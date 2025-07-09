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Aydın'da baklavacıdan fare çıktı: İşletmeye para cezası kesildi
Aydın'da baklavacıdan fare çıktı: İşletmeye para cezası kesildi
Sputnik Türkiye
Aydın'da bir baklavacıya, hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle idari para cezası kesildi. Sosyal medyada paylaşılan ve işletmede fare görüldüğünü gösteren... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
baklava
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para
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zabıta
aydın
efeler
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Aydın'da bir baklavacıda fare görülmesi üzerine yapılan denetimde işletmeye para cezası kesildi.Aydın'da bir tatlı işletmesinde hijyen skandalı yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, baklava tezgahı ve çekmecede fare dolaştığı iddia edilince İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Efeler ilçesinde bulunan işletmeye yapılan denetimde, ürünlerin uygun koşullarda saklanmadığı ve hijyen standartlarının sağlanmadığı belirlendi. 5996 sayılı kanun kapsamında işletmeye idari para cezası kesilirken satışa sunulan ürünlere el konuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/baklava-yapiminda-kullanilacakti-zabita-11-ton-kuflenmis-cevize-el-koydu-1095442859.html
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baklava, fare, fare zehri, fareler, para, para cezası, zabıta, aydın, efeler, efeler belediyesi
baklava, fare, fare zehri, fareler, para, para cezası, zabıta, aydın, efeler, efeler belediyesi

Aydın'da baklavacıdan fare çıktı: İşletmeye para cezası kesildi

21:49 09.07.2025
© AAfare
fare - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
© AA
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Aydın'da bir baklavacıya, hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle idari para cezası kesildi. Sosyal medyada paylaşılan ve işletmede fare görüldüğünü gösteren görüntüler üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi. Yapılan inceleme sonucunda ürünlere el konulurken, işletmeye yasal işlem uygulandı.
Aydın'da bir baklavacıda fare görülmesi üzerine yapılan denetimde işletmeye para cezası kesildi.
Aydın'da bir tatlı işletmesinde hijyen skandalı yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, baklava tezgahı ve çekmecede fare dolaştığı iddia edilince İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Efeler ilçesinde bulunan işletmeye yapılan denetimde, ürünlerin uygun koşullarda saklanmadığı ve hijyen standartlarının sağlanmadığı belirlendi. 5996 sayılı kanun kapsamında işletmeye idari para cezası kesilirken satışa sunulan ürünlere el konuldu.
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