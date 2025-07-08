https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/trump-rusyayi-kucuk-bir-surpriz-bekliyor-1097716133.html

Trump: Rusya'yı ‘küçük bir sürpriz’ bekliyor

Trump: Rusya'yı ‘küçük bir sürpriz’ bekliyor

Sputnik Türkiye

Trump, Ukrayna'daki çatışmanın çözümüyle ilgili Rusya'ya “küçük bir sürpriz’ hazırladığını belirtti. 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T21:24+0300

2025-07-08T21:24+0300

2025-07-08T21:22+0300

dünya

donald trump

beyaz saray

kabine toplantısı

rusya

moskova

ukrayna

senato

vladimir putin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1e/1094999985_0:9:744:427_1920x0_80_0_0_81b32c73ecd3c15fce9a2025ab1e331f.png

ABD Başkanı Donald Trump, Moskova'ya karşı atılacak adımlarla ilgili olarak Rusya'yı ‘küçük bir sürpriz’in beklediğini söyledi.Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında "Küçük bir sürpriz yapmak istiyoruz" diyerek, Washington'un tam olarak hangi adımları atmayı planladığını belirtmedi.ABD lideri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki çatışmayla ilgili eylemlerinden "memnun olmadığını" tekrarladı.Kongre'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar öngören Senato tasarısını kabul etme olasılığıyla ilgili olarak "Bu tamamen benim seçimim. Tamamen benim seçimimle kabul edecekler" diyerek, tasarıyı ‘detaylı olarak’ incelediğini vurguladı.Trump ayrıca Ukrayna'ya ‘savunma’ silahları gönderilmesini onayladığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/trump-kabine-toplantisinda-konustu-bu-aksam-netanyahuyla-gorusecegim-1097715850.html

rusya

moskova

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, beyaz saray, kabine toplantısı, rusya, moskova, ukrayna, senato, vladimir putin