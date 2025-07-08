https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/trump-abd-ortaklarina-yeni-ithalat-vergilerini-bildirmeye-devam-edecek-1097713458.html
Trump: ABD ortaklarına yeni ithalat vergilerini bildirmeye devam edecek
Trump: ABD ortaklarına yeni ithalat vergilerini bildirmeye devam edecek
Sputnik Türkiye
Trump, ABD’nin ticaret ortaklarına yeni ithalat vergilerini bildiren mektuplar göndermeye devam edeceğini belirtti. 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T18:48+0300
2025-07-08T18:48+0300
2025-07-08T18:46+0300
dünya
donald trump
abd
gümrük vergisi
trump ek gümrük vergileri
i̇thalat
truth social
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda ABD'nin yakın gelecekte ticaret ortaklarına yeni ithalat vergilerini bildiren mektuplar göndermeye devam edeceğini belirtti.Trump, "Dün çeşitli ülkelere gönderilen mektuplara ek olarak bugün, yarın ve yakın gelecekte gönderilecek mektuplara göre, vergiler 1 Ağustos'ta ödenmeye başlanacak" ifadelerine yer verdi.ABD Başkanı, mektupları alacak olan ABD ticaret ortakları için "herhangi bir ertelemenin öngörülmediğini" de ekledi.Daha önce Trump, yabancı mallara uygulanan ithalat vergilerindeki artışın geçici olarak askıya alınmasının 9 Temmuz'dan 1 Ağustos'a kadar uzatıldığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/trump-ek-gumruk-vergilerini-1-agustosa-erteledi-bazi-ulkelere-ise-yeni-oranlar-acikladi-iste-son-1097692365.html
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donald trump, abd, gümrük vergisi, trump ek gümrük vergileri, i̇thalat, truth social
donald trump, abd, gümrük vergisi, trump ek gümrük vergileri, i̇thalat, truth social
Trump: ABD ortaklarına yeni ithalat vergilerini bildirmeye devam edecek
Trump, ABD’nin ticaret ortaklarına yeni ithalat vergilerini bildiren mektuplar göndermeye devam edeceğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda ABD'nin yakın gelecekte ticaret ortaklarına yeni ithalat vergilerini bildiren mektuplar göndermeye devam edeceğini belirtti.
Trump, "Dün çeşitli ülkelere gönderilen mektuplara ek olarak bugün, yarın ve yakın gelecekte gönderilecek mektuplara göre, vergiler 1 Ağustos'ta ödenmeye başlanacak" ifadelerine yer verdi.
ABD Başkanı, mektupları alacak olan ABD ticaret ortakları için "herhangi bir ertelemenin öngörülmediğini" de ekledi.
Daha önce Trump, yabancı mallara uygulanan ithalat vergilerindeki artışın geçici olarak askıya alınmasının 9 Temmuz'dan 1 Ağustos'a kadar uzatıldığını açıklamıştı.