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Ankara Valiliği tarih ve saat verdi: 'Açık alanda bulunmayın'

Ankara Valiliği tarih ve saat verdi: 'Açık alanda bulunmayın'

Sputnik Türkiye

Ankara Valiliği, 5-10 Temmuz'da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşları 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda... 04.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-04T12:32+0300

2025-07-04T12:32+0300

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Ankara Valiliği sıcak hava uyarısı yaptı. 5 Temmuz'dan itibaren 5 gün boyunca aşırı sıcakların etkili olacağını duyuran valilik dışarı çıkacak kişileri de uyardı.'5-10 Temmuz'a dikkat'Ankara Valiliği, 5-10 Temmuz'da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşları 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları yönünde uyardı.Ankara'da aşırı sıcak etkili olacak: 36 dereceye çıkacakValilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, il genelinde 5-10 Temmuz'da beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının 36 dereceye kadar yükseleceğinin tahmin edildiği belirtildi.Açıklamada, "Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." uyarısı yapıldı.

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