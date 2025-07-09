https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/bes-afrika-ulkesi-beyaz-sarayda-agirlanacak-trumpin-aniden-beliren-afrika-aski-neden-kaynaklaniyor-1097737671.html

Beş Afrika ülkesi Beyaz Saray’da ağırlanacak: Trump’ın aniden beliren Afrika aşkı neden kaynaklanıyor?

Beş Afrika ülkesi Beyaz Saray’da ağırlanacak: Trump’ın aniden beliren Afrika aşkı neden kaynaklanıyor?

Sputnik Türkiye

Güney Afrika’yı “beyaz ayrımcılığı” ile suçlayıp Beyaz Saray’da Cyril Ramaphosa’ya pusu kuran ABD Başkanı Trump, 5 afrika ülkesinin liderini ağırlayacak... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T13:32+0300

2025-07-09T13:32+0300

2025-07-09T13:33+0300

güney afrika

gine

afrika

abd

moritanya

senegal

gabon

görüş

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Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Trump’ın Gabon, Gine-Bissau, Liberya, Moritanya ve Senegal liderlerini Beyaz Saray’da ağırlayacağı ve küçük çaplı bir Afrika Zirvesi düzenleyeceği açıklanmıştı. Daha önce İsrail’e soykırım davası açan Güney Afrika lideri Ramaphosa’yı, Beyaz Saray’da ‘beyaz çiftçilere yönelik nefret suçu’ iddiasıyla köşeye sıkıştıran Trump, bu hareketiyle dikkat çekmişti. Şimdi ise ABD Başkanı Trump, bu 5 Afrika ülkesini seçerek Beyaz Saray’da ağırlamayı planlıyor.Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:Trump tarafından seçilen bu beş Afrika ülkesinin açık kaynaklara göre maden ve yeraltı zenginlikleri büyük önem taşıyor. Uzmanlar, Trump’ın bu hamlesini maden anlaşmaları yaparak tedarik zincirini güvence altına alıp bu bölgelerde madenciliği güçlü Çin ile rekabet etmek olduğunu söylüyor.Gabon'da yok yokSenegal: Fosfat, petrol ve doğal gaz üretimi yüksek Moritanya: Demir devinden gaz üssüneGine-Bissau: potansiyeli çok büyükLiberya: Yer altı zenginlikleri keşif aşamasında

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/trump-abye-gumruk-vergisi-mektubu-yollamama-son-2-gun-1097717184.html

güney afrika

gine

moritanya

senegal

gabon

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güney afrika, gine, afrika, abd, moritanya, senegal, gabon