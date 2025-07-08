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Zeydan Karalar için tutuklama talep edildi, Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi kararı verildi
Zeydan Karalar için tutuklama talep edildi, Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi kararı verildi
Sputnik Türkiye
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklama, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T15:37+0300
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Zeydan Karalar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Abdurrahman Tutdere için ise ev hapsi kararı alındı. Tutdere adli kontrol ile serbest bırakıldı.CHP'li belediyelere operasyonİstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.Zeydan Karalar tutuklandı mı?Zeydan Karalar "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsiAdıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutdere için ev hapsi kararı verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/zeydan-karalarin-ifadesi-ortaya-cikti-gorevim-boyunca-tum-ihaleler-seffaf-ve-denetlenebilir-yapildi-1097673111.html
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zeydan karalar tutuklama, abdurrahman tutdere adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi
zeydan karalar tutuklama, abdurrahman tutdere adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi

Zeydan Karalar için tutuklama talep edildi, Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi kararı verildi

15:37 08.07.2025 (güncellendi: 16:04 08.07.2025)
© Ahmet Cemil Yeşilmenzeydan karalar
zeydan karalar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
© Ahmet Cemil Yeşilmen
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Ayrıntılar geliyor
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklama, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Tutdere için ev hapsi kararı verildi.
Zeydan Karalar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Abdurrahman Tutdere için ise ev hapsi kararı alındı. Tutdere adli kontrol ile serbest bırakıldı.

CHP'li belediyelere operasyon

İstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zeydan Karalar tutuklandı mı?

Zeydan Karalar "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutdere için ev hapsi kararı verildi.
zeydan karalar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2025
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Zeydan Karalar'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Görevim boyunca tüm ihaleler şeffaf ve denetlenebilir yapıldı'
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