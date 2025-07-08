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Trump: İran ile görüşmeleri planladık ve onlar da görüşmek istiyor
Trump: İran ile görüşmeleri planladık ve onlar da görüşmek istiyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yu Beyaz Saray’da ağırladı. Basına açıklamalar yapan Netanyahu Gazzelileri işaret ederek “Kalmak... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T11:03+0300
2025-07-08T11:04+0300
dünya
donald trump
i̇ran
i̇srail
gazze
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Filistinlilerin başka bir yere yerleştirilmesi tartışmalarına ilişkin, "Kalmak isterlerse kalabilirler ancak ayrılmak isterlerse ayrılabilmeliler. Bir hapishane olmamalı. İnsanlara özgür seçim hakkı verilmeli" dedi.ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Netanyahu ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Netanyahu, Filistinlilerin kendi kendilerini yönetme hakkına sahip olması gerektiğini savunurken, güvenlik gibi bazı yetkilerin ise İsrail'in kontrolünde kalması gerektiğini belirtti.Trump'ın liderliğinde bölgesel barışın mümkün olduğunu ifade eden Netanyahu, "Bence Başkan Trump'ın liderliğinde tüm Orta Doğu ile aramızda barış sağlayabiliriz ve birlikte çalışarak tüm komşularımızı kapsayacak çok ama çok geniş bir barış tesis edebiliriz" diye konuştu.İran müzakereleriTrump, İran ile yapılması planlanan görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulunarak, "İran ile görüşmeleri planladık ve onlar da görüşmek istiyor. Büyük darbe aldılar" dedi.İran'a yönelik başka bir saldırı planları olup olmadığına dair yöneltilen soruyu yanıtlayan Trump, "Umarım bunu yapmak zorunda kalmayız" yanıtını verdi.Trump, İran'ın yaşanan gerilim sonrasında görüşmeler için istekli olduğuna işaret ederek, "Buluşmak istiyorlar. Bir şeyler yapmak istiyorlar. Onlar farklı. İki hafta önce olduklarından çok farklılar" ifadelerini kullandı.'Doğru zamanda İran'a yaptırımları kaldırmak isterim'Trump, bölge ülkelerinin ve Netanyahu'nun isteği üzerine Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını ve bununla Şam yönetimine "şans vermek istediklerini" söyledi.Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan "çok etkilendiğini" belirten Trump, Şara'nın "sert bir geçmişten ve coğrafyadan geldiğini" ifade etti.Trump, "doğru zaman geldiğinde İran'a yaptırımları da kaldırmak istediğini" kaydederek "Onlara yeniden inşa etme şansı vermek isterim çünkü İran'ın kendini barışçıl bir şekilde yeniden inşa ettiğini görmek isterim. 'ABD'ye ölüm, İsrail'e ölüm' demiyorlar artık. Eskiden Orta Doğu'nun zorbasıydı, artık değil." diye konuştu.Netanyahu ise istikrar, güvenlik ve barış konusunda Suriye'de artık yeni fırsatlar olduğunu düşündüğünü aktardı.Ayrıca Netanyahu, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini söyleyerek adaylık mektubunu Trump'a teslim etti.Gazze'de yerinden edilecek Filistinliler konusunda İsrail'in komşu ülkeleriyle işbirliği içinde olduklarını belirten Trump, bu ülkelerin Filistinlileri kabul etmeye istekli olduğunu vurguladı.Trump, "Çevre ülkelerden işbirliği konusunda büyük destek gördük, hem de her bir ülkeden. Bu nedenle iyi şeyler olacak." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/abd-adalet-bakanligi-jeffrey-epsteinin-musteri-listesi-olmadigi-acikladi-elon-musk-tepki-gosterdi-1097688728.html
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donald trump, i̇ran, i̇srail, gazze, i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
donald trump, i̇ran, i̇srail, gazze, i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

Trump: İran ile görüşmeleri planladık ve onlar da görüşmek istiyor

11:03 08.07.2025 (güncellendi: 11:04 08.07.2025)
© AP Photo / Mark SchiefelbeinDonald Trump, Benjamin Netanyahu
Donald Trump, Benjamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yu Beyaz Saray’da ağırladı. Basına açıklamalar yapan Netanyahu Gazzelileri işaret ederek “Kalmak isterlerse kalabilirler ancak ayrılmak isterlerse ayrılabilmeliler” dedi. Trump ise İran'la görüşme planladıklarını duyurdu.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Filistinlilerin başka bir yere yerleştirilmesi tartışmalarına ilişkin, "Kalmak isterlerse kalabilirler ancak ayrılmak isterlerse ayrılabilmeliler. Bir hapishane olmamalı. İnsanlara özgür seçim hakkı verilmeli" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Netanyahu ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Netanyahu, Filistinlilerin kendi kendilerini yönetme hakkına sahip olması gerektiğini savunurken, güvenlik gibi bazı yetkilerin ise İsrail'in kontrolünde kalması gerektiğini belirtti.
Trump'ın liderliğinde bölgesel barışın mümkün olduğunu ifade eden Netanyahu, "Bence Başkan Trump'ın liderliğinde tüm Orta Doğu ile aramızda barış sağlayabiliriz ve birlikte çalışarak tüm komşularımızı kapsayacak çok ama çok geniş bir barış tesis edebiliriz" diye konuştu.

İran müzakereleri

Trump, İran ile yapılması planlanan görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulunarak, "İran ile görüşmeleri planladık ve onlar da görüşmek istiyor. Büyük darbe aldılar" dedi.
İran'a yönelik başka bir saldırı planları olup olmadığına dair yöneltilen soruyu yanıtlayan Trump, "Umarım bunu yapmak zorunda kalmayız" yanıtını verdi.
Trump, İran'ın yaşanan gerilim sonrasında görüşmeler için istekli olduğuna işaret ederek, "Buluşmak istiyorlar. Bir şeyler yapmak istiyorlar. Onlar farklı. İki hafta önce olduklarından çok farklılar" ifadelerini kullandı.

'Doğru zamanda İran'a yaptırımları kaldırmak isterim'

Trump, bölge ülkelerinin ve Netanyahu'nun isteği üzerine Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını ve bununla Şam yönetimine "şans vermek istediklerini" söyledi.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan "çok etkilendiğini" belirten Trump, Şara'nın "sert bir geçmişten ve coğrafyadan geldiğini" ifade etti.
Trump, "doğru zaman geldiğinde İran'a yaptırımları da kaldırmak istediğini" kaydederek "Onlara yeniden inşa etme şansı vermek isterim çünkü İran'ın kendini barışçıl bir şekilde yeniden inşa ettiğini görmek isterim. 'ABD'ye ölüm, İsrail'e ölüm' demiyorlar artık. Eskiden Orta Doğu'nun zorbasıydı, artık değil." diye konuştu.
Netanyahu ise istikrar, güvenlik ve barış konusunda Suriye'de artık yeni fırsatlar olduğunu düşündüğünü aktardı.
Ayrıca Netanyahu, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini söyleyerek adaylık mektubunu Trump'a teslim etti.
Gazze'de yerinden edilecek Filistinliler konusunda İsrail'in komşu ülkeleriyle işbirliği içinde olduklarını belirten Trump, bu ülkelerin Filistinlileri kabul etmeye istekli olduğunu vurguladı.
Trump, "Çevre ülkelerden işbirliği konusunda büyük destek gördük, hem de her bir ülkeden. Bu nedenle iyi şeyler olacak." ifadelerini kullandı.
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