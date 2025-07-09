https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/altin-kacakciligina-ihbar-odulu-ihbarda-bulunana-yuzde-10u-nakit-1097720071.html

Altın kaçakçılığına ihbar ödülü: İhbarda bulunana yüzde 10'u nakit

Altın kaçakçılığına ihbar ödülü: İhbarda bulunana yüzde 10'u nakit

Sputnik Türkiye

Afrika'nın en büyük altın üreticilerinden Gana'da, yasa dışı altın kaçakçılığı faaliyetlerini ihbar edene, ele geçirilen altının değerinin yüzde 10'u nakit... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T04:04+0300

2025-07-09T04:04+0300

2025-07-09T04:04+0300

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kaçakçılık

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Gana’da altın sektöründe artan kaçakçılık ve kayıt dışı faaliyetlerin kamu maliyesine verdiği zarar üzerine, hükümet harekete geçti. Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkede son beş yılda resmi ihracat verileri ile ticaret ortaklarının raporları arasında 229 metrik tonluk fark tespit edildi. Bu fark, yaklaşık 11.4 milyar dolarlık gelir kaybı anlamına geliyor.Bu durumun ardından, hükümet altın kaçakçılığıyla mücadele amacıyla Gana Altın Kurulu Görev Gücünü kurdu. Görev gücünün tanıtımı, Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama’nın katılımıyla yapıldı.Tanıtım toplantısında konuşan Mahama, ülkenin maden zenginliğini korumanın ulusal bir görev olduğunu belirterek, yasa dışı faaliyetlerle mücadelede halkın desteğinin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.Mahama, şunları söyledi:

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