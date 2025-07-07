https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/trump-5-ulkeye-gumruk-vergisi-getirdi-ve-tehdit-etti-gumruk-vergilerinizi-artirmaya-karar-1097678081.html

Trump 5 ülkeye gümrük vergisi getirdi ve tehdit etti: 'Gümrük vergilerinizi artırmaya karar verirseniz..'

Trump 5 ülkeye gümrük vergisi getirdi ve tehdit etti: 'Gümrük vergilerinizi artırmaya karar verirseniz..'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'ya yüzde 30, Kazakistan ve Malezya'ya yüzde 25, Laos ve Mynamar'a ise yüzde 40 gümrük vergisi uygulanacağına dair... 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T22:07+0300

2025-07-07T22:07+0300

2025-07-07T22:10+0300

dünya

abd

donald trump

güney afrika

kazakistan

malezya

laos

myanmar

trump ek gümrük vergileri

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ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika, Kazakistan, Laos, Mynamar ve Malezya'ya ek gümrük vergileri getireceğini belirtti.Ülke başkanlarına mektup yollayan Trump, neredeyse tüm mektuplarda "Herhangi bir nedenle gümrük vergilerinizi artırmaya karar verirseniz, artırmayı seçtiğiniz rakam ne olursa olsun, bizim tahsil ettiğimiz orana eklenecektir" tehdidinde bulundu.Güney Afrika'ya yüzde 30Trump, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'ya yazdığı mektupta, ABD'nin 1 Ağustos'tan itibaren Güney Afrika'ya yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulayacağını söyledi.Mektupta şu ifadeler yer aldı:Kazakistan'a yüzde 25Trump, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e yazdığı mektupta, ABD'nin 1 Ağustos'tan itibaren Kazakistan'a yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayacağını söyledi.Mektupta şu ifadeler yer aldı:Malezya'ya yüzde 25ABD Başkanı Donald Trump, Malezya'ya bir mektup göndererek, ülkeden ithal edilen mallara 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.Trump'ın Malezya Başbakanı Anwar Ibrahim'e yazdığı mektupta şu ifadeler yer aldı:Laos ve Myanmar'a yüzde 40Trump, Laos ve Myanmar'a ticari mektuplar göndererek, bu ülkelerin ABD'ye yapacağı ithalata yüzde 40 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Bu uygulama, diğer ülkeler gibi bu iki ülkede de 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.Trump, Myanmar Başbakanı Min Aung Hlaing'e yazdığı mektupta şunları sçyledi:ABD Başkanı, Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith'e yazdığı mektupta ise, Laos'un da aynı şekilde karşılık vermesi halinde Washington'un açıklanan yüzde 40'lık tarifeye ek olarak aynı tarifeyi uygulayacağı uyarısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/trump-japonya-ve-guney-koreye-uygulayacagi-vergi-yuzdesini-duyurdu-1097676065.html

güney afrika

kazakistan

malezya

myanmar

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abd, donald trump, güney afrika, kazakistan, malezya, laos, myanmar, trump ek gümrük vergileri