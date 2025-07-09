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Avrupa'da son sıcak hava dalgası can kaybını 3 kat artırdı
Avrupa'da son sıcak hava dalgası can kaybını 3 kat artırdı
Sputnik Türkiye
Son günlerde Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasında can kaybının üç kat artmasına neden oldu. Akademisyenler aşırı sıcaklığı iklim değişikliğine... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T08:50+0300
2025-07-09T08:53+0300
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Imperial College London ve London School of Hygiene &amp; Tropical Medicine (Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu) tarafından hazırlanan hızlı ilişkilendirme analizinde, iklim değişikliğinin Avrupa'da son günlerde yaşanan aşırı sıcak hava dalgaları ve bu olayların yol açtığı can kaybına etkisi incelendi.Buna göre, 23 Haziran-2 Temmuz arasında Milan, Barselona, Paris, Londra, Roma, Madrid, Atina, Budapeşte, Zagreb, Frankfurt, Lizbon ve Sassari (İtalya) olmak üzere 12 Avrupa şehrinde yaşanan aşırı sıcaklıklar, küresel ısınma nedeniyle mevsim normallerinin 1 ila 4 derece üzerinde gerçekleşti.2 bin 300 ölümBu dönemde, sıcaklığa bağlı 2 bin 300 ölümün yaklaşık 1500'ü, iklim değişikliğinin yol açtığı yüksek sıcaklıklar nedeniyle yaşandı. Böylece, iklim değişikliğinin tetiklediği aşırı sıcaklar can kaybının üç kat artmasına neden oldu.Yaşlılar sıcaklıklardan en fazla etkilenen grup olurken, iklim değişikliğine bağlı ölümlerin yüzde 88'ini 65 yaş ve üstü kişiler oluşturdu.Öte yandan, 20-64 yaş arasında sıcaklık nedeniyle en az 183 can kaybı yaşandığı tespit edildi.Bu şehirler arasında söz konusu dönemde iklim değişikliği kaynaklı can kaybının en yüksek olduğu yer Milan oldu. Bunu Barselona, Paris ve Londra izledi. Avrupa genelinde sıcaklık kaynaklı ölümlerin daha yüksek olabileceğini belirtiyor.Imperial College London Çevre Politikaları Merkezi Araştırmacısı Ben Clarke, analize ilişkin değerlendirmesinde, sıcak hava dalgalarının yangın veya fırtınalar gibi yıkıcı izler bırakmadığını ancak etkilerinin "sessizce yıkıcı" olduğunu belirterek, "Sıcaklıklarda sadece 2-3 derecelik bir fark, binlerce kişi için yaşamla ölüm arasındaki çizgi olabiliyor. Küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi dönemin 1,3 derece üzerine çıktığı günümüzde bile bu noktadayız. Bu sıcaklık artışı yüzyıl sonunda 3 dereceyi bulabilir" ifadelerini kullandı.
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aşırı sıcaklar, sıcak hava, sıcak hava dalgası
aşırı sıcaklar, sıcak hava, sıcak hava dalgası

Avrupa'da son sıcak hava dalgası can kaybını 3 kat artırdı

08:50 09.07.2025 (güncellendi: 08:53 09.07.2025)
© AA / Umeys SulejmanAvrupa'da son sıcak hava dalgasındaki can kaybını 3 kat artırdı
Avrupa'da son sıcak hava dalgasındaki can kaybını 3 kat artırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
© AA / Umeys Sulejman
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Son günlerde Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasında can kaybının üç kat artmasına neden oldu. Akademisyenler aşırı sıcaklığı iklim değişikliğine bağlıyor.
Imperial College London ve London School of Hygiene & Tropical Medicine (Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu) tarafından hazırlanan hızlı ilişkilendirme analizinde, iklim değişikliğinin Avrupa'da son günlerde yaşanan aşırı sıcak hava dalgaları ve bu olayların yol açtığı can kaybına etkisi incelendi.
Buna göre, 23 Haziran-2 Temmuz arasında Milan, Barselona, Paris, Londra, Roma, Madrid, Atina, Budapeşte, Zagreb, Frankfurt, Lizbon ve Sassari (İtalya) olmak üzere 12 Avrupa şehrinde yaşanan aşırı sıcaklıklar, küresel ısınma nedeniyle mevsim normallerinin 1 ila 4 derece üzerinde gerçekleşti.

2 bin 300 ölüm

Bu dönemde, sıcaklığa bağlı 2 bin 300 ölümün yaklaşık 1500'ü, iklim değişikliğinin yol açtığı yüksek sıcaklıklar nedeniyle yaşandı. Böylece, iklim değişikliğinin tetiklediği aşırı sıcaklar can kaybının üç kat artmasına neden oldu.
Yaşlılar sıcaklıklardan en fazla etkilenen grup olurken, iklim değişikliğine bağlı ölümlerin yüzde 88'ini 65 yaş ve üstü kişiler oluşturdu.
Öte yandan, 20-64 yaş arasında sıcaklık nedeniyle en az 183 can kaybı yaşandığı tespit edildi.
Bu şehirler arasında söz konusu dönemde iklim değişikliği kaynaklı can kaybının en yüksek olduğu yer Milan oldu. Bunu Barselona, Paris ve Londra izledi. Avrupa genelinde sıcaklık kaynaklı ölümlerin daha yüksek olabileceğini belirtiyor.
Imperial College London Çevre Politikaları Merkezi Araştırmacısı Ben Clarke, analize ilişkin değerlendirmesinde, sıcak hava dalgalarının yangın veya fırtınalar gibi yıkıcı izler bırakmadığını ancak etkilerinin "sessizce yıkıcı" olduğunu belirterek, "Sıcaklıklarda sadece 2-3 derecelik bir fark, binlerce kişi için yaşamla ölüm arasındaki çizgi olabiliyor. Küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi dönemin 1,3 derece üzerine çıktığı günümüzde bile bu noktadayız. Bu sıcaklık artışı yüzyıl sonunda 3 dereceyi bulabilir" ifadelerini kullandı.
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