Zeydan Karalar'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Görevim boyunca tüm ihaleler şeffaf ve denetlenebilir yapıldı'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
09:14
9 dk
SESLİ HABER
TÜBİTAK’tan tersine beyin göçü hamlesi
09:43
3 dk
ÖZEL HABER
Binlerce yıllık serinlik: Dondurmanın tarihi
10:30
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta başarısızlık bekliyordu'
10:44
5 dk
ÖZEL HABER
Schengen çıkmazında umut ışığı: Pasaportsuz ve vizesiz yol haritası
10:53
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
‘Netanyahu öz evlat, Zelenskiy üvey evlat oldu’
12:09
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
7 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Ahmet Güzel: ‘Trambolin kullanımı 2 ila 5 yaş grubundaki çocuklarda baş-boyun travması riski taşıyor’
12:40
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye ve dünyada lüks otellerin karşılaştırması
12:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin plaj haritası
13:11
37 dk
ÖZEL HABER
Lunaparkların doğuşu, evrimi ve Türkiye’ye uzanan serüveni
13:51
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin ilgilendiği Eurofighter savaş uçaklarının karnesi
14:12
9 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
14:26
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
47 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:17
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
Türkiye obezitede Avrupa birincisi: Sağlıklı yaşam uzak mı?
18:11
8 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Ahmet Güzel uyardı: Çocuklarda güneş çarpmasına dikkat
18:24
3 dk
SESLİ HABER
Mayo ve bikininin mütevazı başlangıçlardan modern modaya yolculuğu
18:43
14 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hasan Türkyılmaz: 'Yangın söndürmede insan gücü açığı var'
19:01
28 dk
ÖZEL HABER
Eurofighter’a alternatif Rus ve Çin uçakları neler?
20:30
9 dk
SESLİ HABER
İsrail, Gazze’de yardım bekleyen sivilleri vurdu
20:45
1 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Ahmet Güzel: ‘Trambolin kullanımı 2 ila 5 yaş grubundaki çocuklarda baş-boyun travması riski taşıyor’
20:49
3 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Sokakta başladı, caz müziğin en tanınan isimlerinden oldu
21:17
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Amerika Partisi' siyasi paradigmaları değiştirebilir mi?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya aileleri intikam değil adalet istiyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hayat pahalılığına karşı ‘zam’ talepleri artıyor
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Nelere hayranlık duyarız ?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Varis nedir, neden olur?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hababam Sınıfı'nın yaratıcısıydı
15:10
11 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de orman yangınları: İklim, insan ve değişen doğa dengesi
15:28
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
The Economist yazdı: Ukrayna’da ‘taht oyunları’
17:52
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Gölge CIA: ABD silahları olmadan Ukrayna en fazla altı ay dayanır
18:21
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/zeydan-karalarin-ifadesi-ortaya-cikti-gorevim-boyunca-tum-ihaleler-seffaf-ve-denetlenebilir-yapildi-1097673111.html
Zeydan Karalar'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Görevim boyunca tüm ihaleler şeffaf ve denetlenebilir yapıldı'
Zeydan Karalar'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Görevim boyunca tüm ihaleler şeffaf ve denetlenebilir yapıldı'
Sputnik Türkiye
'Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne' yönelik yürütülen soruşturmada kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T17:17+0300
2025-07-07T17:17+0300
poli̇ti̇ka
zeydan karalar
adana
gözaltı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/07/1097672841_0:0:1379:776_1920x0_80_0_0_e0653c26c036a4624af4c4e64742164b.jpg
'Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne' yönelik yürütülen soruşturmada kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde bir firmanın ihalelerin hak edişini almak için 4 milyon 550 bin lira ödediği iddiasıyla ilgili, "Hak edişlerin ödenmesiyle ilgili şahsıma ya da herhangi bir kuruma menfaat temin edilmesiyle ilgili görüşmem olmadı. Benim kişiliğim itibarıyla böyle bir konuşma asla olamaz." ifadesini kullandı.Belediye başkanlarına yönelik rüşvet iddiasıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.Zeydan Karalar iddialara ne dedi?Bu kapsamda gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadesine ulaşıldı.'Aylık gelirim 300 bin lira'Karalar, 56 sayfalık ifadesinde aylık gelirinin 300 bin lira olduğunu beyan etti.İfadesinde Karalar, kendisine tüm sorularının sorulmasının ardından, şahsına yöneltilen suçlamalara vakıf olduktan sonra detaylı bir şekilde savunma yapacağını belirtti.Üzerine kayıtlı ATEKS ve Başkent Pres isimli firmalarının olduğunu kaydeden Karalar, bu şirketlerin aile şirketi olarak faaliyetine devam ettiğini, demir-çelik işletme üzerine faaliyet gösterdiğini ve bunun dışında gayri resmi ortaklığının bulunduğu şirketlerin olmadığını ifade etti.Sorgusunda Karalar'a, şüpheli Baki Nugay'ın ifadesi okundu.Baki Nugay ne dedi?Nugay'ın ifadesinde şunlar yer aldı:Nugay'ın 11 farklı tarihte toplamda 4 milyon 550 bin liranın şüpheli Ünal ve tanık A.T.D'nin hesabına gönderildiğine ilişkin soruşturma dosyasına sunduğu evrak da Karalar'a okundu.Soruşturmaya konu kent temizliği hizmet alımı işi ihalesiyle ilgili yapılan tespitlerde, 14 Mayıs 2015 tarihinde ihalenin ilan edildiği, ihalenin maliyetinin yaklaşık 99 milyon 754 bin 569 lira olduğu, firmaya 9 ihalenin teklif verdiği ve bunlardan 7'sinin teklifinin geçersiz sayıldığı belirtildi.Teklifi geçerli sayılan 2 firmanın 87 milyon 664 bin 155 lira fiyat teklifi verdiği ve 23 Mayıs 2016'da 2 firmayla sözleşme imzalandığı aktarıldı.Ayrıca sorguda, soruşturmada adı geçen şüpheli ile tanıkların HTS ve baz kayıtları ile banka hesap hareketleri de Karalar'a gösterildi.'2014 yılı öncesi AK Parti'deydi'Karalar, kendisine yöneltilen sorulara karşılık, 2014 yılı öncesinde Seyhan Belediye Başkanlığının AK Parti'de bulunduğunu, kendisinin belediye başkanlığı döneminde de belediyenin çöp toplama ve nakli işlemlerini B*** ünvanlı firmanın devam ettirdiğini aktardı.'Şahsın tutukluluğundan kurtulmak için böyle gerçek dışı bir iftirayı ortaya attığını düşünüyorum'İşe devam eden müteahhittin Baki Nugay olduğunu belirten Karalar, şunları kaydetti:'Sık sık denetim geçiririz, usulsüzlük olmadı'Karalar, 2014 ila 2019 yılları arasında Seyhan Belediye Başkanlığı yaptığını anımsatarak, "2019 yılından itibaren de halen Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi yapmaktayım. Görevim boyunca belediyenin yapmış olduğu tüm ihaleler şeffaf ve denetlenebilir süreçlerde yapılmıştır. Bununla ilgili Sayıştay ve Mülkiye Müfettişleri tarafından sık sık denetim geçirmekteyiz. Bu denetimler sonucunda tarafımıza bildirilmiş herhangi bir usulsüzlüğe rastlanılmamıştır." savunmasını yaptı.Şüpheli Özcan Zenger'in Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde kadrolu belediye çalışanı olduğu ve temizlik işlerinden sorumlu bulunduğunu kaydeden Karalar, "Zenger'e sadece belediye mıntıkasında yer alan temizlik işlerini halkı memnun edici şekilde yapılması yönünde talimatım olmuştur." ifadelerini kullandı.Karalar, HTS kayıtları doğrultusunda Zenger'in Baki Nugay, şüpheli Hamit Ünal, tanıklar T.S. ve A.T.D. ile İstanbul ve Adana'da bir araya gelmesiyle ilgili "Bu şahısların bir araya gelip gelmedikleri, eğer gelmişlerse ne amaçla bir araya geldikleri hakkında bilgim yoktur. Zenger, belediyede ihale yetkilisi değildir. Kendisi temizlik şantiyesinden sorumludur." cevabını verdi.Hamit Ünal, T.A. ve A.T.D'yi hatırladığını anlatan Karalar, A.T.D'yle 10 Eylül 2016 tarihindeki 27 saniyelik telefon görüşmesini uzun zaman geçtiği için hatırlamadığını belirtti.Karalar, örgüt elebaşı Aziz İhsan Aktaş'ın ismini medyadan duyduğunu ve Aktaş'la herhangi bir tanışıklığı olmadığını ifade ederek, "Tarafıma okunan kişilerden hiçbirisiyle herhangi ticari, borç ve alacak ilişkim olmamıştır. Bu soruşturma tamamen siyasi bir soruşturmadır. İddia edenlerin iddialarının tamamı gerçek dışıdır." şeklinde savunma yaptı.
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/07/1097672841_0:0:1145:859_1920x0_80_0_0_10cff48bb9a16de5d079e716d27c03df.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
zeydan karalar ifadesinde ne dedi?, zeydan karalar, zeydan karalar ihale
zeydan karalar ifadesinde ne dedi?, zeydan karalar, zeydan karalar ihale

