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Pazartesi yürürlüğe girmesi bekleniyor: ATM'lerden para çekme limitinde değişiklik
Pazartesi yürürlüğe girmesi bekleniyor: ATM'lerden para çekme limitinde değişiklik
Sputnik Türkiye
Yüksek enflasyon nedeniyle nakit talebinin artmasıyla birlikte, bankalar şube içi ve dışı ATM'lerde yeni bir döneme geçiyor. Pazartesi itibarıyla şube içindeki... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T15:25+0300
2025-07-03T15:25+0300
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Pazartesi günü itibarıyla yürürlüğe girecek yeni uygulamayla, şube içindeki ATM'lerde para çekme limitleri ciddi oranda artırılıyor. Bankalar, yüksek enflasyon ve artan nakit ihtiyacı nedeniyle şube içi ve şube dışı ATM’ler arasında ayrım yapma yoluna gitti.Şube dışı ATM'lerde mevcut limitler korunacakSözcü'nün haberine göre cadde, metro, AVM gibi noktalarda bulunan şube dışı ATM’lerde ise mevcut para çekme limitleri korunacak. Ancak şubeye entegre ATM’lerden para çekmek isteyen kullanıcılar için yeni limitler 40 ila 50 bin TL seviyesine kadar çıkacak.Komisyon ödemeden yüksek miktarda nakit çekme fırsatıYeni uygulamayla birlikte, yüksek miktarda nakit çekmek isteyen kullanıcılar, şube içindeki ATM’leri tercih ettiklerinde herhangi bir komisyon kesintisiyle karşılaşmayacak. Bu durum, günlük para çekme limitini aşanlar için ciddi bir avantaj sunacak.Limitler 5 kata kadar artırılıyorBazı bankalar, geçtiğimiz haftalarda başlattıkları uygulamayla günlük 10 bin TL olan limitleri 50 bin TL’ye kadar çıkardı. Bu gelişmenin ardından diğer bankalar da benzer adımlar atarak şube içi ATM limitlerini 5 kata kadar artırma kararı aldı.Yeni dönem pazartesi başlıyorYeni ATM limiti uygulaması, gelecek haftanın ilk iş günü olan pazartesi itibarıyla resmen başlayacak. Yüklü para çekme ihtiyacı olan kullanıcılar, bu tarihten itibaren komisyonsuz işlem yapmak için şube içi ATM’leri kullanabilecek.
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Pazartesi yürürlüğe girmesi bekleniyor: ATM'lerden para çekme limitinde değişiklik

15:25 03.07.2025
© FotoğrafABD'li dev banka sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çeken müşterilerini dava ediyor
ABD'li dev banka sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çeken müşterilerini dava ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
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Yüksek enflasyon nedeniyle nakit talebinin artmasıyla birlikte, bankalar şube içi ve dışı ATM'lerde yeni bir döneme geçiyor. Pazartesi itibarıyla şube içindeki ATM'lerden yapılan para çekme işlemlerinde limitler artırılacak.
Pazartesi günü itibarıyla yürürlüğe girecek yeni uygulamayla, şube içindeki ATM'lerde para çekme limitleri ciddi oranda artırılıyor. Bankalar, yüksek enflasyon ve artan nakit ihtiyacı nedeniyle şube içi ve şube dışı ATM’ler arasında ayrım yapma yoluna gitti.

Şube dışı ATM'lerde mevcut limitler korunacak

Sözcü'nün haberine göre cadde, metro, AVM gibi noktalarda bulunan şube dışı ATM’lerde ise mevcut para çekme limitleri korunacak. Ancak şubeye entegre ATM’lerden para çekmek isteyen kullanıcılar için yeni limitler 40 ila 50 bin TL seviyesine kadar çıkacak.

Komisyon ödemeden yüksek miktarda nakit çekme fırsatı

Yeni uygulamayla birlikte, yüksek miktarda nakit çekmek isteyen kullanıcılar, şube içindeki ATM’leri tercih ettiklerinde herhangi bir komisyon kesintisiyle karşılaşmayacak. Bu durum, günlük para çekme limitini aşanlar için ciddi bir avantaj sunacak.

Limitler 5 kata kadar artırılıyor

Bazı bankalar, geçtiğimiz haftalarda başlattıkları uygulamayla günlük 10 bin TL olan limitleri 50 bin TL’ye kadar çıkardı. Bu gelişmenin ardından diğer bankalar da benzer adımlar atarak şube içi ATM limitlerini 5 kata kadar artırma kararı aldı.

Yeni dönem pazartesi başlıyor

Yeni ATM limiti uygulaması, gelecek haftanın ilk iş günü olan pazartesi itibarıyla resmen başlayacak. Yüklü para çekme ihtiyacı olan kullanıcılar, bu tarihten itibaren komisyonsuz işlem yapmak için şube içi ATM’leri kullanabilecek.
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