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Trump 5 ülkeye gümrük vergisi getirdi ve tehdit etti: 'Gümrük vergilerinizi artırmaya karar verirseniz..'
Trump 5 ülkeye gümrük vergisi getirdi ve tehdit etti: 'Gümrük vergilerinizi artırmaya karar verirseniz..'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'ya yüzde 30, Kazakistan ve Malezya'ya yüzde 25, Laos ve Mynamar'a ise yüzde 40 gümrük vergisi uygulanacağına dair... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T22:07+0300
2025-07-07T22:10+0300
dünya
abd
donald trump
güney afrika
kazakistan
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trump ek gümrük vergileri
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ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika, Kazakistan, Laos, Mynamar ve Malezya'ya ek gümrük vergileri getireceğini belirtti.Ülke başkanlarına mektup yollayan Trump, neredeyse tüm mektuplarda "Herhangi bir nedenle gümrük vergilerinizi artırmaya karar verirseniz, artırmayı seçtiğiniz rakam ne olursa olsun, bizim tahsil ettiğimiz orana eklenecektir" tehdidinde bulundu.Güney Afrika'ya yüzde 30Trump, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'ya yazdığı mektupta, ABD'nin 1 Ağustos'tan itibaren Güney Afrika'ya yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulayacağını söyledi.Mektupta şu ifadeler yer aldı:Kazakistan'a yüzde 25Trump, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e yazdığı mektupta, ABD'nin 1 Ağustos'tan itibaren Kazakistan'a yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayacağını söyledi.Mektupta şu ifadeler yer aldı:Malezya'ya yüzde 25ABD Başkanı Donald Trump, Malezya'ya bir mektup göndererek, ülkeden ithal edilen mallara 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.Trump'ın Malezya Başbakanı Anwar Ibrahim'e yazdığı mektupta şu ifadeler yer aldı:Laos ve Myanmar'a yüzde 40Trump, Laos ve Myanmar'a ticari mektuplar göndererek, bu ülkelerin ABD'ye yapacağı ithalata yüzde 40 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Bu uygulama, diğer ülkeler gibi bu iki ülkede de 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.Trump, Myanmar Başbakanı Min Aung Hlaing'e yazdığı mektupta şunları sçyledi:ABD Başkanı, Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith'e yazdığı mektupta ise, Laos'un da aynı şekilde karşılık vermesi halinde Washington'un açıklanan yüzde 40'lık tarifeye ek olarak aynı tarifeyi uygulayacağı uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/trump-japonya-ve-guney-koreye-uygulayacagi-vergi-yuzdesini-duyurdu-1097676065.html
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abd, donald trump, güney afrika, kazakistan, malezya, laos, myanmar, trump ek gümrük vergileri
abd, donald trump, güney afrika, kazakistan, malezya, laos, myanmar, trump ek gümrük vergileri

Trump 5 ülkeye gümrük vergisi getirdi ve tehdit etti: 'Gümrük vergilerinizi artırmaya karar verirseniz..'

22:07 07.07.2025 (güncellendi: 22:10 07.07.2025)
© AA / Celal GüneşABD Başkanı Donald Trump basın açıklaması yaptı
ABD Başkanı Donald Trump basın açıklaması yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2025
© AA / Celal Güneş
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ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'ya yüzde 30, Kazakistan ve Malezya'ya yüzde 25, Laos ve Mynamar'a ise yüzde 40 gümrük vergisi uygulanacağına dair ülkelerin devlet başkanlarına mektuplar gönderdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika, Kazakistan, Laos, Mynamar ve Malezya'ya ek gümrük vergileri getireceğini belirtti.
Ülke başkanlarına mektup yollayan Trump, neredeyse tüm mektuplarda "Herhangi bir nedenle gümrük vergilerinizi artırmaya karar verirseniz, artırmayı seçtiğiniz rakam ne olursa olsun, bizim tahsil ettiğimiz orana eklenecektir" tehdidinde bulundu.

