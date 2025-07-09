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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/akaryakitta-fiyat-degisti-motorine-zam-geldi-1097727039.html
Akaryakıtta fiyat değişti: Motorine zam geldi
Akaryakıtta fiyat değişti: Motorine zam geldi
Sputnik Türkiye
Motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruşluk zam geldi. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren pompalara yansıdı. Brent petrol fiyatındaki dalgalanma, iç piyasada... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T10:06+0300
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Motorinin litre fiyatına 1 lira 16 kuruş zam yapıldı. Söz konusu artış, bugünden itibaren pompa fiyatlarına yansıtıldı. Zammın nedeni, küresel piyasalarda yaşanan ham petrol fiyatlarındaki dalgalanma olarak gösterildi.Brent petrol, bir önceki seansta iki haftanın en yüksek seviyelerine çıktıktan sonra yüzde 0,1 gerileyerek 70,08 dolar seviyesine düştü.9 Temmuz akaryakıt fiyatlarıİstanbul (Avrupa Yakası):Ankara:İzmir:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/motorine-yeni-zam-geliyor-akaryakitta-fiyatlar-gece-yarisi-degisecek-1097684693.html
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motorin zammı, akaryakıt fiyatları temmuz 2025, güncel benzin fiyatları, brent petrol fiyatı, motorin litre fiyatı, i̇stanbul motorin fiyatı, ankara benzin fiyatı, i̇zmir lpg fiyatı, pompa fiyatları, güncel akaryakıt zamları
motorin zammı, akaryakıt fiyatları temmuz 2025, güncel benzin fiyatları, brent petrol fiyatı, motorin litre fiyatı, i̇stanbul motorin fiyatı, ankara benzin fiyatı, i̇zmir lpg fiyatı, pompa fiyatları, güncel akaryakıt zamları

Akaryakıtta fiyat değişti: Motorine zam geldi

10:06 09.07.2025
© AA / Ahmet Serdar EserBenzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
© AA / Ahmet Serdar Eser
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Motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruşluk zam geldi. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren pompalara yansıdı. Brent petrol fiyatındaki dalgalanma, iç piyasada akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel motorin ve benzin fiyatları belli oldu.
Motorinin litre fiyatına 1 lira 16 kuruş zam yapıldı. Söz konusu artış, bugünden itibaren pompa fiyatlarına yansıtıldı. Zammın nedeni, küresel piyasalarda yaşanan ham petrol fiyatlarındaki dalgalanma olarak gösterildi.
Brent petrol, bir önceki seansta iki haftanın en yüksek seviyelerine çıktıktan sonra yüzde 0,1 gerileyerek 70,08 dolar seviyesine düştü.

9 Temmuz akaryakıt fiyatları

İstanbul (Avrupa Yakası):
Benzin: 51,22 TL
Motorin: 53,56 TL
LPG: 26,06 TL
Ankara:
Benzin: 51,91 TL
Motorin: 54,44 TL
LPG: 25,96 TL
İzmir:
Benzin: 52,24 TL
Motorin: 54,78 TL
LPG: 25,91 TL
Motorine zam (8 Temmuz akaryakıt fiyatları) - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
EKONOMİ
Motorine yeni zam geliyor: Akaryakıtta fiyatlar gece yarısı değişecek
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