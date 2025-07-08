https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/motorine-yeni-zam-geliyor-akaryakitta-fiyatlar-gece-yarisi-degisecek-1097684693.html
Motorine yeni zam geliyor: Akaryakıtta fiyatlar gece yarısı değişecek
Motorine yeni zam geliyor: Akaryakıtta fiyatlar gece yarısı değişecek
Sputnik Türkiye
Küresel piyasalarda artan motorin fiyatları Türkiye’de pompaya yansıyor. Motorin litre fiyatı çarşamba gününden itibaren 1,15 TL zamlanacak. Peki, güncel... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T09:27+0300
2025-07-08T09:27+0300
2025-07-08T09:27+0300
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akaryakıt fiyatları
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Akaryakıt sektörü kaynakları, motorin fiyatlarına çarşamba günü itibarıyla 1,15 TL zam geleceğini duyurdu. Zam kararının gerekçesi olarak, uluslararası piyasalarda artan motorin fiyatları gösterildi. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli olacak.Yeni fiyatlar belli olduZammın ardından motorin litre fiyatı, üç büyük şehirde şu şekilde güncellenecek:8 Temmuz 2025 güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa Yakası:İstanbul Anadolu Yakası:Ankara:İzmir:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/akaryakita-otv-zammi-geldi-benzin-motorin-ve-lpg-fiyati-gece-yarisi-degisti-1097590940.html
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Motorine yeni zam geliyor: Akaryakıtta fiyatlar gece yarısı değişecek
Küresel piyasalarda artan motorin fiyatları Türkiye’de pompaya yansıyor. Motorin litre fiyatı çarşamba gününden itibaren 1,15 TL zamlanacak. Peki, güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 8 Temmuz akaryakıt fiyatları kaç TL?
Akaryakıt sektörü kaynakları, motorin fiyatlarına çarşamba günü itibarıyla 1,15 TL zam geleceğini duyurdu. Zam kararının gerekçesi olarak, uluslararası piyasalarda artan motorin fiyatları gösterildi. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Zammın ardından motorin litre fiyatı, üç büyük şehirde şu şekilde güncellenecek:
8 Temmuz 2025 güncel akaryakıt fiyatları