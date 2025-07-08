https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/zafer-gununde-moskovayi-kana-bulayacakti-9-mayista-yakalandi-1097683548.html
Zafer Günü’nde Moskova’yı kana bulayacaktı: 9 Mayıs’ta yakalandı
Zafer Günü’nde Moskova’yı kana bulayacaktı: 9 Mayıs’ta yakalandı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın başkenti Moskova’da, 9 Mayıs günü, Nazilere karşı kazanılan Zafer'in 80. yıldönümünde saldırı planlayan bir kişinin yakalandığı ortaya çıktı. 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T09:01+0300
2025-07-08T09:01+0300
2025-07-08T09:01+0300
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terör saldırısı
9 mayıs zafer bayramı
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Sputnik, 9 Mayıs’ta yakalanan kişinin dava dosyalarını inceledi.Dosyadaki bir belgede, şüphelinin 9 Mayıs'ta gözaltına alındığı ve aynı gün Rusya Ceza Kanunu'nun “bir grup kişinin önceden komplo kurarak terör eylemi gerçekleştirmeye hazırlanması” maddesi uyarınca hakkında dava açıldığı ifade edildi.Savunma makamının, tutuklama kararına itiraz etmeye çalıştığı ancak Moskova Şehir Mahkemesi’nin itirazı reddettiği öğrenildi.Zanlının yabancı bir istihbarat servisiyle işbirliği yaptığı kaydedilen belgede, bu kişinin komplo kurma ve kolluk kuvvetlerine karşı koyma becerilerini yabancı istihbarat servislerinin bir temsilcisinden öğrendiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/uluslararasi-uzmanlar-trumpin-brics-tehdidini-degerlendirdi-dolar-duzeninin-cokmesinden-korkuyor-1097683266.html
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rusya, moskova, terör, terör saldırısı, 9 mayıs zafer bayramı
rusya, moskova, terör, terör saldırısı, 9 mayıs zafer bayramı
Zafer Günü’nde Moskova’yı kana bulayacaktı: 9 Mayıs’ta yakalandı
Rusya’nın başkenti Moskova’da, 9 Mayıs günü, Nazilere karşı kazanılan Zafer'in 80. yıldönümünde saldırı planlayan bir kişinin yakalandığı ortaya çıktı.
Sputnik, 9 Mayıs’ta yakalanan kişinin dava dosyalarını inceledi.
Dosyadaki bir belgede, şüphelinin 9 Mayıs'ta gözaltına alındığı ve aynı gün Rusya Ceza Kanunu'nun “bir grup kişinin önceden komplo kurarak terör eylemi gerçekleştirmeye hazırlanması” maddesi uyarınca hakkında dava açıldığı ifade edildi.
Savunma makamının, tutuklama kararına itiraz etmeye çalıştığı ancak Moskova Şehir Mahkemesi’nin itirazı reddettiği öğrenildi.
Zanlının yabancı bir istihbarat servisiyle işbirliği yaptığı kaydedilen belgede, bu kişinin komplo kurma ve kolluk kuvvetlerine karşı koyma becerilerini yabancı istihbarat servislerinin bir temsilcisinden öğrendiği belirtildi.