https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/trumptan-7-ulkeye-daha-gumruk-vergisi-daha-yuksek-tarifelere-tabi-olabilir-1097679498.html

Trump'tan 7 ülkeye daha gümrük vergisi: 'Daha yüksek tarifelere tabi olabilir'

Trump'tan 7 ülkeye daha gümrük vergisi: 'Daha yüksek tarifelere tabi olabilir'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Endonezya'ya yüzde 32, Kamboçya ve Tayland'a yüzde 36, Bangladeş'e yüzde 35, Bosna Hersek'e yüzde 30 ve Sırbistan'a yüzde 35 gümrük... 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T00:34+0300

2025-07-08T00:34+0300

2025-07-08T00:34+0300

dünya

abd

donald trump

endonezya

bangladeş

kamboçya

tayland

bosna hersek

sırbistan

gümrük vergisi

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ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika, Kazakistan, Laos, Mynamar ve Malezya'nın ardından Endonezya, Bangladeş, Kamboçya, Tayland, Bosna Hersek ve Sırbistan liderlerine, 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan ABD'ye ihracatlarına uygulanacak yeni gümrük vergileri hakkında bilgi veren mektuplar gönderdi.Mektuplarda, ABD'nin 1 Ağustos'ta Endonezya'ya yüzde 32, Kamboçya ve Tayland'a yüzde 36, Bangladeş'e yüzde 35, Bosna Hersek'e yüzde 30 ve Sırbistan'a yüzde 35 oranında gümrük vergisi uygulayacağı ifade edildi.Mektuplarda Trump, diğer ülkelerde olduğu gibi dört ülkenin liderlerini de ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerine misilleme yapmamaları konusunda uyardı ve mevcut vergilere ek olarak daha fazla artış yapma tehdidinde bulundu.Trump, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e yazdığı mektupta şu ifadeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/trump-5-ulkeye-gumruk-vergisi-getirdi-ve-tehdit-etti-gumruk-vergilerinizi-artirmaya-karar-1097678081.html

endonezya

bangladeş

kamboçya

tayland

bosna hersek

sırbistan

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abd, donald trump, endonezya, bangladeş, kamboçya, tayland, bosna hersek, sırbistan, gümrük vergisi