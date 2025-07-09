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Beş Afrika ülkesi Beyaz Saray’da ağırlanacak: Trump’ın aniden beliren Afrika aşkı neden kaynaklanıyor?
Beş Afrika ülkesi Beyaz Saray’da ağırlanacak: Trump’ın aniden beliren Afrika aşkı neden kaynaklanıyor?
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Güney Afrika’yı “beyaz ayrımcılığı” ile suçlayıp Beyaz Saray’da Cyril Ramaphosa’ya pusu kuran ABD Başkanı Trump, 5 afrika ülkesinin liderini ağırlayacak... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
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Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Trump’ın Gabon, Gine-Bissau, Liberya, Moritanya ve Senegal liderlerini Beyaz Saray’da ağırlayacağı ve küçük çaplı bir Afrika Zirvesi düzenleyeceği açıklanmıştı. Daha önce İsrail’e soykırım davası açan Güney Afrika lideri Ramaphosa’yı, Beyaz Saray’da ‘beyaz çiftçilere yönelik nefret suçu’ iddiasıyla köşeye sıkıştıran Trump, bu hareketiyle dikkat çekmişti. Şimdi ise ABD Başkanı Trump, bu 5 Afrika ülkesini seçerek Beyaz Saray’da ağırlamayı planlıyor.Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:Trump tarafından seçilen bu beş Afrika ülkesinin açık kaynaklara göre maden ve yeraltı zenginlikleri büyük önem taşıyor. Uzmanlar, Trump’ın bu hamlesini maden anlaşmaları yaparak tedarik zincirini güvence altına alıp bu bölgelerde madenciliği güçlü Çin ile rekabet etmek olduğunu söylüyor.Gabon'da yok yokSenegal: Fosfat, petrol ve doğal gaz üretimi yüksek Moritanya: Demir devinden gaz üssüneGine-Bissau: potansiyeli çok büyükLiberya: Yer altı zenginlikleri keşif aşamasında
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güney afrika, gine, afrika, abd, moritanya, senegal, gabon
güney afrika, gine, afrika, abd, moritanya, senegal, gabon

Beş Afrika ülkesi Beyaz Saray’da ağırlanacak: Trump’ın aniden beliren Afrika aşkı neden kaynaklanıyor?

13:32 09.07.2025 (güncellendi: 13:33 09.07.2025)
© AA / Celal GüneşBeyaz Saray
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
© AA / Celal Güneş
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Özel
Güney Afrika’yı “beyaz ayrımcılığı” ile suçlayıp Beyaz Saray’da Cyril Ramaphosa’ya pusu kuran ABD Başkanı Trump, 5 afrika ülkesinin liderini ağırlayacak. Trump’ın aniden nükseden bu Afrika aşkının nedeni nedir?
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Trump’ın Gabon, Gine-Bissau, Liberya, Moritanya ve Senegal liderlerini Beyaz Saray’da ağırlayacağı ve küçük çaplı bir Afrika Zirvesi düzenleyeceği açıklanmıştı.
Daha önce İsrail’e soykırım davası açan Güney Afrika lideri Ramaphosa’yı, Beyaz Saray’da ‘beyaz çiftçilere yönelik nefret suçu’ iddiasıyla köşeye sıkıştıran Trump, bu hareketiyle dikkat çekmişti. Şimdi ise ABD Başkanı Trump, bu 5 Afrika ülkesini seçerek Beyaz Saray’da ağırlamayı planlıyor.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
“Başkan Trump, Afrika ülkelerinin hem Amerikan halkına hem de Afrika ortaklarımıza fayda sağlayan inanılmaz ticari fırsatlar sunduğuna inanıyor”
Trump tarafından seçilen bu beş Afrika ülkesinin açık kaynaklara göre maden ve yeraltı zenginlikleri büyük önem taşıyor. Uzmanlar, Trump’ın bu hamlesini maden anlaşmaları yaparak tedarik zincirini güvence altına alıp bu bölgelerde madenciliği güçlü Çin ile rekabet etmek olduğunu söylüyor.

Gabon'da yok yok

Kaynak

Rezerv / Durum

Kullanıldığı Sektörler

Manganez

Dünya rezervlerinin %25-45’i. Yıllık ~2–3 milyon ton üretim (Moanda).

Çelik üretimi (alaşım), pil teknolojileri, kimya sanayi, otomotiv, yeşil enerji uygulamaları.

Demir Cevheri

Belinga’da ~1 milyar tonluk rezerv.

Çelik üretimi, inşaat, altyapı, otomotiv, gemi yapımı.

Uranyum

Oklo bölgesi. 1970–1999 yıllarında aktif madencilik yapılmış.

Nükleer enerji üretimi, askeri savunma sistemleri, nükleer tıp.

Altın

Ticari olarak küçük ölçekli; aramalar devam ediyor.

Niyobyum (Nb)

Potansiyel var (veri sınırlı).

Süper alaşımlar, havacılık, nükleer reaktörler, elektronik.

Skandiyum (Sc)

Potansiyel kaynak.

Havacılık alaşımları, katı oksit yakıt hücreleri, LED ve lazerlerde.

Tantal (Ta)

Kritik mineral; potansiyel mevcut.

Cep telefonları, kondansatörler, medikal implantlar, uzay sanayi.

Nikel (Ni)

Potansiyel var.

Paslanmaz çelik üretimi, batarya teknolojileri (özellikle elektrikli araçlar).

Bakır (Cu)

Potansiyel kaynaklar var.

Elektrik kabloları, inşaat, otomotiv, yenilenebilir enerji.

Çinko (Zn)

Potansiyel mevcut.

Galvanizleme, piller, kimya sanayi, kauçuk üretimi.

Fosfat / Potas

Tarımsal kullanım için rezervler mevcut.

Gübre sanayi, kimya üretimi, gıda katkıları.

Barit

Dourekiki bölgesinde barit rezervi.

Petrol sondajı (çamur yoğunlaştırıcı), boya, cam, plastik sanayi.

Talc ve dolomit

Mevcut rezervler var.

Talc, kozmetik, seramik, kâğıt, ilaç sanayi. Dolomit ise çimento ve cam üretimi

Senegal: Fosfat, petrol ve doğal gaz üretimi yüksek

Kaynak

Rezerv / Durum (Genel)

Kullanım Alanları

Fosfat

Ülkenin en güçlü mineral kaynağıdır; büyük sahalardan çıkarılmaktadır

Gübre sanayi, tarım, kimya sektörü

Altın

Resmi üretim yanında küçük ölçekli madencilik de söz konusu; bazı bölgelerde yoğundur

Demir Cevheri

Faleme bölgesinde önemli rezervler; üretim ve yatırım projeleri sürmektedir

Çelik üretimi, inşaat, altyapı projeleri

Mineral Kumlar

Kıyı kumlarında ilmenit, rutil, zirkon içerikli

Seramik, cam, boya sanayi, endüstriyel hammaddeler

Kil ve İnşaat Kumları

Yerel yapı malzemesi olarak yaygın; yapım ve seramikte kullanılıyor

Çimento üretimi, briket, yapı malzemeleri, seramik sanayi

Bakır, Nikel, Krom, Platin

Potansiyel rezervler keşif aşamasında

Elektronik, otomotiv sektörü, alaşım ve kimya üretimi

Titanyum, Zirkonyum

Mineral kumlarda ayrışan değerli mineraller

Havacılık, tıp teknolojileri, seramik, boya sanayi

Petrol (Ham Petrol)

2024’te offshore Sangomar sahası üretime başladı; günlük üretim dört haneli (70–100 bin varil)

Doğal Gaz

GTA ve Yakaar Teranga gibi offshore projeler aracılığıyla son yıllarda üretim başladı; LNG ihracatı yapılıyor

