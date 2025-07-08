https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/trump-ek-gumruk-vergilerini-1-agustosa-erteledi-bazi-ulkelere-ise-yeni-oranlar-acikladi-iste-son-1097692365.html
Trump ek gümrük vergilerini 1 Ağustos'a erteledi, bazı ülkelere ise yeni oranlar açıkladı: İşte son durum
Trump ek gümrük vergilerini 1 Ağustos'a erteledi, bazı ülkelere ise yeni oranlar açıkladı: İşte son durum
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ülkelere yönelik ek gümrük vergileriyle dün basına açıklama yaptı. Trump bazı ülkeler için vergilerin uygulanma tarihini 1 Ağustos'a... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T12:48+0300
2025-07-08T12:48+0300
2025-07-08T12:48+0300
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donald trump
karoline leavitt
gümrük
gümrük vergisi
trump ek gümrük vergileri
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Trump, dün (7 Temmuz) basına ek gümrük vergileriyle ilgili açıklama yaptı. Buna göre Japonya, Güney Kore ve Güney Afrika gibi ülkelerin 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek yeni gümrük vergisi oranları belli oldu. Son açıklamayla birlikte ülke başına oranlar şöyle oldu:ABD Başkanı Trump "Bu tarifeler, ülkenizle olan ilişkilerimize bağlı olarak yukarı ya da aşağı doğru değiştirilebilir" ifadelerin kullandı. Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt söz konusu yeni gümrük vergisi oranlarını içeren mektupları göstererek ülkelere gönderileceğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/trump-5-ulkeye-gumruk-vergisi-getirdi-ve-tehdit-etti-gumruk-vergilerinizi-artirmaya-karar-1097678081.html
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donald trump, karoline leavitt, gümrük, gümrük vergisi, trump ek gümrük vergileri
donald trump, karoline leavitt, gümrük, gümrük vergisi, trump ek gümrük vergileri
Trump ek gümrük vergilerini 1 Ağustos'a erteledi, bazı ülkelere ise yeni oranlar açıkladı: İşte son durum
ABD Başkanı Donald Trump, ülkelere yönelik ek gümrük vergileriyle dün basına açıklama yaptı. Trump bazı ülkeler için vergilerin uygulanma tarihini 1 Ağustos'a ertelerken bazı ülkeler içinde yeni oranlar açıkladı. Trump ek gümrük vergilerinde son durum.
Trump, dün (7 Temmuz) basına ek gümrük vergileriyle ilgili açıklama yaptı. Buna göre Japonya, Güney Kore ve Güney Afrika gibi ülkelerin 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek yeni gümrük vergisi oranları belli oldu. Son açıklamayla birlikte ülke başına oranlar şöyle oldu:
ABD Başkanı Trump "Bu tarifeler, ülkenizle olan ilişkilerimize bağlı olarak yukarı ya da aşağı doğru değiştirilebilir" ifadelerin kullandı.
Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt söz konusu yeni gümrük vergisi oranlarını içeren mektupları göstererek ülkelere gönderileceğini açıkladı.