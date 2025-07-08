https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/zeydan-karalar-tutuklama-abdurrahman-tutdere-adli-kontrol-talebiyle-mahkemeye-sevk-edildi-1097706336.html

Zeydan Karalar için tutuklama talep edildi, Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi kararı verildi

Zeydan Karalar için tutuklama talep edildi, Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi kararı verildi

Sputnik Türkiye

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklama, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi... 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T15:37+0300

2025-07-08T15:37+0300

2025-07-08T16:04+0300

poli̇ti̇ka

zeydan karalar

abdurrahman tutdere

chp

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Zeydan Karalar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Abdurrahman Tutdere için ise ev hapsi kararı alındı. Tutdere adli kontrol ile serbest bırakıldı.CHP'li belediyelere operasyonİstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.Zeydan Karalar tutuklandı mı?Zeydan Karalar "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsiAdıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutdere için ev hapsi kararı verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/zeydan-karalarin-ifadesi-ortaya-cikti-gorevim-boyunca-tum-ihaleler-seffaf-ve-denetlenebilir-yapildi-1097673111.html

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Sputnik Türkiye

zeydan karalar tutuklama, abdurrahman tutdere adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi