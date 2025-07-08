https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/zorunlu-egitim-suresi-kisaliyor-mu-lisede-egitim-degisecek-mi-2-model-ortaya-cikti-1097686981.html

Zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu? Lisede eğitim değişecek mi? 2 model ortaya çıktı

Zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu? Lisede eğitim değişecek mi? 2 model ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

81 ilde 36 bini aşkın katılımcıyla yapılan araştırmada, 4+4+4 sisteminin son 4 yılının yeniden yapılandırılması gerektiğini ortaya koydu. En çok destek gören... 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T10:25+0300

2025-07-08T10:25+0300

2025-07-08T10:25+0300

türki̇ye

zorunlu eğitim

lise

memur-sen

milli eğitim bakanlığı (meb)

ali yalçın

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Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, mevcut zorunlu eğitim sistemi olan 4+4+4 modelinin son dört yılının yeniden ele alınması gerektiğini açıkladı. 81 ilde yapılan saha araştırmasında, öğretmenlerden öğrencilere, okul yöneticilerinden velilere kadar geniş bir kitlenin görüşleri alındı.36 bini aşkın katılımcıdan güçlü değişim talebiAraştırma, 17 binden fazla öğretmen, 7 binin üzerinde idareci, 5 bini aşkın lise öğrencisi ve 5 binden fazla velinin katılımıyla yapıldı. Sonuçlara göre, katılımcıların büyük çoğunluğu mevcut sistemin beklentileri karşılamadığını belirtti.Lise son sınıfın yapısı sorgulanıyorAraştırma, özellikle lise son sınıfın işlevi konusunda dikkat çeken veriler sundu.Katılımcıların çoğu, zorunlu eğitimin süresinin iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun olmadığını belirtti.Lise modelinde öne çıkan seçenek: 2+2 ve 3+1Araştırmada, mevcut sistem yerine önerilen “esnek ve modüler” lise yapıları öne çıktı. En çok destek gören iki model:“Lise 4 yıl zorunlu kalsın” diyenlerin oranı ise tüm gruplarda yüzde 10’un altında kaldı.Ali Yalçın, yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:“Sahanın beklentilerini yaptığımız araştırmalarla ortaya koymakla mükellefiz. Milli Eğitim Bakanlığı da bu konuda benzer açıklamalar yaptı. Artık bu alanda kapsamlı bir mutfak çalışmasına ihtiyaç var. Tüm paydaşların sürece dahil olması gerekiyor.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/memur-ve-memur-emeklisinin-temmuz-2025-zammi-belli-oldu-yeni-maaslar-aciklandi-1097546204.html

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