https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/avukatlara-kredi-destegi-genc-avukatlara-6-ay-odemesiz-buro-kurma-kredisi-verilecek-1097752265.html
Avukatlara kredi desteği: Genç avukatlara 6 ay ödemesiz büro kurma kredisi verilecek
Avukatlara kredi desteği: Genç avukatlara 6 ay ödemesiz büro kurma kredisi verilecek
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanlığı, genç avukatların kendi hukuk bürolarını kurabilmeleri için 6 ay ödemesiz, sabit ve değişken faiz seçenekli kredi desteği sağlayacak. Adalet... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T17:55+0300
2025-07-09T17:55+0300
2025-07-09T17:59+0300
türki̇ye
kredi
kredi notu
kredi borcu
kredi derecelendirme kuruluşu
banka
banka kartı
banka desteği
adalet bakanlığı
adalet bakanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091446897_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f65f918372009474bd4e71efd46db56e.jpg
Adalet Bakanlığı, genç avukatların kendi bürolarını kurmalarını kolaylaştırmak amacıyla faiz destekli kredi imkanı sunacak.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, genç avukatlara yönelik kredi desteği için 6 ay ödemesiz, sabit ve değişken faizli, teminatsız kredi seçenekleri sunulacağını açıkladı. İlk 5 yıl kıdemli avukatların yararlanacağı destekten, deprem bölgesindeki tüm avukatların yaş ve kıdem şartı olmaksızın faydalanabileceği açıklandı. Bakan Tunç, paketin başlangıçta 3 milyar TL olarak belirlendiğini, talebe göre 5 milyar TL’ye çıkarıldığını belirterek, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında avukatlık mesleğini güçlendirecek yeni düzenlemelerin de yolda olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/nakit-ihtiyaci-olanlar-dikkat-faizsiz-kredide-limitler-guncellendi-1097687011.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091446897_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_049b944cfbe7a67de18ea49d950108b1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kredi, kredi notu, kredi borcu, kredi derecelendirme kuruluşu, banka, banka kartı, banka desteği, adalet bakanlığı, adalet bakanı, avukat
kredi, kredi notu, kredi borcu, kredi derecelendirme kuruluşu, banka, banka kartı, banka desteği, adalet bakanlığı, adalet bakanı, avukat
Avukatlara kredi desteği: Genç avukatlara 6 ay ödemesiz büro kurma kredisi verilecek
17:55 09.07.2025 (güncellendi: 17:59 09.07.2025)
Adalet Bakanlığı, genç avukatların kendi hukuk bürolarını kurabilmeleri için 6 ay ödemesiz, sabit ve değişken faiz seçenekli kredi desteği sağlayacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Barolar Birliği, Vakıfbank ve Kredi Garanti Fonu iş birliğiyle hayata geçirilen finansman desteği protokolünün Ankara’da imzalandığını duyurdu.
Adalet Bakanlığı, genç avukatların kendi bürolarını kurmalarını kolaylaştırmak amacıyla faiz destekli kredi imkanı sunacak.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, genç avukatlara yönelik kredi desteği için 6 ay ödemesiz, sabit ve değişken faizli, teminatsız kredi seçenekleri sunulacağını açıkladı. İlk 5 yıl kıdemli avukatların yararlanacağı destekten, deprem bölgesindeki tüm avukatların yaş ve kıdem şartı olmaksızın faydalanabileceği açıklandı.
Bakan Tunç, paketin başlangıçta 3 milyar TL olarak belirlendiğini, talebe göre 5 milyar TL’ye çıkarıldığını belirterek, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında avukatlık mesleğini güçlendirecek yeni düzenlemelerin de yolda olduğunu söyledi.