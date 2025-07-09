https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/avukatlara-kredi-destegi-genc-avukatlara-6-ay-odemesiz-buro-kurma-kredisi-verilecek-1097752265.html

Avukatlara kredi desteği: Genç avukatlara 6 ay ödemesiz büro kurma kredisi verilecek

Avukatlara kredi desteği: Genç avukatlara 6 ay ödemesiz büro kurma kredisi verilecek

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanlığı, genç avukatların kendi hukuk bürolarını kurabilmeleri için 6 ay ödemesiz, sabit ve değişken faiz seçenekli kredi desteği sağlayacak. Adalet... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T17:55+0300

2025-07-09T17:55+0300

2025-07-09T17:59+0300

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Adalet Bakanlığı, genç avukatların kendi bürolarını kurmalarını kolaylaştırmak amacıyla faiz destekli kredi imkanı sunacak.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, genç avukatlara yönelik kredi desteği için 6 ay ödemesiz, sabit ve değişken faizli, teminatsız kredi seçenekleri sunulacağını açıkladı. İlk 5 yıl kıdemli avukatların yararlanacağı destekten, deprem bölgesindeki tüm avukatların yaş ve kıdem şartı olmaksızın faydalanabileceği açıklandı. Bakan Tunç, paketin başlangıçta 3 milyar TL olarak belirlendiğini, talebe göre 5 milyar TL’ye çıkarıldığını belirterek, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında avukatlık mesleğini güçlendirecek yeni düzenlemelerin de yolda olduğunu söyledi.

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