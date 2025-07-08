https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/ukrayna-genelkurmay-baskani-sirskiy-rus-ordusunun-ustunlugunu-kabul-etti-1097702632.html
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy, Rus ordusunun üstünlüğünü kabul etti
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy, Rus ordusunun üstünlüğünü kabul etti
Sputnik Türkiye
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskıy, Rus ordusunun kuvvet ve kaynaklar bakımında çok daha üstün olduğunu belirtti. 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T14:53+0300
2025-07-08T14:53+0300
2025-07-08T14:49+0300
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Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskıy, sosyal medya paylaşımında, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin savaş alanında görülür bir üstünlüğe sahip olduğunu kaydetti.Sırskıy, “Düşman ana güçlerini yoğunlaştırmış, en büyük askeri yoğunluğunu oluşturmuş ve ne yazık ki kuvvet ve kaynaklar bakımından gözle görülür bir üstünlüğe sahip” diye yazdı.Ukraynalı komutan, halihazırda amaçlarının cephenin “en tehlikeli istikametlerinde” durumu istikrara kavuşturmak olduğunu ekledi.Ukrayna savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam eden Rus ordusunun dün Ukrayna’nın Dnepropetrovsk ve Sumı bölgelerinde iki yerleşim merkezinin kontrolünü eline geçirdiği bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/rusyanin-ozel-askeri-harekat-bolgesinde-bin-300den-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1097698421.html
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ukrayna, ukrayna genelkurmay başkanlığı, aleksandr sırskiy, rusya, rus ordusu
ukrayna, ukrayna genelkurmay başkanlığı, aleksandr sırskiy, rusya, rus ordusu
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy, Rus ordusunun üstünlüğünü kabul etti
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskıy, Rus ordusunun kuvvet ve kaynaklar bakımında çok daha üstün olduğunu belirtti.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskıy, sosyal medya paylaşımında, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin savaş alanında görülür bir üstünlüğe sahip olduğunu kaydetti.
Sırskıy, “Düşman ana güçlerini yoğunlaştırmış, en büyük askeri yoğunluğunu oluşturmuş ve ne yazık ki kuvvet ve kaynaklar bakımından gözle görülür bir üstünlüğe sahip” diye yazdı.
Ukraynalı komutan, halihazırda amaçlarının cephenin “en tehlikeli istikametlerinde” durumu istikrara kavuşturmak olduğunu ekledi.
Ukrayna savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam eden Rus ordusunun dün Ukrayna’nın Dnepropetrovsk ve Sumı bölgelerinde iki yerleşim merkezinin kontrolünü eline geçirdiği bildirilmişti.