https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/baklava-yapiminda-kullanilacakti-zabita-11-ton-kuflenmis-cevize-el-koydu-1095442859.html
Baklava yapımında kullanılacaktı: Zabıta, 11 ton küflenmiş cevize el koydu
Baklava yapımında kullanılacaktı: Zabıta, 11 ton küflenmiş cevize el koydu
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Şanlıurfa Eyyübiye'de baklava üretimi yapan bir işletmenin deposunda 11 ton küflenmiş ve kurtlanmış ceviz içi ele geçirildi. Denetim, Zabıta Müdürlüğü ile... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T17:20+0300
2025-04-16T17:20+0300
2025-04-16T17:20+0300
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baklava
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küf
bozuk yemek
bozuk gıda
gıda
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gıda zehirlenmesi
gıda ürünü
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Şanlıurfa'da baklava üretimi yapan bir işletmenin deposunda 11 ton küflenmiş ve kurtlanmış ceviz ele geçirilerek yasal işlem başlatıldı.Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği denetim, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir gıda işletmesinde gerçekleştirildi. Denetim sırasında koliler içinde istiflenmiş halde bulunan cevizlerin büyük kısmının küflendiği ve bazı partilerde kurtlanma meydana geldiği tespit edildi. Yetkililer, insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bu ürünlerin, baklava yapımında kullanılmak üzere hazırlandığını belirtti.Ele geçirilen 11 ton ceviz içi, halk sağlığını tehlikeye atacak nitelikte olduğu için imha edilmek üzere el konuldu. Gıda güvenliği açısından büyük risk oluşturan bu durum üzerine işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/baktad-baskani-baklava-icin-asgari-fiyat-vererek-sahteleri-konusunda-uyardi-altin-sarisi-renk-az-1094871471.html
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baklava, ceviz, küf , bozuk yemek, bozuk gıda, gıda, gıda fiyatları, gıda zehirlenmesi, gıda ürünü, gıda krizi, zabıta, şanlıurfa, şanlıurfa valiliği, şanlıurfa büyükşehir belediyesi
baklava, ceviz, küf , bozuk yemek, bozuk gıda, gıda, gıda fiyatları, gıda zehirlenmesi, gıda ürünü, gıda krizi, zabıta, şanlıurfa, şanlıurfa valiliği, şanlıurfa büyükşehir belediyesi
Baklava yapımında kullanılacaktı: Zabıta, 11 ton küflenmiş cevize el koydu
Şanlıurfa Eyyübiye'de baklava üretimi yapan bir işletmenin deposunda 11 ton küflenmiş ve kurtlanmış ceviz içi ele geçirildi. Denetim, Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirildi. Cevizlere el konulurken, işletme sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.
Şanlıurfa'da baklava üretimi yapan bir işletmenin deposunda 11 ton küflenmiş ve kurtlanmış ceviz ele geçirilerek yasal işlem başlatıldı.
Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği denetim, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir gıda işletmesinde gerçekleştirildi. Denetim sırasında koliler içinde istiflenmiş halde bulunan cevizlerin büyük kısmının küflendiği ve bazı partilerde kurtlanma meydana geldiği tespit edildi. Yetkililer, insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bu ürünlerin, baklava yapımında kullanılmak üzere hazırlandığını belirtti.
Ele geçirilen 11 ton ceviz içi, halk sağlığını tehlikeye atacak nitelikte olduğu için imha edilmek üzere el konuldu. Gıda güvenliği açısından büyük risk oluşturan bu durum üzerine işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.