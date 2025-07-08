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Trump'ın BRICS’i destekleyenlere tarife tehdidini değerlendiren Medvedev: Birlik otorite kazanıyor
Trump'ın BRICS’i destekleyenlere tarife tehdidini değerlendiren Medvedev: Birlik otorite kazanıyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın BRICS ortaklarına ek gümrük vergileri uygulama tehditlerini değerlendiren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T00:20+0300
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dünya
rusya
dmitriy medvedev
abd
donald trump
brics
gümrük tarifesi
rusya güvenlik konseyi
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın BRICS ortaklarına yönelik gümrük vergileri uygulama tehditlerine ilişkin değerlendirmede bulunarak, birliğin giderek otorite kazandığını ifade etti.X hesabından İngilizce paylaşımda bulunan Medvedev, “BRICS giderek otorite kazanıyor. Trump, BRICS politikalarını destekleyen her ülkenin ek yüzde 10 tarifelere tabi olacağını duyurdu. Yani, her şeyi doğru yapıyoruz” ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truht Social hesabından yaptığı paylaşımda, BRICS’in ‘Amerikan karşıtı’ olduğu iddia ettiği politikalarına destek veren ülkelere yüzde 10 ek tarife getirileceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/trumptan-brics-tehdidi-destek-verenlere-yuzde-10-tarife-uygulanacak-1097652288.html
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rusya, dmitriy medvedev, abd, donald trump, brics, gümrük tarifesi, rusya güvenlik konseyi, i̇ngilizce
rusya, dmitriy medvedev, abd, donald trump, brics, gümrük tarifesi, rusya güvenlik konseyi, i̇ngilizce

Trump'ın BRICS’i destekleyenlere tarife tehdidini değerlendiren Medvedev: Birlik otorite kazanıyor

00:20 08.07.2025 (güncellendi: 00:21 08.07.2025)
© Sputnik / Алексей МайшевDmitriy Medvedev
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
© Sputnik / Алексей Майшев
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ABD Başkanı Donald Trump'ın BRICS ortaklarına ek gümrük vergileri uygulama tehditlerini değerlendiren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, birliğin giderek otorite kazandığını belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın BRICS ortaklarına yönelik gümrük vergileri uygulama tehditlerine ilişkin değerlendirmede bulunarak, birliğin giderek otorite kazandığını ifade etti.
X hesabından İngilizce paylaşımda bulunan Medvedev, “BRICS giderek otorite kazanıyor. Trump, BRICS politikalarını destekleyen her ülkenin ek yüzde 10 tarifelere tabi olacağını duyurdu. Yani, her şeyi doğru yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truht Social hesabından yaptığı paylaşımda, BRICS’in ‘Amerikan karşıtı’ olduğu iddia ettiği politikalarına destek veren ülkelere yüzde 10 ek tarife getirileceğini belirtmişti.
Trump'ın gümrük vergileri: Neydi ne oldu? - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2025
DÜNYA
Trump’tan BRICS tehdidi: ‘Destek verenlere yüzde 10 tarife uygulanacak’
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