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Avukatlara kredi desteği: Genç avukatlara 6 ay ödemesiz büro kurma kredisi verilecek
Avukatlara kredi desteği: Genç avukatlara 6 ay ödemesiz büro kurma kredisi verilecek
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanlığı, genç avukatların kendi hukuk bürolarını kurabilmeleri için 6 ay ödemesiz, sabit ve değişken faiz seçenekli kredi desteği sağlayacak. Adalet... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
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Adalet Bakanlığı, genç avukatların kendi bürolarını kurmalarını kolaylaştırmak amacıyla faiz destekli kredi imkanı sunacak.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, genç avukatlara yönelik kredi desteği için 6 ay ödemesiz, sabit ve değişken faizli, teminatsız kredi seçenekleri sunulacağını açıkladı. İlk 5 yıl kıdemli avukatların yararlanacağı destekten, deprem bölgesindeki tüm avukatların yaş ve kıdem şartı olmaksızın faydalanabileceği açıklandı. Bakan Tunç, paketin başlangıçta 3 milyar TL olarak belirlendiğini, talebe göre 5 milyar TL’ye çıkarıldığını belirterek, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında avukatlık mesleğini güçlendirecek yeni düzenlemelerin de yolda olduğunu söyledi.
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Avukatlara kredi desteği: Genç avukatlara 6 ay ödemesiz büro kurma kredisi verilecek

17:55 09.07.2025 (güncellendi: 17:59 09.07.2025)
© AAAvukat
Avukat - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
© AA
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Adalet Bakanlığı, genç avukatların kendi hukuk bürolarını kurabilmeleri için 6 ay ödemesiz, sabit ve değişken faiz seçenekli kredi desteği sağlayacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Barolar Birliği, Vakıfbank ve Kredi Garanti Fonu iş birliğiyle hayata geçirilen finansman desteği protokolünün Ankara’da imzalandığını duyurdu.
Adalet Bakanlığı, genç avukatların kendi bürolarını kurmalarını kolaylaştırmak amacıyla faiz destekli kredi imkanı sunacak.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, genç avukatlara yönelik kredi desteği için 6 ay ödemesiz, sabit ve değişken faizli, teminatsız kredi seçenekleri sunulacağını açıkladı. İlk 5 yıl kıdemli avukatların yararlanacağı destekten, deprem bölgesindeki tüm avukatların yaş ve kıdem şartı olmaksızın faydalanabileceği açıklandı.
Bakan Tunç, paketin başlangıçta 3 milyar TL olarak belirlendiğini, talebe göre 5 milyar TL’ye çıkarıldığını belirterek, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında avukatlık mesleğini güçlendirecek yeni düzenlemelerin de yolda olduğunu söyledi.
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Nakit ihtiyacı olanlar dikkat: Faizsiz kredide limitler güncellendi
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