üretimi (alaşım), pil teknolojileri, kimya sanayi, otomotiv, yeşil enerji uygulamaları.
Demir Cevheri
Belinga’da ~1 milyar tonluk rezerv.
Çelik üretimi, inşaat, altyapı, otomotiv, gemi yapımı.
Uranyum
Oklo bölgesi. 1970–1999 yıllarında aktif madencilik yapılmış.
Nükleer enerji üretimi, askeri savunma sistemleri, nükleer tıp.
Altın
Ticari olarak küçük ölçekli; aramalar devam ediyor.
Niyobyum (Nb)
Potansiyel var (veri sınırlı).
Süper alaşımlar, havacılık, nükleer reaktörler, elektronik.
Skandiyum (Sc)
Potansiyel kaynak.
Havacılık alaşımları, katı oksit yakıt hücreleri, LED ve lazerlerde.
Tantal (Ta)
Kritik mineral; potansiyel mevcut.
Cep telefonları, kondansatörler, medikal implantlar, uzay sanayi.
Nikel (Ni)
Potansiyel var.
Paslanmaz çelik üretimi, batarya teknolojileri (özellikle elektrikli araçlar).
Bakır (Cu)
Potansiyel kaynaklar var.
Elektrik kabloları, inşaat, otomotiv, yenilenebilir enerji.
Çinko (Zn)
Potansiyel mevcut.
Galvanizleme, piller, kimya sanayi, kauçuk üretimi.
Fosfat / Potas
Tarımsal kullanım için rezervler mevcut.
Gübre sanayi, kimya üretimi, gıda katkıları.
Barit
Dourekiki bölgesinde barit rezervi.
Petrol sondajı (çamur yoğunlaştırıcı), boya, cam, plastik sanayi.
Talc ve dolomit
Mevcut rezervler var.
Talc, kozmetik, seramik, kâğıt, ilaç sanayi. Dolomit ise çimento ve cam üretimi
Senegal: Fosfat, petrol ve doğal gaz üretimi yüksek
Kaynak
Rezerv / Durum (Genel)
Kullanım Alanları
Fosfat
Ülkenin en güçlü mineral kaynağıdır; büyük sahalardan çıkarılmaktadır
Gübre sanayi, tarım, kimya sektörü
Altın
Resmi üretim yanında küçük ölçekli madencilik de söz konusu; bazı bölgelerde yoğundur
Demir Cevheri
Faleme bölgesinde önemli rezervler; üretim ve yatırım projeleri sürmektedir
Çelik üretimi, inşaat, altyapı projeleri
Mineral Kumlar
Kıyı kumlarında ilmenit, rutil, zirkon içerikli
Seramik, cam, boya sanayi, endüstriyel hammaddeler
Kil ve İnşaat Kumları
Yerel yapı malzemesi olarak yaygın; yapım ve seramikte kullanılıyor
Çimento üretimi, briket, yapı malzemeleri, seramik sanayi
Bakır, Nikel, Krom, Platin
Potansiyel rezervler keşif aşamasında
Elektronik, otomotiv sektörü, alaşım ve kimya üretimi
Titanyum, Zirkonyum
Mineral kumlarda ayrışan değerli mineraller
Havacılık, tıp teknolojileri, seramik, boya sanayi
Petrol (Ham Petrol)
2024’te offshore Sangomar sahası üretime başladı; günlük üretim dört haneli (70–100 bin varil)
Doğal Gaz
GTA ve Yakaar Teranga gibi offshore projeler aracılığıyla son yıllarda üretim başladı; LNG ihracatı yapılıyor
Moritanya: Demir devinden gaz üssüne
Kaynak
Rezerv/Durum (Genel)
Kullanım Alanları
Demir Cevheri
Afrika’nın en büyük üreticilerinden; milyarlarca ton rezerv deniliyor
Çelik üretimi, inşaat, altyapı projeleri
Altın
Kinross’un Tasiast sahasında açık‑ocak üretimi yapılıyor; 2022’de ~15 ton üretim
Kuyumculuk, finans, elektrik‑elektronik sektörleri
Bakır
Guelb Moghrein sahasında yıllık binlerce ton üretim; konsantre ürün çıkartılıyor
Elektrik kablolama, telekomünikasyon, elektronik imalatı
Fosfat
250 Mt dolayında rezerv
Gübre üretimi, tarım, kimya sanayi
Cıva–Zengin Ağır Mineraller (ilmenit, zirkon, mangan, vb.)
Kıyı kumlarında yoğun
Batarya/mineral, ileri teknoloji
Tantal, Krom, Nikel, Platin Grubu Mineraller
Arama keşif aşamasında potansiyeller mevcut
Alaşımlar, elektronik, teknoloji sanayi
Gypsum (Jips)
Yaklaşık 6 Milyar ton rezerv
Çimento, inşaat, boya sanayi
Ham Petrol
Chinguetti sahasında 2000’lerde üretim yapılmış; 2023 itibarıyla günlük ~4.000 varil üretimle 20 M varil kadar rezerv
Doğal Gaz
GTA offshore sahasında 2025 başında üretime geçildi; LNG ihracat kapasitesi ~2,3 Mt/yıl
Gine-Bissau: potansiyeli çok büyük
Kaynak
Rezerv/Durum (Genel)
Kullanım Alanları
Fosfat
Farim bölgesinde önemli ölçekte kaynak tespit edilmiş, ancak ticari üretim başlamadı
Gübre ve kimya sanayi
Boksit
Boe çevresinde boksit rezervleri mevcut; önceki yıllarda projelendirilmiş
Alüminyum üretimi için hammadde
Ağır Mineral Kumlar (ilmenit, rutil, zirkon vb.)
Potansiyel olduğu belirtiliyor ancak henüz tam işletme yok
Seramik, cam, boya, endüstriyel mineraller
Bakır, Çinko, Kurşun, Molibden
Maden jeolojisi çalışmaları potansiyel gösteriyor ancak keşif aşamasında
Elektrik‑elektronik, alaşım, kimya sanayi
Petrol ve Doğal Gaz
MSGBC havzası dahilinde keşif çalışmaları sürüyor; ticari üretime henüz geçilmedi
Liberya: Yer altı zenginlikleri keşif aşamasında
Kaynak
Rezerv/Durum (Genel)
Kullanım Alanları
Demir Cevheri
Afrika’nın en büyük üreticilerinden; Kuzeyde ve batıda büyük sahalarda milyon–milyar ton düzeyinde yataklar mevcut
Çelik üretimi, inşaat, altyapı projeleri
Altın
Küçük ölçekli madencilik yaygın; 1970’lerden beri altın sahaları işletiliyor
Bakır, Boksit, Mangan, Kobalt, Lityum, Nadir Toprak
Çin destekli jeolojik çalışmalar yeni potansiyel kaynaklar olduğunu gösteriyor
Elektronik, batarya teknolojileri, alaşım sanayi
Fosfat, Barit, Çimento Hammaddeleri
Bazı yataklar var, özellikle inşaat ve tarım için hammadde sağlanıyor
Çimento, inşaat, seramik ve kimya sanayi
Ham Petrol
2012’den bu yana keşifler; yaklaşık 1 milyar varil potansiyel dışında henüz üretim yok
Doğal Gaz
Keşif ve değerlendirme aşamasında