https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/motorine-yeni-zam-geliyor-akaryakitta-fiyatlar-gece-yarisi-degisecek-1097684693.html

Motorine yeni zam geliyor: Akaryakıtta fiyatlar gece yarısı değişecek

Motorine yeni zam geliyor: Akaryakıtta fiyatlar gece yarısı değişecek

Sputnik Türkiye

Küresel piyasalarda artan motorin fiyatları Türkiye’de pompaya yansıyor. Motorin litre fiyatı çarşamba gününden itibaren 1,15 TL zamlanacak. Peki, güncel... 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T09:27+0300

2025-07-08T09:27+0300

2025-07-08T09:27+0300

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Akaryakıt sektörü kaynakları, motorin fiyatlarına çarşamba günü itibarıyla 1,15 TL zam geleceğini duyurdu. Zam kararının gerekçesi olarak, uluslararası piyasalarda artan motorin fiyatları gösterildi. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli olacak.Yeni fiyatlar belli olduZammın ardından motorin litre fiyatı, üç büyük şehirde şu şekilde güncellenecek:8 Temmuz 2025 güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa Yakası:İstanbul Anadolu Yakası:Ankara:İzmir:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/akaryakita-otv-zammi-geldi-benzin-motorin-ve-lpg-fiyati-gece-yarisi-degisti-1097590940.html

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