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ATM'den nakit çekimi ve para yatırmada limitler değişti: Hangi bankada limit ne kadar oldu?
ATM'den nakit çekimi ve para yatırmada limitler değişti: Hangi bankada limit ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Bankalar belli dönemlerde ATM’ler üzerinden yapılan nakit çekimi ve para yatırma limitlerini güncelliyor. Bankalarda para yatırma limitleri bir kez daha... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T10:27+0300
2025-07-09T10:37+0300
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ATM'lerden para çekme limitlerine ilişkin güncellemeler devam ediyor. 10 bin lira ve 50 bin lira arasında ATM'den para çekme limitleri bulunuyor.Bankadan para ekme limiti ne kadar?Bankadan bankaya değişiklik gösteren para çekme limitlerinde Enpara liderliğe yükseldi. En düşük para çekme limiti 7 bin lirayla Akbank'ta bulunuyor.Bankalar arasında özellikle para yatırma limitleri arasında büyük farklılıklar bulunuyor. Bankalarda para yatırma limitleri 2.500 TL’den başlarken, bu limit 185.000 TL’ye kadar çıkıyor. Para yatırma limitinde Enpara ve Yapı Kredi tutarı 185.000 TL seviyesine kadar yükseltti. Diğer bankalarda para yatırma limitleri ağırlıklı olarak 20.000 TL ile 50.000 TL arasında değişiklik gösteriyor.Üst limitler için komisyonBanka ATM'lerinden limitler üzerinde para çekilmesi halinde bankaya komisyon ödenmesi gerekiyor. Bunu yapmak yerine farklı bir bankada hesabınız varsa daha uygun fiyatlara EFT yaparak parayı gönderdiğiniz banka ya da anlaşması olduğu bankanın ATM'sinden ücretsiz olarak paranızı çekebilirsiniz.Bankalar limit güncellemelerini SMS ile bildiriyor.Hangi bankadan ne kadar nakit çekilebiliyor?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/pazartesi-yururluge-girmesi-bekleniyor-atmlerden-para-cekme-limitinde-degisiklik-1097572289.html
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2025 atm para çekme limiti, banka para çekme limitleri güncellendi, hangi bankadan ne kadar para çekilir, atm üst limit ne kadar, komisyonsuz para çekme, banka banka nakit para yatırma limiti 2024, banka banka atm para çekme limiti, atm günlük para yatırma sınırı, para yatırma limiti ne kadar, atm’den kaç tl yatırılır, banka günlük nakit çekme limiti, hangi bankada para yatırma limiti kaç, enpara atm para yatırma çekme limiti, ziraat bankası para yatırma sınırı, garanti bbva atm limiti, akbank nakit çekme yatırma limiti, günlük atm limiti 2024, banka atm işlem limitleri, eft yerine para yatırma, bankada nakit çekim üst sınırı, banka komisyonlu para çekme işlemi, atm’de limit aşımı cezası, bankalar arası limit farkı, banka para yatırma çekme limiti listesi, atm’den yüksek meblağ yatırma mümkün mü
2025 atm para çekme limiti, banka para çekme limitleri güncellendi, hangi bankadan ne kadar para çekilir, atm üst limit ne kadar, komisyonsuz para çekme, banka banka nakit para yatırma limiti 2024, banka banka atm para çekme limiti, atm günlük para yatırma sınırı, para yatırma limiti ne kadar, atm’den kaç tl yatırılır, banka günlük nakit çekme limiti, hangi bankada para yatırma limiti kaç, enpara atm para yatırma çekme limiti, ziraat bankası para yatırma sınırı, garanti bbva atm limiti, akbank nakit çekme yatırma limiti, günlük atm limiti 2024, banka atm işlem limitleri, eft yerine para yatırma, bankada nakit çekim üst sınırı, banka komisyonlu para çekme işlemi, atm’de limit aşımı cezası, bankalar arası limit farkı, banka para yatırma çekme limiti listesi, atm’den yüksek meblağ yatırma mümkün mü

ATM'den nakit çekimi ve para yatırmada limitler değişti: Hangi bankada limit ne kadar oldu?

10:27 09.07.2025 (güncellendi: 10:37 09.07.2025)
© AAATM
ATM - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
© AA
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Bankalar belli dönemlerde ATM’ler üzerinden yapılan nakit çekimi ve para yatırma limitlerini güncelliyor. Bankalarda para yatırma limitleri bir kez daha değişti. İki banka limiti 185.000 TL’ye kadar yükseltti.
ATM'lerden para çekme limitlerine ilişkin güncellemeler devam ediyor. 10 bin lira ve 50 bin lira arasında ATM'den para çekme limitleri bulunuyor.

Bankadan para ekme limiti ne kadar?

Bankadan bankaya değişiklik gösteren para çekme limitlerinde Enpara liderliğe yükseldi. En düşük para çekme limiti 7 bin lirayla Akbank'ta bulunuyor.
Bankalar arasında özellikle para yatırma limitleri arasında büyük farklılıklar bulunuyor. Bankalarda para yatırma limitleri 2.500 TL’den başlarken, bu limit 185.000 TL’ye kadar çıkıyor.
Para yatırma limitinde Enpara ve Yapı Kredi tutarı 185.000 TL seviyesine kadar yükseltti. Diğer bankalarda para yatırma limitleri ağırlıklı olarak 20.000 TL ile 50.000 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Üst limitler için komisyon

Banka ATM'lerinden limitler üzerinde para çekilmesi halinde bankaya komisyon ödenmesi gerekiyor. Bunu yapmak yerine farklı bir bankada hesabınız varsa daha uygun fiyatlara EFT yaparak parayı gönderdiğiniz banka ya da anlaşması olduğu bankanın ATM'sinden ücretsiz olarak paranızı çekebilirsiniz.
Bankalar limit güncellemelerini SMS ile bildiriyor.

Hangi bankadan ne kadar nakit çekilebiliyor?

Akbank 7000 TL
Alternatifbank 20000 TL
Anadolubank 10000 TL
Burganbank 20000 TL
Denizbank 10000 TL
Enpara 50000 TL
Fibabanka 15000 TL
HSBC 8500 TL
Odeabank 10000 TL
ING Bank 10000 TL
QNB Bank 10000 TL
Şekerbank 7500 TL
Ziraat Bankası 7500 TL
TEB 10000 TL
Garanti BBVA 20000 TL
Halkbank 10000 TL
İş Bankası 20000 TL
Vakıfbank 10000 TL
Yapı Kredi Bankası 10000 TL
Vakıf Katılım 2500 TL
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