Güney Afrika'ya yüzde 30

Trump, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'ya yazdığı mektupta, ABD'nin 1 Ağustos'tan itibaren Güney Afrika'ya yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulayacağını söyledi.
Mektupta şu ifadeler yer aldı:
"1 Ağustos 2025'ten itibaren, Güney Afrika'ya, tüm Sektörel Tarifelerden ayrı olarak, Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen tüm Güney Afrika ürünlerine yalnızca yüzde 30'luk bir Tarife uygulayacağız. Daha yüksek bir Tarifeden kaçınmak için aktarılan mallar, o daha yüksek Tarifeye tabi olacak. Lütfen, yüzde 30 rakamının, Ülkenizle yaşadığımız Ticaret Açığı eşitsizliğini ortadan kaldırmak için gereken miktardan çok daha az olduğunu anlayın. Herhangi bir nedenle gümrük vergilerinizi artırmaya karar verirseniz, artırmayı seçtiğiniz rakam ne olursa olsun, bizim tahsil ettiğimiz yüzde 30'luk orana eklenecektir"

Kazakistan'a yüzde 25

Trump, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e yazdığı mektupta, ABD'nin 1 Ağustos'tan itibaren Kazakistan'a yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayacağını söyledi.
Mektupta şu ifadeler yer aldı:
"1 Ağustos 2025'ten itibaren, ABD'ye gönderilen tüm Kazak ürünlerine, tüm Sektörel Tarifelerden ayrı olarak, yalnızca yüzde 25'lik bir Tarife uygulayacağız. Daha yüksek bir Tarife'den kaçınmak için aktarılan mallar, o daha yüksek Tarife'ye tabi olacak. Lütfen, yüzde 25 rakamının, Ülkenizle yaşadığımız Ticaret Açığı eşitsizliğini ortadan kaldırmak için gereken miktardan çok daha az olduğunu anlayın. Herhangi bir nedenle gümrük vergilerinizi artırmaya karar verirseniz, artırmayı seçtiğiniz rakam ne olursa olsun, bizim tahsil ettiğimiz yüzde 25'lik orana eklenecektir"

Malezya'ya yüzde 25

ABD Başkanı Donald Trump, Malezya'ya bir mektup göndererek, ülkeden ithal edilen mallara 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.
Trump'ın Malezya Başbakanı Anwar Ibrahim'e yazdığı mektupta şu ifadeler yer aldı:
"1 Ağustos 2025'ten itibaren, Malezya'ya, tüm Sektörel Tarifelerden ayrı olarak, Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen tüm Malezya ürünleri için yalnızca yüzde 25'lik bir Tarife uygulayacağız. Daha yüksek bir Tarifeden kaçınmak için aktarılan mallar, o daha yüksek Tarifeye tabi olacak. Lütfen, yüzde 25 rakamının, Ülkenizle yaşadığımız Ticaret Açığı eşitsizliğini ortadan kaldırmak için gereken miktardan çok daha az olduğunu anlayın"

Laos ve Myanmar'a yüzde 40

Trump, Laos ve Myanmar'a ticari mektuplar göndererek, bu ülkelerin ABD'ye yapacağı ithalata yüzde 40 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Bu uygulama, diğer ülkeler gibi bu iki ülkede de 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.
Trump, Myanmar Başbakanı Min Aung Hlaing'e yazdığı mektupta şunları sçyledi:
"1 Ağustos 2025'ten itibaren, Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen tüm Burma ürünlerine, tüm Sektörel Tarifelerden ayrı olarak, Myanmar'a yalnızca %40'lık bir Tarife uygulayacağız. Daha yüksek bir Tarifeden kaçınmak için aktarılan mallar, o daha yüksek Tarifeye tabi olacak. Lütfen %40 rakamının, Ülkenizle yaşadığımız Ticaret Açığı eşitsizliğini ortadan kaldırmak için gereken miktardan çok daha az olduğunu anlayın"
ABD Başkanı, Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith'e yazdığı mektupta ise, Laos'un da aynı şekilde karşılık vermesi halinde Washington'un açıklanan yüzde 40'lık tarifeye ek olarak aynı tarifeyi uygulayacağı uyarısında bulundu.
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