https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/alonsodan-arda-gulere-ve-bellinghama-uyari-gerilim-dikkat-cekti-1097721827.html

Alonso’dan Arda Güler’e ve Bellingham’a uyarı: Gerilim dikkat çekti

Alonso’dan Arda Güler’e ve Bellingham’a uyarı: Gerilim dikkat çekti

Sputnik Türkiye

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda başarılı bir performans sergileyen Arda Güler ile Bellingham tartışması teknik direktör Xabi Alonso’nun radarına girdi. Alonso... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T07:15+0300

2025-07-09T07:15+0300

2025-07-09T07:18+0300

spor

arda güler

xabi alonso

jude bellingham

real madrid

fifa

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda yarı finale yükselen Real Madrid’de Arda Güler ile Jude Bellingham arasında yaşanan tartışma dikkat çekti. Juventus ile oynanan son maçta Arda’ya sahada tepki gösteren Bellingham’ın bu tavırları gündem oldu.Çeyrek finalde Dortmund’u 3-2 mağlup eden Real Madrid’de Arda Güler, 2 asistlik performans sergileyerek maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Gösterdiği performansla FIFA tarafından haftanın ilk 11’ine seçildi.İspanyol basınına göre, teknik direktör Xabi Alonso bu gerginlik sonrası her iki oyuncuyla da birebir görüşme yaptı. Alonso’nun Bellingham’a, takım içi saygının önemini vurguladığı ve Real Madrid'in her şeyin üstünde olduğunu hatırlattığı belirtildi.Alonso, Arda Güler’le de benzer bir görüşme gerçekleştirerek genç oyuncuya tavsiyelerde bulundu. İspanyol teknik adamın Arda’yı yakından takip ettiği ve gelişimi için büyük çaba harcadığı ifade edildi.Xabi Alonso, Arda Güler için “Geliştirmesi gereken yönleri var ama bunu sahada oynayarak başaracak. Ona hep birlikte destek olmalıyız” açıklamasında bulundu. Arda ile Alonso’nun maç sonrası samimi anları, futbolcunun gelişim sürecinde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

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Sputnik Türkiye

arda güler, xabi alonso, jude bellingham, real madrid, fifa