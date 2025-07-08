https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/zafer-gununde-moskovayi-kana-bulayacakti-9-mayista-yakalandi-1097683548.html

Zafer Günü’nde Moskova’yı kana bulayacaktı: 9 Mayıs’ta yakalandı

Zafer Günü’nde Moskova’yı kana bulayacaktı: 9 Mayıs’ta yakalandı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın başkenti Moskova’da, 9 Mayıs günü, Nazilere karşı kazanılan Zafer'in 80. yıldönümünde saldırı planlayan bir kişinin yakalandığı ortaya çıktı. 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T09:01+0300

2025-07-08T09:01+0300

2025-07-08T09:01+0300

dünya

rusya

moskova

terör

terör saldırısı

9 mayıs zafer bayramı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/19/1086201070_0:73:3381:1975_1920x0_80_0_0_68223e22e0db4adc6fbf833119363a5d.jpg

Sputnik, 9 Mayıs’ta yakalanan kişinin dava dosyalarını inceledi.Dosyadaki bir belgede, şüphelinin 9 Mayıs'ta gözaltına alındığı ​​ve aynı gün Rusya Ceza Kanunu'nun “bir grup kişinin önceden komplo kurarak terör eylemi gerçekleştirmeye hazırlanması” maddesi uyarınca hakkında dava açıldığı ifade edildi.Savunma makamının, tutuklama kararına itiraz etmeye çalıştığı ancak Moskova Şehir Mahkemesi’nin itirazı reddettiği öğrenildi.Zanlının yabancı bir istihbarat servisiyle işbirliği yaptığı kaydedilen belgede, bu kişinin komplo kurma ve kolluk kuvvetlerine karşı koyma becerilerini yabancı istihbarat servislerinin bir temsilcisinden öğrendiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/uluslararasi-uzmanlar-trumpin-brics-tehdidini-degerlendirdi-dolar-duzeninin-cokmesinden-korkuyor-1097683266.html

rusya

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, moskova, terör, terör saldırısı, 9 mayıs zafer bayramı