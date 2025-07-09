https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/atmden-nakit-cekimi-ve-para-yatirmada-limitler-degisti-hangi-bankada-limit-ne-kadar-oldu-1097724908.html

ATM'den nakit çekimi ve para yatırmada limitler değişti: Hangi bankada limit ne kadar oldu?

ATM'den nakit çekimi ve para yatırmada limitler değişti: Hangi bankada limit ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Bankalar belli dönemlerde ATM’ler üzerinden yapılan nakit çekimi ve para yatırma limitlerini güncelliyor. Bankalarda para yatırma limitleri bir kez daha... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T10:27+0300

2025-07-09T10:27+0300

2025-07-09T10:37+0300

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ATM'lerden para çekme limitlerine ilişkin güncellemeler devam ediyor. 10 bin lira ve 50 bin lira arasında ATM'den para çekme limitleri bulunuyor.Bankadan para ekme limiti ne kadar?Bankadan bankaya değişiklik gösteren para çekme limitlerinde Enpara liderliğe yükseldi. En düşük para çekme limiti 7 bin lirayla Akbank'ta bulunuyor.Bankalar arasında özellikle para yatırma limitleri arasında büyük farklılıklar bulunuyor. Bankalarda para yatırma limitleri 2.500 TL’den başlarken, bu limit 185.000 TL’ye kadar çıkıyor. Para yatırma limitinde Enpara ve Yapı Kredi tutarı 185.000 TL seviyesine kadar yükseltti. Diğer bankalarda para yatırma limitleri ağırlıklı olarak 20.000 TL ile 50.000 TL arasında değişiklik gösteriyor.Üst limitler için komisyonBanka ATM'lerinden limitler üzerinde para çekilmesi halinde bankaya komisyon ödenmesi gerekiyor. Bunu yapmak yerine farklı bir bankada hesabınız varsa daha uygun fiyatlara EFT yaparak parayı gönderdiğiniz banka ya da anlaşması olduğu bankanın ATM'sinden ücretsiz olarak paranızı çekebilirsiniz.Bankalar limit güncellemelerini SMS ile bildiriyor.Hangi bankadan ne kadar nakit çekilebiliyor?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/pazartesi-yururluge-girmesi-bekleniyor-atmlerden-para-cekme-limitinde-degisiklik-1097572289.html

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