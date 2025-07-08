https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/trump-kabine-toplantisinda-konustu-bu-aksam-netanyahuyla-gorusecegim-1097715850.html

Trump kabine toplantısında konuştu: 'Bu akşam Netanyahu'yla görüşeceğim'

Trump kabine toplantısında konuştu: 'Bu akşam Netanyahu'yla görüşeceğim'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla bu akşam Beyaz Saray’da Gazze'de olası ateşkes... 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T20:53+0300

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gazze şeridi

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i̇srail savunma bakanlığı

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ABD Başkanı Donald Trump, kabine toplantısı ardından basının sorularını yanıtladı.Kabine toplantısı ardından Trump, Netanyahu'yla Beyaz Saray’da tekrar görüşeceklerini ve Gazze'de 60 günlük bir ateşkesin görüşme sonrası çıkabileceğini duyurdu.Ticaret hakkında konuşan Trump, bakır ithalatına yüzde 50, bazı ilaçlara ise yüzde 200’e varan gümrük vergileri getireceğini duyurdu. Trump ayrıca rüzgar enerjisini hedef alarak türbinlerin manzarayı bozduğunu, enerji üretiminin ise düzensiz ve pahalı olduğunu öne sürerek, “Fabrikaları çalıştıracak şey kömür gibi kaynaklardır” dedi.Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le sık sık görüştüğünü belirterek ilişkilerinin iyi olduğunu söyledi. Gümrük politikaları konusunda da net mesajlar veren Trump, bazı ülkelerden gelen ürünlere yüzde 70’e kadar vergi uygulanacağını, bu konuda 14 ülke liderine mektup gönderdiğini söyledi. Trump, 90 günlük müzakere süreciyle tüm ülkelerle birebir görüşmenin mümkün olmadığını ifade etti.Trump, Adalet Bakanı Pam Bondi’ye Epstein dosyaları nedeniyle gelen eleştirileri ise sert bir dille yanıtladı. Gazetecinin Bondi’ye Epstein hakkında yönelttiği soruyu azarlayan Trump, “Bu konunun şimdi gündeme getirilmesi saygısızlık” dedi.Ekonomide küresel rolünü korumaya çalışan Trump, ABD dolarının rezerv para birimi olarak kalması için gerekirse vergi ve yaptırımları devreye sokacağını belirtti. “Doların statüsünü kaybetmek, savaş kaybetmek gibidir” diyen Trump, BRICS ülkelerine yüzde 10 vergi uygulanacağını duyurdu.Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini de sürdüren Trump, Kongre’nin Powell hakkında soruşturma açmasına karşı olmadığını, hatta istifa etmesi gerektiğini söyledi. Powell’ı faizleri düşürmemekle suçladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/trump-abd-ortaklarina-yeni-ithalat-vergilerini-bildirmeye-devam-edecek-1097713458.html

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