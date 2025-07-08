https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/trumpin-bricsi-destekleyenlere-tarife-tehdidini-degerlendiren-medvedev-birlik-otorite-kazaniyor-1097679237.html

Trump'ın BRICS’i destekleyenlere tarife tehdidini değerlendiren Medvedev: Birlik otorite kazanıyor

Trump'ın BRICS’i destekleyenlere tarife tehdidini değerlendiren Medvedev: Birlik otorite kazanıyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın BRICS ortaklarına ek gümrük vergileri uygulama tehditlerini değerlendiren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev... 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T00:20+0300

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dünya

rusya

dmitriy medvedev

abd

donald trump

brics

gümrük tarifesi

rusya güvenlik konseyi

i̇ngilizce

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın BRICS ortaklarına yönelik gümrük vergileri uygulama tehditlerine ilişkin değerlendirmede bulunarak, birliğin giderek otorite kazandığını ifade etti.X hesabından İngilizce paylaşımda bulunan Medvedev, “BRICS giderek otorite kazanıyor. Trump, BRICS politikalarını destekleyen her ülkenin ek yüzde 10 tarifelere tabi olacağını duyurdu. Yani, her şeyi doğru yapıyoruz” ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truht Social hesabından yaptığı paylaşımda, BRICS’in ‘Amerikan karşıtı’ olduğu iddia ettiği politikalarına destek veren ülkelere yüzde 10 ek tarife getirileceğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/trumptan-brics-tehdidi-destek-verenlere-yuzde-10-tarife-uygulanacak-1097652288.html

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rusya, dmitriy medvedev, abd, donald trump, brics, gümrük tarifesi, rusya güvenlik konseyi, i̇ngilizce