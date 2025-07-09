https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/altin-kacakciligina-ihbar-odulu-ihbarda-bulunana-yuzde-10u-nakit-1097720071.html
Altın kaçakçılığına ihbar ödülü: İhbarda bulunana yüzde 10'u nakit
Altın kaçakçılığına ihbar ödülü: İhbarda bulunana yüzde 10'u nakit
Sputnik Türkiye
Afrika'nın en büyük altın üreticilerinden Gana'da, yasa dışı altın kaçakçılığı faaliyetlerini ihbar edene, ele geçirilen altının değerinin yüzde 10'u nakit... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T04:04+0300
2025-07-09T04:04+0300
2025-07-09T04:04+0300
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gana
altın
kaçakçılık
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Gana’da altın sektöründe artan kaçakçılık ve kayıt dışı faaliyetlerin kamu maliyesine verdiği zarar üzerine, hükümet harekete geçti. Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkede son beş yılda resmi ihracat verileri ile ticaret ortaklarının raporları arasında 229 metrik tonluk fark tespit edildi. Bu fark, yaklaşık 11.4 milyar dolarlık gelir kaybı anlamına geliyor.Bu durumun ardından, hükümet altın kaçakçılığıyla mücadele amacıyla Gana Altın Kurulu Görev Gücünü kurdu. Görev gücünün tanıtımı, Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama’nın katılımıyla yapıldı.Tanıtım toplantısında konuşan Mahama, ülkenin maden zenginliğini korumanın ulusal bir görev olduğunu belirterek, yasa dışı faaliyetlerle mücadelede halkın desteğinin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.Mahama, şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/abdde-altin-kubbe-krizi-asiri-maliyetli-islevsiz-ve-nukleer-silahlanma-yarisini-tetikleyebilir-1097718743.html
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Altın kaçakçılığına ihbar ödülü: İhbarda bulunana yüzde 10'u nakit
Afrika'nın en büyük altın üreticilerinden Gana'da, yasa dışı altın kaçakçılığı faaliyetlerini ihbar edene, ele geçirilen altının değerinin yüzde 10'u nakit olarak verilecek.
Gana’da altın sektöründe artan kaçakçılık ve kayıt dışı faaliyetlerin kamu maliyesine verdiği zarar üzerine, hükümet harekete geçti. Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkede son beş yılda resmi ihracat verileri ile ticaret ortaklarının raporları arasında 229 metrik tonluk fark tespit edildi. Bu fark, yaklaşık 11.4 milyar dolarlık gelir kaybı anlamına geliyor.
Bu durumun ardından, hükümet altın kaçakçılığıyla mücadele amacıyla Gana Altın Kurulu Görev Gücünü kurdu. Görev gücünün tanıtımı, Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama’nın katılımıyla yapıldı.
Tanıtım toplantısında konuşan Mahama, ülkenin maden zenginliğini korumanın ulusal bir görev olduğunu belirterek, yasa dışı faaliyetlerle mücadelede halkın desteğinin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.
"Eğer yasa dışı bir altın işlemini ihbar eder ve bu sayede altın ya da para ele geçirilirse, bunun yüzde 10’unu ödül olarak alacaksınız."