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Trump ek gümrük vergilerini 1 Ağustos'a erteledi, bazı ülkelere ise yeni oranlar açıkladı: İşte son durum
Trump ek gümrük vergilerini 1 Ağustos'a erteledi, bazı ülkelere ise yeni oranlar açıkladı: İşte son durum
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ülkelere yönelik ek gümrük vergileriyle dün basına açıklama yaptı. Trump bazı ülkeler için vergilerin uygulanma tarihini 1 Ağustos'a... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T12:48+0300
2025-07-08T12:48+0300
dünya
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karoline leavitt
gümrük
gümrük vergisi
trump ek gümrük vergileri
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Trump, dün (7 Temmuz) basına ek gümrük vergileriyle ilgili açıklama yaptı. Buna göre Japonya, Güney Kore ve Güney Afrika gibi ülkelerin 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek yeni gümrük vergisi oranları belli oldu. Son açıklamayla birlikte ülke başına oranlar şöyle oldu:ABD Başkanı Trump "Bu tarifeler, ülkenizle olan ilişkilerimize bağlı olarak yukarı ya da aşağı doğru değiştirilebilir" ifadelerin kullandı. Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt söz konusu yeni gümrük vergisi oranlarını içeren mektupları göstererek ülkelere gönderileceğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/trump-5-ulkeye-gumruk-vergisi-getirdi-ve-tehdit-etti-gumruk-vergilerinizi-artirmaya-karar-1097678081.html
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donald trump, karoline leavitt, gümrük, gümrük vergisi, trump ek gümrük vergileri
donald trump, karoline leavitt, gümrük, gümrük vergisi, trump ek gümrük vergileri

Trump ek gümrük vergilerini 1 Ağustos'a erteledi, bazı ülkelere ise yeni oranlar açıkladı: İşte son durum

12:48 08.07.2025
© AP Photo / Mark SchiefelbeinTrump'ın gümrük vergileri: Neydi ne oldu?
Trump'ın gümrük vergileri: Neydi ne oldu? - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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ABD Başkanı Donald Trump, ülkelere yönelik ek gümrük vergileriyle dün basına açıklama yaptı. Trump bazı ülkeler için vergilerin uygulanma tarihini 1 Ağustos'a ertelerken bazı ülkeler içinde yeni oranlar açıkladı. Trump ek gümrük vergilerinde son durum.
Trump, dün (7 Temmuz) basına ek gümrük vergileriyle ilgili açıklama yaptı. Buna göre Japonya, Güney Kore ve Güney Afrika gibi ülkelerin 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek yeni gümrük vergisi oranları belli oldu. Son açıklamayla birlikte ülke başına oranlar şöyle oldu:
Japonya: yüzde 25
Kazakistan: yüzde 25
Malezya: yüzde 25
Güney Kore: yüzde 25
Tunus: yüzde 25
Güney Afrika: yüzde 30
Bosna Hersek: yüzde 30
Endonezya: yüzde 32
Bangladeş: yüzde 35
Sırbistan: yüzde 35
Kamboçya: yüzde 36
Tayland: yüzde 36
Laos: yüzde 40
Myanmar: yüzde 40
ABD Başkanı Trump "Bu tarifeler, ülkenizle olan ilişkilerimize bağlı olarak yukarı ya da aşağı doğru değiştirilebilir" ifadelerin kullandı.
Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt söz konusu yeni gümrük vergisi oranlarını içeren mektupları göstererek ülkelere gönderileceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump basın açıklaması yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2025
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Trump 5 ülkeye gümrük vergisi getirdi ve tehdit etti: 'Gümrük vergilerinizi artırmaya karar verirseniz..'
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