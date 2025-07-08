https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/ticaret-bakanligi-harekete-gecti-sut-devlerine-rekor-ceza-1097683909.html
Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Süt devlerine rekor ceza
Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Süt devlerine rekor ceza
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, küçük ölçekli üretici ve tedarikçilere karşı haksız ticari uygulamalarda bulunan dört büyük süt şirketine toplam 58.3 milyon lira idari para... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T09:14+0300
2025-07-08T09:14+0300
2025-07-08T09:14+0300
ekonomi̇
süt
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Ticaret Bakanlığı, 2024'te yürürlüğe giren düzenlemeler kapsamında üretici, tedarikçi ve perakendeciler arasındaki ticari ilişkilerde dengeyi korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, "haksız ticari uygulama" olarak tanımlanan ve ticari dengeyi bozan faaliyetlerin yasaklandığı hatırlatıldı.Küçük üreticiden gelen şikayetler üzerine inceleme başlatıldıAçıklamada, özellikle süt sektöründe küçük ölçekli üretici ve tedarikçilerin, ödeme sürelerindeki gecikmeler ve haksız koşullarla karşı karşıya kaldığı yönünde çok sayıda şikâyet alındığı belirtildi. Bu doğrultuda denetim süreci başlatıldı ve sektörde faaliyet gösteren bazı büyük şirketler mercek altına alındı.Dört büyük şirkete rekor cezaDenetimler sonucunda, çiğ süt alımı yapan dört büyük ölçekli şirkete, küçük üreticilere karşı haksız ticari uygulamalarda bulundukları gerekçesiyle toplam 58,3 milyon lira ceza kesildi. Bu ceza, sektördeki dengesizliğe karşı verilen en yüksek yaptırımlardan biri oldu.Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Ticaret Bakanlığı, tarım ve gıda üreticilerinin ticari faaliyetlerini olumsuz etkileyecek her türlü haksız ticari uygulamanın ve ödeme sürelerindeki gecikmelerin önlenmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir."
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süt, ticaret, ticaret bakanlığı
süt, ticaret, ticaret bakanlığı
Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Süt devlerine rekor ceza
Ticaret Bakanlığı, küçük ölçekli üretici ve tedarikçilere karşı haksız ticari uygulamalarda bulunan dört büyük süt şirketine toplam 58.3 milyon lira idari para cezası uyguladı. Ceza, çiftçileri mağdur eden ödeme gecikmeleri ve ticari faaliyetleri bozan uygulamalar nedeniyle verildi.
Ticaret Bakanlığı, 2024'te yürürlüğe giren düzenlemeler kapsamında üretici, tedarikçi ve perakendeciler arasındaki ticari ilişkilerde dengeyi korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, "haksız ticari uygulama" olarak tanımlanan ve ticari dengeyi bozan faaliyetlerin yasaklandığı hatırlatıldı.
Küçük üreticiden gelen şikayetler üzerine inceleme başlatıldı
Açıklamada, özellikle süt sektöründe küçük ölçekli üretici ve tedarikçilerin, ödeme sürelerindeki gecikmeler ve haksız koşullarla karşı karşıya kaldığı yönünde çok sayıda şikâyet alındığı belirtildi. Bu doğrultuda denetim süreci başlatıldı ve sektörde faaliyet gösteren bazı büyük şirketler mercek altına alındı.
Dört büyük şirkete rekor ceza
Denetimler sonucunda, çiğ süt alımı yapan dört büyük ölçekli şirkete, küçük üreticilere karşı haksız ticari uygulamalarda bulundukları gerekçesiyle toplam 58,3 milyon lira ceza kesildi. Bu ceza, sektördeki dengesizliğe karşı verilen en yüksek yaptırımlardan biri oldu.
Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Ticaret Bakanlığı, tarım ve gıda üreticilerinin ticari faaliyetlerini olumsuz etkileyecek her türlü haksız ticari uygulamanın ve ödeme sürelerindeki gecikmelerin önlenmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir."