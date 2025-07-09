https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/akaryakitta-fiyat-degisti-motorine-zam-geldi-1097727039.html
Akaryakıtta fiyat değişti: Motorine zam geldi
Akaryakıtta fiyat değişti: Motorine zam geldi
Sputnik Türkiye
Motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruşluk zam geldi. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren pompalara yansıdı. Brent petrol fiyatındaki dalgalanma, iç piyasada... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T10:06+0300
2025-07-09T10:06+0300
2025-07-09T10:06+0300
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akaryakıt fiyatları
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Motorinin litre fiyatına 1 lira 16 kuruş zam yapıldı. Söz konusu artış, bugünden itibaren pompa fiyatlarına yansıtıldı. Zammın nedeni, küresel piyasalarda yaşanan ham petrol fiyatlarındaki dalgalanma olarak gösterildi.Brent petrol, bir önceki seansta iki haftanın en yüksek seviyelerine çıktıktan sonra yüzde 0,1 gerileyerek 70,08 dolar seviyesine düştü.9 Temmuz akaryakıt fiyatlarıİstanbul (Avrupa Yakası):Ankara:İzmir:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/motorine-yeni-zam-geliyor-akaryakitta-fiyatlar-gece-yarisi-degisecek-1097684693.html
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motorin zammı, akaryakıt fiyatları temmuz 2025, güncel benzin fiyatları, brent petrol fiyatı, motorin litre fiyatı, i̇stanbul motorin fiyatı, ankara benzin fiyatı, i̇zmir lpg fiyatı, pompa fiyatları, güncel akaryakıt zamları
Akaryakıtta fiyat değişti: Motorine zam geldi
Motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruşluk zam geldi. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren pompalara yansıdı. Brent petrol fiyatındaki dalgalanma, iç piyasada akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel motorin ve benzin fiyatları belli oldu.
Motorinin litre fiyatına 1 lira 16 kuruş zam yapıldı. Söz konusu artış, bugünden itibaren pompa fiyatlarına yansıtıldı. Zammın nedeni, küresel piyasalarda yaşanan ham petrol fiyatlarındaki dalgalanma olarak gösterildi.
Brent petrol, bir önceki seansta iki haftanın en yüksek seviyelerine çıktıktan sonra yüzde 0,1 gerileyerek 70,08 dolar seviyesine düştü.
9 Temmuz akaryakıt fiyatları
İstanbul (Avrupa Yakası):