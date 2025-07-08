https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/balikesir-sindirgida-orman-yangini-cikti-havadan-ve-karadan-alevlere-mudahale-ediliyor-1097713844.html
Balıkesir Sındırgı'da orman yangını çıktı: Havadan ve karadan alevlere müdahale ediliyor
Balıkesir Sındırgı'da orman yangını çıktı: Havadan ve karadan alevlere müdahale ediliyor
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Kürendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, 4 helikopter, 4 uçak, 15 arazöz ve itfaiye araçlarıyla... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T19:06+0300
2025-07-08T19:06+0300
2025-07-08T19:07+0300
türki̇ye
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balıkesir büyükşehir belediyesi
balıkesir valiliği
balıkesir belediyesi
sındırgı
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Kürendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangında Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden 4 helikopter, 4 uçak, 15 arazöz yer alıyor. Bölgede çalışmalar devam ederken, halka uyarı yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/fransada-yangin-panigi-marsilya-havalimani-kapatildi-1097712626.html
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balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği, balıkesir belediyesi, sındırgı, i̇tfaiye, i̇tfaiye ekipleri
Balıkesir Sındırgı'da orman yangını çıktı: Havadan ve karadan alevlere müdahale ediliyor
19:06 08.07.2025 (güncellendi: 19:07 08.07.2025)
Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Kürendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, 4 helikopter, 4 uçak, 15 arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildiği açıklandı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kürendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangında Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden 4 helikopter, 4 uçak, 15 arazöz yer alıyor. Bölgede çalışmalar devam ederken, halka uyarı yapıldı.