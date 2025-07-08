https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/trump-abd-ortaklarina-yeni-ithalat-vergilerini-bildirmeye-devam-edecek-1097713458.html

Trump: ABD ortaklarına yeni ithalat vergilerini bildirmeye devam edecek

Trump: ABD ortaklarına yeni ithalat vergilerini bildirmeye devam edecek

Sputnik Türkiye

Trump, ABD’nin ticaret ortaklarına yeni ithalat vergilerini bildiren mektuplar göndermeye devam edeceğini belirtti. 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T18:48+0300

2025-07-08T18:48+0300

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dünya

donald trump

abd

gümrük vergisi

trump ek gümrük vergileri

i̇thalat

truth social

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda ABD'nin yakın gelecekte ticaret ortaklarına yeni ithalat vergilerini bildiren mektuplar göndermeye devam edeceğini belirtti.Trump, "Dün çeşitli ülkelere gönderilen mektuplara ek olarak bugün, yarın ve yakın gelecekte gönderilecek mektuplara göre, vergiler 1 Ağustos'ta ödenmeye başlanacak" ifadelerine yer verdi.ABD Başkanı, mektupları alacak olan ABD ticaret ortakları için "herhangi bir ertelemenin öngörülmediğini" de ekledi.Daha önce Trump, yabancı mallara uygulanan ithalat vergilerindeki artışın geçici olarak askıya alınmasının 9 Temmuz'dan 1 Ağustos'a kadar uzatıldığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/trump-ek-gumruk-vergilerini-1-agustosa-erteledi-bazi-ulkelere-ise-yeni-oranlar-acikladi-iste-son-1097692365.html

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Sputnik Türkiye

donald trump, abd, gümrük vergisi, trump ek gümrük vergileri, i̇thalat, truth social