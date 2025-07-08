https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/trump-rusyayi-kucuk-bir-surpriz-bekliyor-1097716133.html
Trump: Rusya'yı ‘küçük bir sürpriz’ bekliyor
Trump: Rusya'yı ‘küçük bir sürpriz’ bekliyor
Sputnik Türkiye
Trump, Ukrayna'daki çatışmanın çözümüyle ilgili Rusya'ya “küçük bir sürpriz’ hazırladığını belirtti. 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T21:24+0300
2025-07-08T21:24+0300
2025-07-08T21:22+0300
dünya
donald trump
beyaz saray
kabine toplantısı
rusya
moskova
ukrayna
senato
vladimir putin
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ABD Başkanı Donald Trump, Moskova'ya karşı atılacak adımlarla ilgili olarak Rusya'yı ‘küçük bir sürpriz’in beklediğini söyledi.Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında "Küçük bir sürpriz yapmak istiyoruz" diyerek, Washington'un tam olarak hangi adımları atmayı planladığını belirtmedi.ABD lideri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki çatışmayla ilgili eylemlerinden "memnun olmadığını" tekrarladı.Kongre'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar öngören Senato tasarısını kabul etme olasılığıyla ilgili olarak "Bu tamamen benim seçimim. Tamamen benim seçimimle kabul edecekler" diyerek, tasarıyı ‘detaylı olarak’ incelediğini vurguladı.Trump ayrıca Ukrayna'ya ‘savunma’ silahları gönderilmesini onayladığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/trump-kabine-toplantisinda-konustu-bu-aksam-netanyahuyla-gorusecegim-1097715850.html
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donald trump, beyaz saray, kabine toplantısı, rusya, moskova, ukrayna, senato, vladimir putin
donald trump, beyaz saray, kabine toplantısı, rusya, moskova, ukrayna, senato, vladimir putin
Trump: Rusya'yı ‘küçük bir sürpriz’ bekliyor
Trump, Ukrayna'daki çatışmanın çözümüyle ilgili Rusya'ya “küçük bir sürpriz’ hazırladığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Moskova'ya karşı atılacak adımlarla ilgili olarak Rusya'yı ‘küçük bir sürpriz’in beklediğini söyledi.
Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında "Küçük bir sürpriz yapmak istiyoruz" diyerek, Washington'un tam olarak hangi adımları atmayı planladığını belirtmedi.
ABD lideri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki çatışmayla ilgili eylemlerinden "memnun olmadığını" tekrarladı.
Kongre'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar öngören Senato tasarısını kabul etme olasılığıyla ilgili olarak "Bu tamamen benim seçimim. Tamamen benim seçimimle kabul edecekler" diyerek, tasarıyı ‘detaylı olarak’ incelediğini vurguladı.
Trump ayrıca Ukrayna'ya ‘savunma’ silahları gönderilmesini onayladığını kaydetti.