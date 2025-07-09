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Acil servisler aynı şikayetle doldu: En yaygın belirtileri sıralandı
Acil servisler aynı şikayetle doldu: En yaygın belirtileri sıralandı
Sputnik Türkiye
Son 15 gündür acil servislere mide bulantısı, karın ağrısı, kusma ve ishal şikayetleriyle başvuran hasta sayısı ciddi şekilde arttı. Akut gastroenterit... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T10:40+0300
2025-07-09T10:40+0300
yaşam
mide
mide bulantısı
gastroenterit
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Son günlerde Türkiye genelinde, özellikle büyük şehirlerdeki hastanelerin acil servislerine benzer şikayetlerle gelen hasta sayısında önemli artış yaşanıyor. Acil Tıp Uzmanı Dr. İlhami Demirel, son 15 günde başvuran vakaların yüzde 20 ila 25’inin “akut gastroenterit” tanısı aldığını açıkladı.Enfeksi̇yonun temel kaynağı: Gıda ve ortak alanlarHürriyet'e konuşan Dr. Demirel’e göre hastalığın en yaygın nedeni bozulmuş gıdalar ve hijyen kurallarına uyulmayan ortak alanlar. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte tavuk ve et gibi çabuk bozulan gıdalar, enfeksiyonlara yol açabiliyor.“Özellikle sıcak havalarda çabuk bozulabilen gıdaların saklanması ve tüketimi konusunda ekstra dikkatli olunmalı.”Gastroenterit belirtileri neler?Akut gastroenterit genellikle mide bulantısı, kusma, ishal, halsizlik ve kolik tarzı karın ağrılarıyla kendini gösteriyor. Dr. Demirel, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanların daha fazla risk altında olduğunu belirtti:“Yaz aylarında özellikle çocuklar, yaşlılar ile böbrek ve kronik hastalığı bulunan bireyler daha yüksek risk altındadır.”Hastalığın tedavisinde semptomlara yönelik destekleyici tedaviler uygulanıyor. Kusma ve ishal nedeniyle oluşan sıvı kaybı vücut dengesini bozabildiğinden, bol su tüketimi hayati önem taşıyor.“İshal nedeniyle oluşan sıvı kaybını önlemek için hastaya bol su tüketmesi önerilir ve gerekirse sıvı takviyesi yapılır.”Hijyen ve beslenme uyarısıDr. Demirel, hastalığın tekrar etmemesi ve bulaşın önlenmesi için şu önerilerde bulundu:
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mide, mide bulantısı, gastroenterit
mide, mide bulantısı, gastroenterit

Acil servisler aynı şikayetle doldu: En yaygın belirtileri sıralandı

10:40 09.07.2025
© AAHastane acil
Hastane acil - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
© AA
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Son 15 gündür acil servislere mide bulantısı, karın ağrısı, kusma ve ishal şikayetleriyle başvuran hasta sayısı ciddi şekilde arttı. Akut gastroenterit tanısıyla gelen vakalar, yaz sıcakları ve ortak alanlardaki hijyen eksiklikleri nedeniyle yayılıyor. Uzmanlar gıda hijyenine ve sıvı tüketimine dikkat çekiyor.
Son günlerde Türkiye genelinde, özellikle büyük şehirlerdeki hastanelerin acil servislerine benzer şikayetlerle gelen hasta sayısında önemli artış yaşanıyor. Acil Tıp Uzmanı Dr. İlhami Demirel, son 15 günde başvuran vakaların yüzde 20 ila 25’inin “akut gastroenterit” tanısı aldığını açıkladı.

Enfeksi̇yonun temel kaynağı: Gıda ve ortak alanlar

Hürriyet'e konuşan Dr. Demirel’e göre hastalığın en yaygın nedeni bozulmuş gıdalar ve hijyen kurallarına uyulmayan ortak alanlar. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte tavuk ve et gibi çabuk bozulan gıdalar, enfeksiyonlara yol açabiliyor.
“Özellikle sıcak havalarda çabuk bozulabilen gıdaların saklanması ve tüketimi konusunda ekstra dikkatli olunmalı.”

Gastroenterit belirtileri neler?

Akut gastroenterit genellikle mide bulantısı, kusma, ishal, halsizlik ve kolik tarzı karın ağrılarıyla kendini gösteriyor. Dr. Demirel, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanların daha fazla risk altında olduğunu belirtti:
“Yaz aylarında özellikle çocuklar, yaşlılar ile böbrek ve kronik hastalığı bulunan bireyler daha yüksek risk altındadır.”
Hastalığın tedavisinde semptomlara yönelik destekleyici tedaviler uygulanıyor. Kusma ve ishal nedeniyle oluşan sıvı kaybı vücut dengesini bozabildiğinden, bol su tüketimi hayati önem taşıyor.
“İshal nedeniyle oluşan sıvı kaybını önlemek için hastaya bol su tüketmesi önerilir ve gerekirse sıvı takviyesi yapılır.”

Hijyen ve beslenme uyarısı

Dr. Demirel, hastalığın tekrar etmemesi ve bulaşın önlenmesi için şu önerilerde bulundu:
Güvenilir olmayan yerlerden yemek yemeyin.
Bozulmuş veya küflenmiş gıdaları tüketmeyin.
Ortak kullanım alanlarında hijyen kurallarına dikkat edin.
Evde hasta varsa ortak yüzeyleri sık sık dezenfekte edin.
Hastalık sürecinde yağlı, soslu yiyeceklerden uzak durun; bunun yerine haşlanmış patates, pirinç lapası ve muz gibi gıdalar tüketin.
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