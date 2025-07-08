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Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere dahil 13 kişi adliyeye sevk edildi
Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere dahil 13 kişi adliyeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul merkezli 3 ayrı soruşturmada gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere adliyedeİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ile Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili 3 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Zeydan Karalar ifadesinde ne dedi?'Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde bir firmanın ihalelerin hak edişini almak için 4 milyon 550 bin lira ödediği iddiasıyla ilgili, "Hak edişlerin ödenmesiyle ilgili şahsıma ya da herhangi bir kuruma menfaat temin edilmesiyle ilgili görüşmem olmadı. Benim kişiliğim itibarıyla böyle bir konuşma asla olamaz." ifadesini kullandı.
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Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere dahil 13 kişi adliyeye sevk edildi

09:22 08.07.2025
© Ahmet Cemil Yeşilmenzeydan karalar
zeydan karalar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
© Ahmet Cemil Yeşilmen
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İstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul merkezli 3 ayrı soruşturmada gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ile Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili 3 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Zeydan Karalar ifadesinde ne dedi?

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde bir firmanın ihalelerin hak edişini almak için 4 milyon 550 bin lira ödediği iddiasıyla ilgili, "Hak edişlerin ödenmesiyle ilgili şahsıma ya da herhangi bir kuruma menfaat temin edilmesiyle ilgili görüşmem olmadı. Benim kişiliğim itibarıyla böyle bir konuşma asla olamaz." ifadesini kullandı.
zeydan karalar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2025
POLİTİKA
Zeydan Karalar'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Görevim boyunca tüm ihaleler şeffaf ve denetlenebilir yapıldı'
Dün, 17:17
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