Zeydan Karalar'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Görevim boyunca tüm ihaleler şeffaf ve denetlenebilir yapıldı'

17:17 07.07.2025
© Ahmet Cemil Yeşilmenzeydan karalar
zeydan karalar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2025
© Ahmet Cemil Yeşilmen
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
'Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne' yönelik yürütülen soruşturmada kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde bir firmanın ihalelerin hak edişini almak için 4 milyon 550 bin lira ödediği iddiasıyla ilgili, "Hak edişlerin ödenmesiyle ilgili şahsıma ya da herhangi bir kuruma menfaat temin edilmesiyle ilgili görüşmem olmadı. Benim kişiliğim itibarıyla böyle bir konuşma asla olamaz." ifadesini kullandı.

Belediye başkanlarına yönelik rüşvet iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Zeydan Karalar iddialara ne dedi?

Bu kapsamda gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadesine ulaşıldı.

'Aylık gelirim 300 bin lira'

Karalar, 56 sayfalık ifadesinde aylık gelirinin 300 bin lira olduğunu beyan etti.
İfadesinde Karalar, kendisine tüm sorularının sorulmasının ardından, şahsına yöneltilen suçlamalara vakıf olduktan sonra detaylı bir şekilde savunma yapacağını belirtti.
Üzerine kayıtlı ATEKS ve Başkent Pres isimli firmalarının olduğunu kaydeden Karalar, bu şirketlerin aile şirketi olarak faaliyetine devam ettiğini, demir-çelik işletme üzerine faaliyet gösterdiğini ve bunun dışında gayri resmi ortaklığının bulunduğu şirketlerin olmadığını ifade etti.
Sorgusunda Karalar'a, şüpheli Baki Nugay'ın ifadesi okundu.

Baki Nugay ne dedi?

Nugay'ın ifadesinde şunlar yer aldı:
"...Seyhan Belediyesi'nde almış olduğumuz ihaleler kapsamında hak ediş ödemelerini almakta zorlandım. Belediye başkanlarından hak ediş ödemelerini yapmaları karşılığında benden para talep edildi. Seyhan Belediyesinin çöp toplama, temizlik işini B*** ile A*** isimli firma ortak almıştı. İşi aldıktan sonra o dönem Seyhan Belediye Başkanı Karalar ile bizzat görüştüm. Karalar bana düzenli ödeme alabilmemiz için her ay belli bir miktarın kendilerine ödenmesi gerektiğini ve bu süreci temizlik işleri müdürü Özcan Zenger (şüpheli) ile yürütmemiz gerektiğini belirtti. Talebini kabul etmememiz halinde ödemelerimizi geciktireceklerini biliyordum. Teklifi kabul etmek zorunda kaldım. Bu kapsamda (şüpheli) Hamit Ünal ve (tanık) A.T.D. isimli proje yöneticimizin hesabına havaleler yapıldı. Çekilen paralar (tanık) T.S'ye verildi ve onun tarafından Zenger'e teslim edildi."
Nugay'ın 11 farklı tarihte toplamda 4 milyon 550 bin liranın şüpheli Ünal ve tanık A.T.D'nin hesabına gönderildiğine ilişkin soruşturma dosyasına sunduğu evrak da Karalar'a okundu.
Soruşturmaya konu kent temizliği hizmet alımı işi ihalesiyle ilgili yapılan tespitlerde, 14 Mayıs 2015 tarihinde ihalenin ilan edildiği, ihalenin maliyetinin yaklaşık 99 milyon 754 bin 569 lira olduğu, firmaya 9 ihalenin teklif verdiği ve bunlardan 7'sinin teklifinin geçersiz sayıldığı belirtildi.
Teklifi geçerli sayılan 2 firmanın 87 milyon 664 bin 155 lira fiyat teklifi verdiği ve 23 Mayıs 2016'da 2 firmayla sözleşme imzalandığı aktarıldı.
Ayrıca sorguda, soruşturmada adı geçen şüpheli ile tanıkların HTS ve baz kayıtları ile banka hesap hareketleri de Karalar'a gösterildi.

