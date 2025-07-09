https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/abdde-rusyanin-enerji-sektorune-yonelik-yeni-bir-yasa-tasarisi-hazirlaniyor-1097756045.html
ABD’de Rusya'nın enerji sektörüne yönelik yeni bir yasa tasarısı hazırlanıyor
ABD’de Rusya'nın enerji sektörüne yönelik yeni bir yasa tasarısı hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
ABD Kongre üyeleri Zach Nunn ve Josh Gottheimer, Rus enerji sektörüyle işbirliği yapan yabancı bankalara yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T22:48+0300
2025-07-09T22:48+0300
2025-07-09T22:46+0300
dünya
abd
temsilciler meclisi
rusya
kongre
yaptırım
yasa tasarısı
enerji sektörü
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ABD Kongre üyesi Zach Nunn yaptığı açıklamada, Kongre üyesi Josh Gottheimer ile birlikte Rus enerji sektörüne finansman sağlayan veya halihazırda kısıtlamalara tabi olan Rus kuruluşlarıyla iş yapan yabancı bankalara yaptırım uygulanmasını öngören PEACE Act yasa tasarısını Temsilciler Meclisi'ne sunduklarını belirtti.Nunn, “Başkan Trump sonuç talep etmek ve her iki tarafı da barış yapmaya zorlamakta haklı. Bir savaş gazisi ve eski bir istihbarat subayı olarak, sadece sözlerle Rusya'nın müzakere masasına getirilemeyeceğini biliyorum” dedi.Yasa tasarısı, Rus enerji sektörü ya da yaptırım altındaki Rus kuruluşlarıyla bilerek iş yapan tüm yabancı bankaların ABD finans sistemine erişimini engelleyen zorunlu yaptırımları öngörüyor. ABD Başkanı yaptırımları ancak Kongre'ye bildirimde bulunarak geçici olarak askıya alabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/trump-7-ulkeye-yonelik-tarife-mektubu-paylasti-tarifeler-1-agustostan-itibaren-uygulanacak-1097754767.html
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abd, temsilciler meclisi, rusya, kongre, yaptırım, yasa tasarısı, enerji sektörü
abd, temsilciler meclisi, rusya, kongre, yaptırım, yasa tasarısı, enerji sektörü
ABD’de Rusya'nın enerji sektörüne yönelik yeni bir yasa tasarısı hazırlanıyor
ABD Kongre üyeleri Zach Nunn ve Josh Gottheimer, Rus enerji sektörüyle işbirliği yapan yabancı bankalara yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını Temsilciler Meclisi'ne sundu.
ABD Kongre üyesi Zach Nunn yaptığı açıklamada, Kongre üyesi Josh Gottheimer ile birlikte Rus enerji sektörüne finansman sağlayan veya halihazırda kısıtlamalara tabi olan Rus kuruluşlarıyla iş yapan yabancı bankalara yaptırım uygulanmasını öngören PEACE Act yasa tasarısını Temsilciler Meclisi'ne sunduklarını belirtti.
Nunn, “Başkan Trump sonuç talep etmek ve her iki tarafı da barış yapmaya zorlamakta haklı. Bir savaş gazisi ve eski bir istihbarat subayı olarak, sadece sözlerle Rusya'nın müzakere masasına getirilemeyeceğini biliyorum” dedi.
Yasa tasarısı, Rus enerji sektörü ya da yaptırım altındaki Rus kuruluşlarıyla bilerek iş yapan tüm yabancı bankaların ABD finans sistemine erişimini engelleyen zorunlu yaptırımları öngörüyor. ABD Başkanı yaptırımları ancak Kongre'ye bildirimde bulunarak geçici olarak askıya alabilecek.