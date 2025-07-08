https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/rusyanin-ozel-askeri-harekat-bolgesinde-bin-300den-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1097698421.html

Rusya’nın özel askeri harekat bölgesinde bin 300’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Rusya’nın özel askeri harekat bölgesinde bin 300’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

İlerleyişini sürdüren Rus birliklerin son bir günde bin 300’den fazla Ukraynalı militanı etkisiz hale getirdiği belirtildi. 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T13:15+0300

2025-07-08T13:15+0300

2025-07-08T13:16+0300

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özel askeri harekat

himars

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Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, taktik konumunu iyileştiren Rus güçler, Ukraynalı silahlı oluşumları bozguna uğratmaya devam ediyor.Ukrayna silahlı kuvvetlerinin son bir gündeki kaybı 1305 asker, bir tank ve 5 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus ordusunun savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlediği grup saldırısı sonucu Ukrayna’da askeri üretimin faaliyetini destekleyen doğalgaz ve enerji altyapısı tesisleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler dahil 133 hedef imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 4 adet güdümlü uçak bombası, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 202 uçak tipi İHA engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/karapetyan-pasinyanin-yardimcilarina-dava-acti-yalanlama-ve-tazminat-talep-ediyor-1097691799.html

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