https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/kardesini-kartalkayadaki-otel-yangininda-kaybeden-avukat-ablanin-saniga-isyani-butun-durusma-1097692106.html

Kardeşini Kartalkaya'daki otel yangınında kaybeden avukat ablanın sanığa isyanı: 'Bütün duruşma boyunca uyudu'

Kardeşini Kartalkaya'daki otel yangınında kaybeden avukat ablanın sanığa isyanı: 'Bütün duruşma boyunca uyudu'

Sputnik Türkiye

Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangında kardeşini kaybeden avukat Nihal Ece Mercan Hasarpa, duruşmada sanıkların kendi aralarında gülüştüklerini... 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T11:53+0300

2025-07-08T11:53+0300

2025-07-08T11:53+0300

türki̇ye

kartalkaya

yangın felaketi

grand kartal oteli

yiğit gençbay

dava

alp mercan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/08/1097691948_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4b45fb7589d10922983683a7b06fcf92.jpg

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili dava devam ediyor. Yangında dışarı çıkan ama içeride kalan insanlara yardım etmek için yanan otele geri dönen ve hayatını kaybeden Alp Mercan'ın avukat ablası Nihan Ece Mercan Hasarpa da kardeşinin hesabını sormak için hukuk mücadelesi veriyor. Avukat abla Hasarpa, sanıkların duruşmada kendi aralarında sürekli gülüşmelerinin kendilerini zedelediğini belirtirken, "Ailenin damadı ve bütün yönetimden sorumlu Emir Aras, duruşma boyunca uyudu. Ailenin yüzüne bakarak uyudu, başka şekillerde uyudu." dedi. Başkalarını kurtarmak isterken hayatlarını kaybettilerGrand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangından otelden çıkmayı başaran ama diğer insanlara yardım etmek için yeniden içeri giren tıp öğrencisi Yiğit Gençbay ve arkadaşı makine mühendisi Alp Mercan da hayatlarını kaybetmişti. Yangınla ilgili başlayan yargılamada kardeşini ve arkadaşının haklarını korumak için davaya katılan avukat abla Nihan Ece Mercen Hasarpa ilk oturumun oldukça gergin geçtiğini, duygusal bir yük ve gerginliğini taşıdıklarını, hukuki süreçleri incelemeye çalıştıklarını, davanın makul sürede bitmesini istediklerini söyledi.Bütün duruşma boyunca uyuduBugünkü duruşmada ailenin dinlenilmesini beklediklerini belirten Hasarpa, "Ailenin damadı ve bütün yönetimden sorumlu Emir Aras, duruşma boyunca uyudu. Ailenin yüzüne bakarak uyudu, başka şekillerde uyudu. Ayrıca diğer sanıklar arasında gülüşmelerin olduğunu görüyoruz. Bu bizi gerçekten derinden zedeliyor. Çünkü bizim gülecek bir şeyimiz yok." diye konuştu.Hasarpa, sanıkların savunmalarında 5 aydır ailelerini göremediklerini beyan ettiklerini aktararak, "Ben on yaş küçük kardeşimi kaybettim. Ben bir daha kardeşimi hiç göremeyeceğim." dedi.Onlardan kalanlara otelin 10. katında ulaşabildikYangın gecesini anlatan Nihan Ece Mercan Hasarpa, şöyle devam etti:"Alp ve Yiğit görgü tanıklarının beyanına göre, birlikte insanları kurtarmışlar. En son insanı kurtardıktan sonra kurtardıkları kişiyi kontrol ediyorlar ve nabzının attığını görüyor. Kurtarılan kişiyi diğer insanlar çadırlara götürürken, kardeşim ve arkadaşı otelden gelen ses ve çığlıklara dayamayıp tekrar içeri girmişler. Biz kendilerinden kalanlara en son otelin 10'uncu katında ulaşabildik."Ne olmuştu?Özel şirkette makine mühendisi olarak çalışan Alp Mercan (25) ve Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Yiğit Gençbay (25), kayak tatili için Grand Kartal Otel'e gitmişti.Otelin aynı katında konaklayan iki yakın dost, 21 Ocak'ta sabaha karşı çıkan yangınla uyanmıştı. Dumanların arasından ilerleyerek binadan çıkan arkadaşlar, daha sonra yangında mahsur kalanları kurtarmak için yeniden otele girmişti. Liseden bu yana birbirinden ayrılmayan iki arkadaş, insanlara yardım edebilmek için çabaladıkları esnada alevlerin arasında kalarak birlikte can vermişti. Yiğit Gençbay ile Alp Mercan, Ankara'da düzenlenen cenaze törenleriyle son yolculuklarına uğurlanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/kartalkaya-davasinda-adalet-arayisi-otel-yangininda-8-yakinini-kaybeden-avukat-salonu-terk-etti-1097656481.html

türki̇ye

kartalkaya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kartalkaya, yangın felaketi, grand kartal oteli, yiğit gençbay , dava, alp mercan