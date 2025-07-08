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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/rusyanin-ozel-askeri-harekat-bolgesinde-bin-300den-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1097698421.html
Rusya’nın özel askeri harekat bölgesinde bin 300’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Rusya’nın özel askeri harekat bölgesinde bin 300’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
İlerleyişini sürdüren Rus birliklerin son bir günde bin 300’den fazla Ukraynalı militanı etkisiz hale getirdiği belirtildi. 08.07.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, taktik konumunu iyileştiren Rus güçler, Ukraynalı silahlı oluşumları bozguna uğratmaya devam ediyor.Ukrayna silahlı kuvvetlerinin son bir gündeki kaybı 1305 asker, bir tank ve 5 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus ordusunun savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlediği grup saldırısı sonucu Ukrayna’da askeri üretimin faaliyetini destekleyen doğalgaz ve enerji altyapısı tesisleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler dahil 133 hedef imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 4 adet güdümlü uçak bombası, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 202 uçak tipi İHA engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/karapetyan-pasinyanin-yardimcilarina-dava-acti-yalanlama-ve-tazminat-talep-ediyor-1097691799.html
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars

Rusya’nın özel askeri harekat bölgesinde bin 300’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

13:15 08.07.2025 (güncellendi: 13:16 08.07.2025)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRusya'nın özel askeri harekatı
Rusya'nın özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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İlerleyişini sürdüren Rus birliklerin son bir günde bin 300’den fazla Ukraynalı militanı etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, taktik konumunu iyileştiren Rus güçler, Ukraynalı silahlı oluşumları bozguna uğratmaya devam ediyor.
Ukrayna silahlı kuvvetlerinin son bir gündeki kaybı 1305 asker, bir tank ve 5 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Rus ordusunun savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlediği grup saldırısı sonucu Ukrayna’da askeri üretimin faaliyetini destekleyen doğalgaz ve enerji altyapısı tesisleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler dahil 133 hedef imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 4 adet güdümlü uçak bombası, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 202 uçak tipi İHA engelledi.
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