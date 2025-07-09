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Alonso’dan Arda Güler’e ve Bellingham’a uyarı: Gerilim dikkat çekti
Alonso’dan Arda Güler’e ve Bellingham’a uyarı: Gerilim dikkat çekti
Sputnik Türkiye
FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda başarılı bir performans sergileyen Arda Güler ile Bellingham tartışması teknik direktör Xabi Alonso’nun radarına girdi. Alonso... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T07:15+0300
2025-07-09T07:18+0300
spor
arda güler
xabi alonso
jude bellingham
real madrid
fifa
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda yarı finale yükselen Real Madrid’de Arda Güler ile Jude Bellingham arasında yaşanan tartışma dikkat çekti. Juventus ile oynanan son maçta Arda’ya sahada tepki gösteren Bellingham’ın bu tavırları gündem oldu.Çeyrek finalde Dortmund’u 3-2 mağlup eden Real Madrid’de Arda Güler, 2 asistlik performans sergileyerek maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Gösterdiği performansla FIFA tarafından haftanın ilk 11’ine seçildi.İspanyol basınına göre, teknik direktör Xabi Alonso bu gerginlik sonrası her iki oyuncuyla da birebir görüşme yaptı. Alonso’nun Bellingham’a, takım içi saygının önemini vurguladığı ve Real Madrid'in her şeyin üstünde olduğunu hatırlattığı belirtildi.Alonso, Arda Güler’le de benzer bir görüşme gerçekleştirerek genç oyuncuya tavsiyelerde bulundu. İspanyol teknik adamın Arda’yı yakından takip ettiği ve gelişimi için büyük çaba harcadığı ifade edildi.Xabi Alonso, Arda Güler için “Geliştirmesi gereken yönleri var ama bunu sahada oynayarak başaracak. Ona hep birlikte destek olmalıyız” açıklamasında bulundu. Arda ile Alonso’nun maç sonrası samimi anları, futbolcunun gelişim sürecinde önemli bir adım olarak değerlendirildi.
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arda güler, xabi alonso, jude bellingham, real madrid, fifa
arda güler, xabi alonso, jude bellingham, real madrid, fifa

Alonso’dan Arda Güler’e ve Bellingham’a uyarı: Gerilim dikkat çekti

07:15 09.07.2025 (güncellendi: 07:18 09.07.2025)
© AA / Jose HernandezReal Madrid Juventus
Real Madrid Juventus - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
© AA / Jose Hernandez
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda başarılı bir performans sergileyen Arda Güler ile Bellingham tartışması teknik direktör Xabi Alonso’nun radarına girdi. Alonso, her iki futbolcuyla da özel görüşmeler yaptı.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda yarı finale yükselen Real Madrid’de Arda Güler ile Jude Bellingham arasında yaşanan tartışma dikkat çekti. Juventus ile oynanan son maçta Arda’ya sahada tepki gösteren Bellingham’ın bu tavırları gündem oldu.
Çeyrek finalde Dortmund’u 3-2 mağlup eden Real Madrid’de Arda Güler, 2 asistlik performans sergileyerek maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Gösterdiği performansla FIFA tarafından haftanın ilk 11’ine seçildi.
İspanyol basınına göre, teknik direktör Xabi Alonso bu gerginlik sonrası her iki oyuncuyla da birebir görüşme yaptı. Alonso’nun Bellingham’a, takım içi saygının önemini vurguladığı ve Real Madrid'in her şeyin üstünde olduğunu hatırlattığı belirtildi.
Alonso, Arda Güler’le de benzer bir görüşme gerçekleştirerek genç oyuncuya tavsiyelerde bulundu. İspanyol teknik adamın Arda’yı yakından takip ettiği ve gelişimi için büyük çaba harcadığı ifade edildi.
Xabi Alonso, Arda Güler için “Geliştirmesi gereken yönleri var ama bunu sahada oynayarak başaracak. Ona hep birlikte destek olmalıyız” açıklamasında bulundu. Arda ile Alonso’nun maç sonrası samimi anları, futbolcunun gelişim sürecinde önemli bir adım olarak değerlendirildi.
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