Moritanya: Demir devinden gaz üssüne

Kaynak

Rezerv/Durum (Genel)

Kullanım Alanları

Demir Cevheri

Afrika’nın en büyük üreticilerinden; milyarlarca ton rezerv deniliyor

Çelik üretimi, inşaat, altyapı projeleri

Altın

Kinross’un Tasiast sahasında açık‑ocak üretimi yapılıyor; 2022’de ~15 ton üretim

Kuyumculuk, finans, elektrik‑elektronik sektörleri

Bakır

Guelb Moghrein sahasında yıllık binlerce ton üretim; konsantre ürün çıkartılıyor

Elektrik kablolama, telekomünikasyon, elektronik imalatı

Fosfat

250 Mt dolayında rezerv

Gübre üretimi, tarım, kimya sanayi

Cıva–Zengin Ağır Mineraller (ilmenit, zirkon, mangan, vb.)

Kıyı kumlarında yoğun

Batarya/mineral, ileri teknoloji

Tantal, Krom, Nikel, Platin Grubu Mineraller

Arama keşif aşamasında potansiyeller mevcut

Alaşımlar, elektronik, teknoloji sanayi

Gypsum (Jips)

Yaklaşık 6 Milyar ton rezerv

Çimento, inşaat, boya sanayi

Ham Petrol

Chinguetti sahasında 2000’lerde üretim yapılmış; 2023 itibarıyla günlük ~4.000 varil üretimle 20 M varil kadar rezerv

Doğal Gaz

GTA offshore sahasında 2025 başında üretime geçildi; LNG ihracat kapasitesi ~2,3 Mt/yıl

Gine-Bissau: potansiyeli çok büyük

Kaynak

Rezerv/Durum (Genel)

Kullanım Alanları

Fosfat

Farim bölgesinde önemli ölçekte kaynak tespit edilmiş, ancak ticari üretim başlamadı

Gübre ve kimya sanayi

Boksit

Boe çevresinde boksit rezervleri mevcut; önceki yıllarda projelendirilmiş

Alüminyum üretimi için hammadde

Ağır Mineral Kumlar (ilmenit, rutil, zirkon vb.)

Potansiyel olduğu belirtiliyor ancak henüz tam işletme yok

Seramik, cam, boya, endüstriyel mineraller

Bakır, Çinko, Kurşun, Molibden

Maden jeolojisi çalışmaları potansiyel gösteriyor ancak keşif aşamasında

Elektrik‑elektronik, alaşım, kimya sanayi

Petrol ve Doğal Gaz

MSGBC havzası dahilinde keşif çalışmaları sürüyor; ticari üretime henüz geçilmedi

Liberya: Yer altı zenginlikleri keşif aşamasında

Kaynak

Rezerv/Durum (Genel)

Kullanım Alanları

Demir Cevheri

Afrika’nın en büyük üreticilerinden; Kuzeyde ve batıda büyük sahalarda milyon–milyar ton düzeyinde yataklar mevcut

Çelik üretimi, inşaat, altyapı projeleri

Altın

Küçük ölçekli madencilik yaygın; 1970’lerden beri altın sahaları işletiliyor

Bakır, Boksit, Mangan, Kobalt, Lityum, Nadir Toprak

Çin destekli jeolojik çalışmalar yeni potansiyel kaynaklar olduğunu gösteriyor

Elektronik, batarya teknolojileri, alaşım sanayi

Fosfat, Barit, Çimento Hammaddeleri

Bazı yataklar var, özellikle inşaat ve tarım için hammadde sağlanıyor

Çimento, inşaat, seramik ve kimya sanayi

Ham Petrol

2012’den bu yana keşifler; yaklaşık 1 milyar varil potansiyel dışında henüz üretim yok

Doğal Gaz

Keşif ve değerlendirme aşamasında

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