https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/trumptan-7-ulkeye-daha-gumruk-vergisi-daha-yuksek-tarifelere-tabi-olabilir-1097679498.html
Trump'tan 7 ülkeye daha gümrük vergisi: 'Daha yüksek tarifelere tabi olabilir'
Trump'tan 7 ülkeye daha gümrük vergisi: 'Daha yüksek tarifelere tabi olabilir'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Endonezya'ya yüzde 32, Kamboçya ve Tayland'a yüzde 36, Bangladeş'e yüzde 35, Bosna Hersek'e yüzde 30 ve Sırbistan'a yüzde 35 gümrük... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T00:34+0300
2025-07-08T00:34+0300
2025-07-08T00:34+0300
dünya
abd
donald trump
endonezya
bangladeş
kamboçya
tayland
bosna hersek
sırbistan
gümrük vergisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097309629_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_60ecc4b512499d5da28e5575c3d5ae18.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika, Kazakistan, Laos, Mynamar ve Malezya'nın ardından Endonezya, Bangladeş, Kamboçya, Tayland, Bosna Hersek ve Sırbistan liderlerine, 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan ABD'ye ihracatlarına uygulanacak yeni gümrük vergileri hakkında bilgi veren mektuplar gönderdi.Mektuplarda, ABD'nin 1 Ağustos'ta Endonezya'ya yüzde 32, Kamboçya ve Tayland'a yüzde 36, Bangladeş'e yüzde 35, Bosna Hersek'e yüzde 30 ve Sırbistan'a yüzde 35 oranında gümrük vergisi uygulayacağı ifade edildi.Mektuplarda Trump, diğer ülkelerde olduğu gibi dört ülkenin liderlerini de ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerine misilleme yapmamaları konusunda uyardı ve mevcut vergilere ek olarak daha fazla artış yapma tehdidinde bulundu.Trump, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e yazdığı mektupta şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/trump-5-ulkeye-gumruk-vergisi-getirdi-ve-tehdit-etti-gumruk-vergilerinizi-artirmaya-karar-1097678081.html
endonezya
bangladeş
kamboçya
tayland
bosna hersek
sırbistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097309629_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_0136e4ea4e4be585ac8275bc9d32b043.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, endonezya, bangladeş, kamboçya, tayland, bosna hersek, sırbistan, gümrük vergisi
abd, donald trump, endonezya, bangladeş, kamboçya, tayland, bosna hersek, sırbistan, gümrük vergisi
Trump'tan 7 ülkeye daha gümrük vergisi: 'Daha yüksek tarifelere tabi olabilir'
ABD Başkanı Donald Trump, Endonezya'ya yüzde 32, Kamboçya ve Tayland'a yüzde 36, Bangladeş'e yüzde 35, Bosna Hersek'e yüzde 30 ve Sırbistan'a yüzde 35 gümrük vergisi uygulanacağına dair ülkelerin devlet başkanlarına mektuplar gönderdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika, Kazakistan, Laos, Mynamar ve Malezya'nın ardından Endonezya, Bangladeş, Kamboçya, Tayland, Bosna Hersek ve Sırbistan liderlerine, 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan ABD'ye ihracatlarına uygulanacak yeni gümrük vergileri hakkında bilgi veren mektuplar gönderdi.
Mektuplarda, ABD'nin 1 Ağustos'ta Endonezya'ya yüzde 32, Kamboçya ve Tayland'a yüzde 36, Bangladeş'e yüzde 35, Bosna Hersek'e yüzde 30 ve Sırbistan'a yüzde 35 oranında gümrük vergisi uygulayacağı ifade edildi.
Mektuplarda Trump, diğer ülkelerde olduğu gibi dört ülkenin liderlerini de ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerine misilleme yapmamaları konusunda uyardı ve mevcut vergilere ek olarak daha fazla artış yapma tehdidinde bulundu.
Trump, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e yazdığı mektupta şu ifadeler yer aldı:
"1 Ağustos 2025'ten itibaren, Sırbistan'a, tüm Sektörel Tarifelerden ayrı olarak, Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen tüm Sırp ürünlerine yalnızca yüzde 35'lik bir tarife uygulayacağız. Daha yüksek bir Tarife'den kaçınmak için aktarılan mallar, daha yüksek tarife'ye tabi olacak"