'2014 yılı öncesi AK Parti'deydi'

Karalar, kendisine yöneltilen sorulara karşılık, 2014 yılı öncesinde Seyhan Belediye Başkanlığının AK Parti'de bulunduğunu, kendisinin belediye başkanlığı döneminde de belediyenin çöp toplama ve nakli işlemlerini B*** ünvanlı firmanın devam ettirdiğini aktardı.

'Şahsın tutukluluğundan kurtulmak için böyle gerçek dışı bir iftirayı ortaya attığını düşünüyorum'

İşe devam eden müteahhittin Baki Nugay olduğunu belirten Karalar, şunları kaydetti:
"Seyhan Belediye Başkanı seçilmem üzerine, ismini hatırlamadığım bir belediye yetkilisi, müteahhit olan Baki Nugay'ın benimle tanışmak istediğini söyledi. Ben de talebini kabul ederek, kendisiyle görüşme gerçekleştirdim. Ne bu görüşmede ne de sonrasında bu şahısla veya hiçbir müteahhitle hak edişlerin ödenmesiyle ilgili şahsıma ya da herhangi bir kuruma menfaat temin edilmesiyle ilgili görüşmem olmadı. Benim kişiliğim itibarıyla böyle bir konuşma asla olamaz. Dolayısıyla Nugay'ın bana okunan ifadesinde belirttiği hak edişlerin ödenmesiyle ilgili tarafımca menfaat istenmiş olması söylemini reddediyorum. Böyle bir konuşma asla olmamıştır. Medyada yer alan haberlerden öğrendiğim kadarıyla bu şahıs tutuklu. Bu şahsın tutukluluğundan kurtulmak için böyle gerçek dışı bir iftirayı ortaya attığını düşünüyorum."

'Sık sık denetim geçiririz, usulsüzlük olmadı'

Karalar, 2014 ila 2019 yılları arasında Seyhan Belediye Başkanlığı yaptığını anımsatarak, "2019 yılından itibaren de halen Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi yapmaktayım. Görevim boyunca belediyenin yapmış olduğu tüm ihaleler şeffaf ve denetlenebilir süreçlerde yapılmıştır. Bununla ilgili Sayıştay ve Mülkiye Müfettişleri tarafından sık sık denetim geçirmekteyiz. Bu denetimler sonucunda tarafımıza bildirilmiş herhangi bir usulsüzlüğe rastlanılmamıştır." savunmasını yaptı.
Şüpheli Özcan Zenger'in Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde kadrolu belediye çalışanı olduğu ve temizlik işlerinden sorumlu bulunduğunu kaydeden Karalar, "Zenger'e sadece belediye mıntıkasında yer alan temizlik işlerini halkı memnun edici şekilde yapılması yönünde talimatım olmuştur." ifadelerini kullandı.
Karalar, HTS kayıtları doğrultusunda Zenger'in Baki Nugay, şüpheli Hamit Ünal, tanıklar T.S. ve A.T.D. ile İstanbul ve Adana'da bir araya gelmesiyle ilgili "Bu şahısların bir araya gelip gelmedikleri, eğer gelmişlerse ne amaçla bir araya geldikleri hakkında bilgim yoktur. Zenger, belediyede ihale yetkilisi değildir. Kendisi temizlik şantiyesinden sorumludur." cevabını verdi.
Hamit Ünal, T.A. ve A.T.D'yi hatırladığını anlatan Karalar, A.T.D'yle 10 Eylül 2016 tarihindeki 27 saniyelik telefon görüşmesini uzun zaman geçtiği için hatırlamadığını belirtti.
Karalar, örgüt elebaşı Aziz İhsan Aktaş'ın ismini medyadan duyduğunu ve Aktaş'la herhangi bir tanışıklığı olmadığını ifade ederek, "Tarafıma okunan kişilerden hiçbirisiyle herhangi ticari, borç ve alacak ilişkim olmamıştır. Bu soruşturma tamamen siyasi bir soruşturmadır. İddia edenlerin iddialarının tamamı gerçek dışıdır." şeklinde savunma yaptı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала