https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/zeydan-karalar-tutuklama-abdurrahman-tutdere-adli-kontrol-talebiyle-mahkemeye-sevk-edildi-1097706336.html
Zeydan Karalar için tutuklama talep edildi, Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi kararı verildi
Zeydan Karalar için tutuklama talep edildi, Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi kararı verildi
Sputnik Türkiye
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklama, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T15:37+0300
2025-07-08T15:37+0300
2025-07-08T16:04+0300
poli̇ti̇ka
zeydan karalar
abdurrahman tutdere
chp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/07/1097672841_0:0:1379:776_1920x0_80_0_0_e0653c26c036a4624af4c4e64742164b.jpg
Zeydan Karalar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Abdurrahman Tutdere için ise ev hapsi kararı alındı. Tutdere adli kontrol ile serbest bırakıldı.CHP'li belediyelere operasyonİstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.Zeydan Karalar tutuklandı mı?Zeydan Karalar "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsiAdıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutdere için ev hapsi kararı verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/zeydan-karalarin-ifadesi-ortaya-cikti-gorevim-boyunca-tum-ihaleler-seffaf-ve-denetlenebilir-yapildi-1097673111.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/07/1097672841_0:0:1145:859_1920x0_80_0_0_10cff48bb9a16de5d079e716d27c03df.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
zeydan karalar tutuklama, abdurrahman tutdere adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi
zeydan karalar tutuklama, abdurrahman tutdere adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi
Zeydan Karalar için tutuklama talep edildi, Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi kararı verildi
15:37 08.07.2025 (güncellendi: 16:04 08.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklama, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Tutdere için ev hapsi kararı verildi.
Zeydan Karalar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Abdurrahman Tutdere için ise ev hapsi kararı alındı. Tutdere adli kontrol ile serbest bırakıldı.
CHP'li belediyelere operasyon
İstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Zeydan Karalar tutuklandı mı?
Zeydan Karalar "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutdere için ev hapsi kararı verildi.