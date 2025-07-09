https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/akaryakitta-fiyat-degisti-motorine-zam-geldi-1097727039.html

Akaryakıtta fiyat değişti: Motorine zam geldi

Akaryakıtta fiyat değişti: Motorine zam geldi

Sputnik Türkiye

Motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruşluk zam geldi. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren pompalara yansıdı. Brent petrol fiyatındaki dalgalanma, iç piyasada... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T10:06+0300

2025-07-09T10:06+0300

2025-07-09T10:06+0300

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Motorinin litre fiyatına 1 lira 16 kuruş zam yapıldı. Söz konusu artış, bugünden itibaren pompa fiyatlarına yansıtıldı. Zammın nedeni, küresel piyasalarda yaşanan ham petrol fiyatlarındaki dalgalanma olarak gösterildi.Brent petrol, bir önceki seansta iki haftanın en yüksek seviyelerine çıktıktan sonra yüzde 0,1 gerileyerek 70,08 dolar seviyesine düştü.9 Temmuz akaryakıt fiyatlarıİstanbul (Avrupa Yakası):Ankara:İzmir:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/motorine-yeni-zam-geliyor-akaryakitta-fiyatlar-gece-yarisi-degisecek-1097684693.html

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