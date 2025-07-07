https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/trumptan-brics-tehdidi-destek-verenlere-yuzde-10-tarife-uygulanacak-1097652288.html

Trump’tan BRICS tehdidi: ‘Destek verenlere yüzde 10 tarife uygulanacak’

Trump’tan BRICS tehdidi: ‘Destek verenlere yüzde 10 tarife uygulanacak’

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, BRICS'in ‘Amerikan karşıtı’ politikalarını destekleyen ülkelere yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T09:37+0300

2025-07-07T09:37+0300

2025-07-07T09:53+0300

dünya

abd

donald trump

brics

gümrük vergisi

tarife

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truht Social hesabından yaptığı paylaşımda, BRICS’in ‘Amerikan karşıtı’ olduğu iddia ettiği politikalarına destek veren ülkelere yüzde 10 ek tarife getirileceğini yazdı.Trump, “BRICS'in anti-Amerikan politikasını destekleyen her bir ülke, yüzde 10 ek gümrük vergisine tabi tutulacak. Bu politikada istisna yapılmayacak” ifadesini kullandı.ABD lideri bir diğer paylaşımında, 7 Temmuz’dan itibaren ülkeleri onlara yönelik uygulanan gümrük vergileri veya ticaret anlaşmaları hakkında bilgilendirmeye başlayacağını bildirdi.Rusya, Çin, Hindistan ve Brezilya tarafından 2006’da kurulan BRICS’e 2011’de Güney Afrika, 2024’te de Mısır, BAE, Etiyopya, İran ve 2025’te de Endonezya katılmıştı.

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abd, donald trump, brics, gümrük vergisi, tarife