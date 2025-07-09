https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/aydinda-baklavacidan-fare-cikti-isletmeye-para-cezasi-kesildi-1097755164.html

Aydın'da baklavacıdan fare çıktı: İşletmeye para cezası kesildi

Aydın'da baklavacıdan fare çıktı: İşletmeye para cezası kesildi

Sputnik Türkiye

Aydın'da bir baklavacıya, hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle idari para cezası kesildi. Sosyal medyada paylaşılan ve işletmede fare görüldüğünü gösteren... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T21:49+0300

2025-07-09T21:49+0300

2025-07-09T21:49+0300

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Aydın'da bir baklavacıda fare görülmesi üzerine yapılan denetimde işletmeye para cezası kesildi.Aydın'da bir tatlı işletmesinde hijyen skandalı yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, baklava tezgahı ve çekmecede fare dolaştığı iddia edilince İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Efeler ilçesinde bulunan işletmeye yapılan denetimde, ürünlerin uygun koşullarda saklanmadığı ve hijyen standartlarının sağlanmadığı belirlendi. 5996 sayılı kanun kapsamında işletmeye idari para cezası kesilirken satışa sunulan ürünlere el konuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/baklava-yapiminda-kullanilacakti-zabita-11-ton-kuflenmis-cevize-el-koydu-1095442859.html

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aydın

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