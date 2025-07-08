https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/trumpin-bricsi-destekleyenlere-tarife-tehdidini-degerlendiren-medvedev-birlik-otorite-kazaniyor-1097679237.html
Trump'ın BRICS’i destekleyenlere tarife tehdidini değerlendiren Medvedev: Birlik otorite kazanıyor
Trump'ın BRICS’i destekleyenlere tarife tehdidini değerlendiren Medvedev: Birlik otorite kazanıyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın BRICS ortaklarına ek gümrük vergileri uygulama tehditlerini değerlendiren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T00:20+0300
2025-07-08T00:20+0300
2025-07-08T00:21+0300
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın BRICS ortaklarına yönelik gümrük vergileri uygulama tehditlerine ilişkin değerlendirmede bulunarak, birliğin giderek otorite kazandığını ifade etti.X hesabından İngilizce paylaşımda bulunan Medvedev, “BRICS giderek otorite kazanıyor. Trump, BRICS politikalarını destekleyen her ülkenin ek yüzde 10 tarifelere tabi olacağını duyurdu. Yani, her şeyi doğru yapıyoruz” ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truht Social hesabından yaptığı paylaşımda, BRICS’in ‘Amerikan karşıtı’ olduğu iddia ettiği politikalarına destek veren ülkelere yüzde 10 ek tarife getirileceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/trumptan-brics-tehdidi-destek-verenlere-yuzde-10-tarife-uygulanacak-1097652288.html
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rusya, dmitriy medvedev, abd, donald trump, brics, gümrük tarifesi, rusya güvenlik konseyi, i̇ngilizce
rusya, dmitriy medvedev, abd, donald trump, brics, gümrük tarifesi, rusya güvenlik konseyi, i̇ngilizce
Trump'ın BRICS’i destekleyenlere tarife tehdidini değerlendiren Medvedev: Birlik otorite kazanıyor
00:20 08.07.2025 (güncellendi: 00:21 08.07.2025)
ABD Başkanı Donald Trump'ın BRICS ortaklarına ek gümrük vergileri uygulama tehditlerini değerlendiren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, birliğin giderek otorite kazandığını belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın BRICS ortaklarına yönelik gümrük vergileri uygulama tehditlerine ilişkin değerlendirmede bulunarak, birliğin giderek otorite kazandığını ifade etti.
X hesabından İngilizce paylaşımda bulunan Medvedev, “BRICS giderek otorite kazanıyor. Trump, BRICS politikalarını destekleyen her ülkenin ek yüzde 10 tarifelere tabi olacağını duyurdu. Yani, her şeyi doğru yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truht Social hesabından yaptığı paylaşımda, BRICS’in ‘Amerikan karşıtı’ olduğu iddia ettiği politikalarına destek veren ülkelere yüzde 10 ek tarife getirileceğini belirtmişti.